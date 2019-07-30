2019-07-30T23:45:39+03:00
Происшествия

Брат зоолога с экипажа «Крейсер», который терпит бедствие в Белом море: «Это была обычная экспедиция, не экстрим»

Родственники ждут новостей с яхты, которая подала сигнал SOS
Роман ЛЯЛИН
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Иван Мизина находится на судне "Крейсер"Иван Мизина находится на судне "Крейсер"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Яхта «Крейсер» с сотрудниками национального парка «Русская Арктика» терпит бедствие в Белом море. Экипаж судна в 3 утра 30 июля подал сигнал SOS. На винт лодки намотались рыбацкие сети, из-за чего судно потеряло управление. Известно, что на борту находится шесть человек: четверо из них члены экипажа. Еще двое - сотрудники "Русской Арктики" Иван Мизин и Юрий Молодцов из Архангельска.

На помощь яхте уже выдвинулось научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», на его борту находится корреспондент «КП». Однако в районе, где дрейфует "Крейсер", сильный туман и волнение. На лодке разрядился аккумулятор. Из-за этого у нее нет освещения. Этим осложняется спасательная экспедиция. О ней "КП-Петербург" рассказал брат заместителя директора "Русской Арктики" Ивана Мизина Юрий.

Судно "Профессор Молчанов" направилось на спасение "Крейсера". На фото Иван Мизин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судно "Профессор Молчанов" направилось на спасение "Крейсера". На фото Иван МизинФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это была стандартная экспедиция, не экстрим, - пояснил "КП" в Петербурге" Юрий Мизин. - О том, что судно терпит бедствие в Белом море, узнал меньше часа назад. Брат работает в "Русской Арктике" с 2012 года. О таком происшествии на яхте я слышу впервые. С ними я пока не связывался. Сейчас сам жду информации от спасательного судна.

Судно «Крейсер», по предварительной информации, занималось наблюдением за фауной Белого и Баренцева морей. Об этом нам рассказал друг Ивана Мизина Сергей Кашин.

- Если говорить о роли Ивана на судне, то он отвечал за соблюдение правил высадки на охраняемых территориях, - пояснил Сергей. - Он сотрудник нацпарка, мы коллеги - вместе работали в Антарктиде.

Юрий Мизин занимается изучением популяции белых медведей и оленей на территории нацпарка "Русская Арктика". Родственники Юрия Молодцова от комментариев до конца спасательной экспедиции решили воздержаться.

- Юра и Иван действительно на судне, - это все, что сказала корреспонденту "КП-Петербург" Тамара Молодцова.

Известно, что яхта направлялась в сторону Новой Земли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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