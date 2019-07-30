7 самых интересных маяков Ленинградской области

В России около 350 маяков. Старейший из них, Толбухин, находится в Ленинградской области. В этом году «дедушке» всех каменных лоцманов страны исполняется 300 лет.

Этому славному юбилею «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и «Сообщество Питерских блогеров» посвятили совместный проект «Маяки Ленобласти». Это серия автомобильных экспедиций блогеров и журналистов к старым и современным путеводным башням региона. Попасть сюда самостоятельно очень трудно — нужно получать разрешение Министерства обороны, так что наш проект — это едва ли не единственная для петербуржцев возможность «побывать» внутри маяков.

За три автопробега участники проекта посетили почти все маяки региона. Сначала отправились к береговым маякам Финского залива, затем — на Ладогу, а в конце заглянули на Толбухин и к его кронштадтским «соседям».

Десант проекта у Осиновецкого маяка.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Конечно, запомнился проект не только красотой маяков, но и их историей. Особое место в ней занимают люди — смотрители, которые следят за тем, чтобы маяк не погас и моряки приплыли домой. Несколько историй, рассказанных смотрителями, мы хотим пересказать.

КОГДА ЭТО СУДЬБА

Домик смотрителя маяка «Красная горка». На бело-бирюзовых стенах всевозможные щитки и часы с надписью «Сделано в СССР». Напротив — старый красный диванчик, который тут же заняли уставшие блогеры.

На столе перед окном, из которого виднелась путевая звезда моряков, лежал «Вахтенный журнал маяка № 2». Капли били по стеклу, не нарушая спокойствия, а наполняя скромную комнату теплом и уютом. В воздухе витало ощущение какой-то гармонии и безвременья.

Возможно, именно за ними сюда и приехал почти полвека назад Николай Никандрович Алексеев. Он долгое время был яхтсменом и побывал на маяках на Балтике, Ладоге, в Калининграде... Познакомился с работой смотрителя и захотел им стать.

И вот, с 1976 года он трудится механиком на маяке. А в 1980 году здесь поселилась и его жена Мария Николаевна.

—За 42 с лишним года не было ни дня, чтобы мне было скучно или надоело. Эта работа очень многогранна: нужно обслуживать всю технику — быть электриком, механиком... Разносторонним должен быть человек, — уверен Николай Никандрович.

Николай Никандрович с Марией Николаевной.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ПО ЛАДОГЕ НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ

Еще Петр I говорил, что тот, кто по Ладоге не ходил, не может считаться настоящим моряком. Характер озера завораживает. И тот, кто хотя бы раз видел, как стихия переходит с истеричного крика на шепот, хочет обязательно вернуться сюда снова.

Вот и Олег Карепанов, бывавший здесь еще в детстве, вернулся в знакомые места и уже десять лет работает смотрителем Осиновецкого маяка.

Он с любопытством и легкой ухмылкой поглядывал на гостей, которые расстреливали башню из фотоаппаратов.

—Скучно ли мне? Нет, не бывает однообразного ничего, каждый день все равно особенный. Ладога цепляет, - рассказал Олег Евгеньевич. —Здесь нет тишины: озеро шумит. Но это другой шум, не такой, как в городе: шум волны, ветра, деревьев...

Он живет в небольшом домике из красного кирпича напротив маяка.

Олег Карепанов работает смотрителем уже 10 лет.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Стены комнаты, как только переехал, покрасил в бирюзовый цвет. Говорит, помогает бороться со стрессом. Прямо напротив крыльца — беседка с самоваром. В выходные к нему приезжает семья, и все вместе собираются за столом.

—А почему не чайник? — спрашиваю.

—Как же, в каждой деревне должен быть самовар. Чайник — совсем не то, — объяснил смотритель.

За беседкой виднеется катер на прицепе, а за крыльцом - лыжи, только вот какие-то уж больно большие.

—Это водные. Я сам катаюсь! — гордо заявил Олег Евгеньевич.

Еще одна его страсть после Ладоги — ретроавтомобили: Карепанов четыре года восстанавливал раритетный ГАЗ-69.

