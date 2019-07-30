«Оставалось жить три месяца»: Врачи Института скорой помощи спасли женщину, успешно пересадив ей печень

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

54-летняя пациентка института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Надежда Донцова не сдерживает слез: еще месяц назад она была на грани жизни и смерти, а сейчас уверенно идет на поправку. В 2017 году у нее диагностировали аутоиммунный гепатит, начался цирроз, без пересадки было не обойтись.

- Куда мы только не обращались, где только не сдавали анализы, и в каких только больницах я не лежала, - рассказывает «КП - Петербург» Надежда Алексеевна. – Сначала мне говорили, что это просто ожирение печени. Я ощущала слабость, отекали ноги, потом у меня случился печеночный криз, и я целый месяц не могла ходить. Дочь и сестра ухаживали за мной, а муж постоянно пытался найти для меня лучших врачей и лучшую клинику.

В середине июля Надежда попала в Институт скорой помощи. Теперь врачи признаются: по всем показателям без пересадки пациентке оставалось жить около трех месяцев. Тогда ей об этом, конечно, никто не сказал: нельзя опускать руки. А то, что произошло дальше, и врачи, и сама Надежда называют настоящим чудом. Примерно через неделю нашелся донорский орган – при том, что некоторые могут ждать его годами, а другие не дожидаются вовсе.

Надежда Донцова уверенно идет на поправкуФото: Артем КИЛЬКИН

- Она плачет не просто так – это слезы счастья. Она понимает, что вытянула счастливый билет, - рассказал «КП» заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИИ скорой помощи Сергей Фалевко. – Многие пациенты с подобными заболеваниями, по сути, обречены. Печень – один из самых важных органов, «химический завод», который очищает организм и вырабатывает необходимые для жизни вещества. Пациенты с заболеваниями печени умирают не от цирроза, а от интоксикации. Никакой заместительной терапии (например, как гемодиализ в случае с болезнями почек) не существует.

ШЕСТЬ ЧАСОВ И ДВАДЦАТЬ ВРАЧЕЙ

25 июля появился донорский орган – его взяли от умершего человека. Около двадцати медиков работали над пересадкой порядка шести часов. Теперь, спустя почти неделю, они могут с уверенностью сказать, что все прошло успешно.

- Пересадка печени – одна из самых сложных операций в трансплантации, - говорит доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела трансплантологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Олег Резник. – Ситуация осложняется еще и тем, что печень не может долго жить вне тела, поэтому нужно действовать быстро. Здесь огромную роль играет слаженная работа всего коллектива. Важно добиться того, чтобы орган восстановил свои функции, мог работать и служить новому хозяину.

Сергей Фалевко на операции отвечал за анестезиюФото: Артем КИЛЬКИН

Надежда Алексеевна пока что находится в реанимации. Родных в палату не пускают, хотя увидеть их очень хочется.

- Муж через сотрудников передал записку со смешной рожицей и кроссворды, чтобы я не скучала, - улыбается пациентка.

Хочется верить, что теперь все самое сложное у семьи Донцовых позади. Оптимизм сохраняют и врачи: если пациентка и дальше будет показывать такие хорошие результаты, то скоро ее начнут готовить к выписке.

ВАЖНО

Медицинская победа

Прошедшая операция – настоящая победа не только для Надежды Донцовой и медиков Института скорой помощи, но и для всей системы здравоохранения в Северной столице.

Одна такая операция обходится в миллион двести тысяч рублей. Раньше средства выделяли только центрам с федеральным статусом – таким, как Первый медицинский университет или Центр имени Гранова, где лечат пациентов со всей страны. Теперь шанс получила и больница для петербуржцев.

– В этом году нам впервые выделили средства четыре пересадки печени и на 41 пересадку почки, - говорит Олег Резник. – Надеемся, что в следующем году мы сможем продолжить делать такие операции.

Олег Резник говорит, что пересадка печени - одна из самых сложных операций в трансплантологииФото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, донор, от которого взяли печень для Надежды Донцовой, спас еще три жизни. В НИИ скорой помощи от него пересадили также две почки, а в центре имени В. А. Алмазова – сердце. Все операции прошли успешно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новый корпус введут в строй в 2021 году

В минувший вторник Институт скорой помощи посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он поздравил врачей с успешной операцией и посетил стройплощадку нового корпуса, который должны ввести в эксплуатацию в 2021 году.

- Здесь будет самая современная техника: компьютерные томографы, МРТ, УЗИ-аппараты, - рассказал директор института, профессор Валерий Парфенов. – Сейчас пациенты находятся в стесненных обстоятельствах. Площади не позволяют комфортно ждать обследования. Новый корпус решит эти проблемы.