После ГАЗ-69 Олег Евгеньевич возьмется за ГАЗ-21.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Головка блока двигателя из Петрозаводска, поддон — из Новосибирска. Закончу — займусь моделью ГАЗ-21, запчасти уже нашел, — поделился смотритель. —У меня тут все есть. Только «Урала» с пулеметом нет.

Себя Олег Евгеньевич, смеясь, называет злым маячником, который гоняет незваных гостей. Все-таки это территория Министерства обороны и вход сюда закрыт.

—Собачек завел — теперь меньше лезут, — рассказал Карепанов.

БУЛГАКОВ И ДОСТОЕВСКИЙ

Игорь Олегович Берг уже 25 лет работает смотрителем самого труднодоступного в Ленобласти маяка — Свирского. Добраться сюда можно или на катере по капризной Ладоге (и то не всегда), или пешком по лесу. Идти по болотам в компании комаров придется 15 километров.

Живет маячник вместе с женой и 22-летним сыном. В Сети пишут, что электричества на Свирском нет, однако его провели еще пять лет назад. С продуктами и топливом тоже проблем не возникает: летом их привозят на катере, а зимой — на снегоходе. Сложности есть лишь в межсезонье, когда до деревни Сторожно приходится добираться пешком по лесу.

Свирский маяк - самый труднодоступный в Ленобласти Фото: Андрей Стрельников.

По словам Игоря Олеговича, начальство сделало все, чтобы жить здесь было хорошо. Только Интернет ловится лишь на вершине маяка.

—Я всю жизнь без Интернета живу и что же, не помер! — говорит Берг. —Люди во всем мире развиваются одинаково — чтением классической литературы. Вот и читаю.

Больше всего Игорь Олегович любит Булгакова, на втором месте — Достоевский. Трепетное отношение к русской классике он самостоятельно прививал сыну Олегу, который получил домашнее образование.

—Своему ребенку вы будете уделять больше времени, чем тридцати балбесам в классе, — уверен Берг.

В общем, уединенная жизнь на маяке ему нравится. Особенно, что соседи далеко.

—Если у вас есть три соседа, то три раза в день вы можете законно поругаться. Как писал Жванецкий, если есть контакт, то будет и конфликт. Мне вполне достаточно общения с семьей, — отметил смотритель.

СКАЗАНО!

Дмитрий МАСЬКО, смотритель маяка Толбухин.

Дмитрий гордится своей работой.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

«Романтика здесь только первые три дня, а потом — ответственность и гордость за свою работу, ведь ты обеспечиваешь безопасность мореплавания. Понимаешь, что если ты не сделаешь — никто не сделает. Работаем без выходных. Дизельный генератор надо обслуживать, масло заливать, ремонтировать. Да и хозяйство у нас свое: помидоры, огурцы, лук, петрушка, кинза. Времени свободного вообще не остается. Но в город не хочу, хотя почти год там не был. Разве что парикмахерскую посетить».

7 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МАЯКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шепелевский маяк

Шепелевский маяк построен в 1910 году.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Славится не только своей красотой, но и историей. Во время Великой Отечественной войны именно с него начиналась ледовая трасса к островам Финского залива: такая же дорога жизни, как и на Ладоге. На Сескар, Тютерс и Мощный доставляли питание, снаряжение и боеприпасы. Там находились военно-морские базы, с которых наши подводные лодки уходили в рейд на Балтику, а также аэродромы, которые обеспечивали прикрытие Ленинграда и фронта.

Войну Шепелевский маяк пережил и работает по сей день. Он дает две долгие вспышки каждые 16 секунд. Их цвет — красный или белый — зависит от того, с какой стороны судно приближается к маяку.

Осиновецкий маяк

Осиновецкий маяк - один из символов блокадного Ленинграда.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Когда-то Осиновецкий мыс был единственной надеждой осажденного Ленинграда выстоять в блокаду. 12 сентября 1941 года сюда прибыл первый караван судов Ладожской военной флотилии с 800 тоннами муки. На восточный берег Ладоги на борту переправляли детей.

Так, за первые три месяца навигации в город привезли 60 тысяч тонн продуктов и вывезли почти 40 тысяч ленинградцев. Всего же удалось эвакуировать более полумиллиона человек. И все это время путь кораблям указывал Осиновецкий маяк, ставший впоследствии одним из символов блокадного подвига.

Примечательно, что маяк был не только ориентиром для судов, но и убежищем, в котором люди прятались во время бомбежек, ведь попасть в эту «иголку» практически невозможно, да и не стали бы немцы стрелять по необходимой для их собственной навигации башне.

Вся лестница была забита людьми, которые искали на маяке спасения. Однажды в нем укрылась женщина на сносях и родила здесь мальчишку. Его дочь до сих пор работает в музее «Дорога жизни» неподалеку.

Маяк Толбухин

Толбухин- старейший маяк России.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Построен он не просто по указу, а по эскизу Петра Великого. Свое нынешнее имя маяк носит с 1730-х, ведь именно на этом месте стоял со своим отрядом в 1705 году Федот Семенович Толбухин, отбивший эскадру Анкенштерна и защитивший тем самым подступы к совсем молодому Петербургу.

Стороженский маяк

Самый высокий озерный маяк в мире!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Самый высокий озерный маяк в мире — 71 метр! Фонарь каменного лоцмана до сих пор светит на высоте 75 метров над уровнем моря. Увидеть огонь можно даже за 22 морские мили.К слову, первая путеводная башня появилась на Стороженском мысу еще в 1800 году, но Ладоге она не понравилась, и через два года маяк снесло льдами.

Деревянный маяк

Деревянный маяк - один из символов Кронштадта.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Один из символов Кронштадта на Усть-Рогатке вовсе не маяк: светит он всего на шесть морских миль и до звания путеводной заезды моряков не хватает еще четырех.

Кроме того, деревянная здесь только обшивка, а сама башня сделана из стали. Настоящее название — Задний створный знак Большого Кронштадтского рейда.

Маяк-усадьба Колчаново

Во времена Великой Отечественной здесь располагался госпиталь на 400 раненых.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Построили каменного лоцмана на реке Сясь еще в 1840 году. Правда, из-за маловодности реки судоходство в этих краях просуществовало только до появления железной дороги. Но Колчановский маяк все же не забыли: в 1865 году лесопромышленник Михаил Шарапов купил этот участок земли и пристроил к башне деревянный дом.

Во времена Великой Отечественной здесь располагался госпиталь на 400 раненых, а после открылся санаторий «Колчановский» для детей от 6 до 15 лет с хроническими заболеваниями органов дыхания. Он работает по сей день.

Маяк на острове Сухо

В 1942 году гарнизон острова Сухо не подпустил немцев к Ленинграду.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В историю он вошел благодаря подвигу советских солдат. 22 октября 1942 года с севера Ладоги к Сухо направился немецкий десант на 30 судах с целью захватить остров. В таком случае нацисты смогли бы подойти к югу Ладоги и «оборвать» Дорогу жизни.

Гарнизон острова из 70 солдат ничего не подозревал о готовящемся нападении, однако сумел отразить его при поддержке авиации и кораблей Ладожской военной флотилии, не подпустив врага к Ленинграду. Память об этом подвиге хранит мемориальная доска на самом острове:

«Четвертый час сильный рукопашный бой. Батарею бомбят самолеты. У нас из 70 осталось 13, раненых 32, остальные пали. Пушек 3, сделали по 120 выстрелов. Из 30 вымпелов потопили 16 барж, 1 взяли в плен. Побили много фашистов… Командир обороны Гусев И. К. 22 октября 1942 г.».

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КАМЕННЫХ ЛОЦМАНАХ

В единственном в России Музее маячной службы на форте Константин в Кронштадте есть все о маяках. Ему всего два года, однако экспозиция уже собралась внушительная. Около 150 экспонатов - от горелок до фонарей и огромных линз — расположилось в пяти залах.

В музее около 150 экспонатов.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Гордость музея — линза Френеля 1857 года с маяка Сескар. Она освещала путь мореплавателям 130 лет, пока ее не заменили и не бросили в сарае, где она пролежала еще 30 лет, пока чудом не попала в музей, ведь его сотрудники не только сидят в архивах, по крупицам восстанавливая биографию каменных лоцманов, но и сами ищут экспонаты, бродя по лесам недалеко от маяков.

Прежде чем попасть в музей, эта линза 30 лет пылилась в сарае.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Участники проекта побывали на экскурсии Ирины Босенко и открыли для себя много нового.

—Музей — это живой организм, который сам развивается, а мы его просто направляем. Стараемся собрать весь свет, который живет в этих стенах, и отдать его публике, чтобы люди, которые прежде ничего не знали о маяках, ушли от нас со своим внутренним светом, — поделилась Ирина.

Ирина Босенко рассказывает о маяках так увлекательно, что хочется отправиться к ним вновь.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Судьба будто сама привела ее к маякам. Еще в четыре года отец, морской офицер, поставил девочку на лыжи и повел на форт Александр I. С тех пор Ирина увлекается маяками.

—Помню, пары на первом курсе прогуливала, чтобы покататься с папой на катере по Большому Кронштадтскому рейду, — вспоминает Босенко.

Экспозиция занимает пять залов.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир ЕРГЕР, один из основателей Музея маячной службы:

—Маяки все еще необходимы, несмотря на все наши навигационные средства, спутники, GPS, ГЛОНАСС. Резервное дублирование должно быть всегда. Сломается электрика на большом судне, и оно «ослепнет», если не будет маяков. С их помощью мы всегда можем определить свое местоположение в море. А рыбакам вообще проще ориентироваться по маякам.

СИЛА В ЛИНЗЕ

Можно долго спорить, кто главный в доме, но на маяке это однозначно линза Огюстена Жана Френеля. В 1819 году этот французский ученый предложил конструкцию составной линзы, по всем качествам превосходившую линзу обычную.

Изобретение состояло из набора призм, которые преломляют параллельные световые лучи так, что они сходятся в одной точке, образуя о яркий луч.

Изобретение Френеля до сих пор помогает мореплавателям.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

«Яркость света, которую дает новый прибор, удивила моряков», — писал сам Френель друзьям. И даже англичане, которые издавна конкурировали с французами в господстве на море, признали превосходство французского изобретения.

Уже двести лет конструкция остается непревзойденной: линзы Френеля до сих пор установлены на маяках по всему миру.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 выезда совершили блогеры и журналисты за время проекта.

2000 километров пути преодолели (в том числе по Ладоге и Финскому заливу).

С 10 смотрителями познакомились.

16 маяков Ленобласти — сухопутных, островных и даже одну «маячную усадьбу» увидели.

Николаевские маяки в Кронштадте.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КСТАТИ

Успеть удалось так много в том числе и потому, что, несмотря на все причуды переменчивой летней погоды, ни один из участников наших экспедиций не простудился. Может быть, циклоферон (в таблетках) стал своеобразным талисманом? Это лекарство для профилактики и лечения вирусных респираторных заболеваний всегда сопровождало наши экипажи в составе аптечки во время автопробегов.

Без Циклоферона не обходится ни одна экспедиция.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Циклоферон предназначен не только для лечения простуды (ОРВИ), но и для профилактики. Может применяться как при первых признаках заболевания, так и когда болезнь длится уже несколько дней. Циклоферон способствует сокращению периода болезни и снижению риска осложнений, а удобная упаковка со схемой применения этого препарата напомнит о необходимости соблюдения режима приема. Благодаря своим свойствам циклоферон может быть универсальной рекомендацией для лечения простуды в любой аптечке путешественника. Важно: у всех лекарств есть противопоказания, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

КТО ПОМОГ ПРОЕКТУ СОСТОЯТЬСЯ

Группа компаний «ХОРС»

Группа компаний «ХОРС» — многопрофильный холдинг, более 25 лет осуществляющий успешную производственную и торговую деятельность на российском рынке.

Одна из последних автоновинок компании — лента стеклоочистителя ХОРС с универсальным профилем, который подходит для большинства бескаркасных щеток известных производителей.

Компания «Хорс» также выпускает разнообразный ассортимент автокосметики и автохимии, помогающие сохранять автомобиль чистым в любых погодных условиях. В этом на собственном опыте убедились участники проекта.

Хорс выпускает множество средств, которые помогают сохранять автомобиль чистым даже после поездки по лесу и к воде.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Кондитерское объединение «Любимый Край»

«Любимый Край» — это крупнейшее предприятие на Северо-Западе, которое производит печенье и пряники. В этом году кондитерская фабрика празднует свое 20-летие и приглашает всех принять участие в промоакции «Открывай Любимый Край!». Победителей ждут призы ежедневно, еженедельно и каждый месяц. А самый удачливый участник сможет выиграть 200 тысяч рублей на путешествие мечты! Подробности акции вы можете узнать на сайте lkray-promo.ru и в группах компании в социальных сетях.

Блогеры просили больше не брать в партнеры печенье: слишком вкусно -остановиться просто невозможно.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Официальный дилер Geely в Санкт-Петербурге — компания М2О

Для экспедиции нам нужны были надежные автомобили, на которых можно, не опасаясь трехчасовой прогулки по лесу в ожидании эвакуатора, съехать с трассы и помчаться по проселочным дорогам, песку и гравию. Так мы познакомились с компанией М2О — официальным дилером Geely, который предоставил нам флагманские кроссоверы Geely Atlas.

На Geely Atlas можно смело отправляться в самое непредсказуемое путешествие.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Чего только не испытали на себе эти машины. В ливень путешественники добирались по грязи до форта Красная Горка, шли по лесу к маяку в деревне Сторожно, мчались по КАД в Кронштадт... Несмотря на капризную петербургскую погоду, кроссоверы ни разу не подвели наших ребят и доказали, что автомобили Geely Atlas подходят для больших компаний и самых непредсказуемых путешествий.

Компания «Krown»

Технология компании создана как раз для таких путешественников, как участники проекта «Маяки Ленобласти».

«Krown» — это прозрачный бесцветный состав, который наносится специальным оборудованием на внутреннюю поверхность днища автомобиля, предотвращает возникновение ржавчины и борется с уже существующей. Кроме того, средство убирает проблемы, связанные с электрооборудованием, и смазывает механизмы, — отметили в компании.

Получается, что Krown не просто защищает автомобиль, а снижает стоимость его эксплуатации и увеличивает цену на вторичном рынке. А главное — занимает обработка всего два часа.

Ребятам из «Krown» так понравилась идея проекта, что в путешествие они отправились вместе с нами.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Сясьский ЦБК

Сясьский ЦБК — один из старейших в стране. Именно на нем произвели в 1969 году первый в СССР рулон туалетной бумаги. Сегодня комбинат выпускает продукцию под брендами «Мягкий знак» и Kleo. Бумажные полотенца и салфетки пригодились путешественникам на пикниках, без которых не обходилась ни одна экспедиция.

К слову, история Сясьского ЦБК тоже связана с маяками. В блокаду на базе комбината была основана Сясьская судоверфь, на которой строились озерные баржи для перевозки людей и грузов по Ладожскому озеру. Именно маяки являлись ориентиром судам на их непростом пути.

Мишка-турист Kleo отправился в экспедицию от Сясьского ЦБК и сразу стал звездой проекта.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Кроме того, в автопробеге к маякам Ладоги ребята остановились в пансионате Сясьского ЦБК «Приладожский». Это отличное место, чтобы не только отдохнуть от суеты мегаполиса, но и поправить здоровье. В санатории можно пройти несколько видов терапии, сходить на массаж или в сауну. Еда в столовой исключительно по ЗОЖ — именно то, что было нужно путешественникам после прогулок по лесу в поисках полосатых башен в июльские +15 градусов. Спасибо за гостеприимство!

Пансионат Сясьского ЦБК «Приладожский» -отличное место, чтобы не только отдохнуть от суеты мегаполиса, но и поправить здоровье.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Благодарим за поддержку проекта правительство Ленинградской области, Западный военный округ Министерства обороны РФ, администрацию Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей, «Авторадио», 5-й канал и спасателей Лодейного Поля.