Не хватает денег и страничек в соцсетях: петербургские эксперты рассказали, почему недорабатывают власти на местах

Петербургским муниципалитетам не хватает денег и «открытости». Отсюда – все проблемы на местах: отсутствие лавочек и урн, грязные дворы и тротуары, ямы и колдобины на дорогах. По крайней мере, именно такого мнения придерживаются члены Экспертного клуба Санкт-Петербурга, совещание которого состоялось вчера, первого августа, в оранжерее усадьбы Державина.

КРОШКИ ОТ БЮДЖЕТА

Семь продвинутых политтехнологов и политических консультантов собрались вчера в центре Северной столицы, чтобы обсудить текущее положение дел и составить прогноз на будущее. Тема встречи звучала так: «Петербург не место для политических экспериментов». Рассуждали, как нетрудно догадаться, в основном о политике – правительстве, губернаторе, исполнительной власти. Однако последний вопрос на повестке дня оказался посвящен сугубо «местечковым» проблемам – работе муниципальных образований, которая, зачастую, оказывается очень далекой от идеала. Напомним: чтобы «оптимизировать их расходы» и «повысить эффективность», муниципалитеты в Санкт-Петербурге вот уже много лет планируют укрупнить – слить несколько маленьких в один большой, убрать лишних чиновников, а освободившиеся деньги направить на что-нибудь полезное.

По словам Игоря Сопова, все деньги собираются в бюджете города. Муниципалитетам оттуда достаются жалкие крохи.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Укрупнять муниципальные образования, на мой взгляд, не нужно, - уверен Олег Капитанов, председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга. – Никакой практической пользы это не принесет. Другое дело, что стоит задуматься о перераспределении бюджета – у нас с этим пока что есть большие проблемы.

Такого же мнения придерживается и другой участник экспертного клуба - политический консультант Игорь Сопов.

- Все деньги собираются в городском бюджете, - отмечает он. – Муниципалитеты получают из него только очень малую часть, которой, разумеется, не хватает, чтобы оперативно решать все проблемы.

ЗАПУТАННЫЕ ПОТОКИ

Причем, по словам Сопова, такая ситуация сложилась не только в Санкт-Петербурге: так или иначе от нехватки средств страдают «местечковые» власти по всей стране. Да, мысль, мягко скажем, не новая, но говорить на эту тему нужно – иначе сдвинуть проблему с мертвой точки не получится.

Основные причины происходящего, по мнению наших собеседников – мировой финансовый кризис (куда же без него) и неправильное распределение бюджетов.

- Смотрите, какая получается ситуация, - объясняет Капитанов. – Муниципальное образование получает деньги не только за счет дотаций, но и за счет налогов. Соответственно, чем больше на его территории магазинчиков, ресторанов, гостиниц, рыночков, сувенирных лавок – тем больше поступает в «казну». Поэтому у нас очень часто происходит так, что какое-нибудь маленькое МО, расположенное в центре, получает больше, чем большое, но на окраине – при том, что расходы у них несоразмерные.

Олег Капитанов считает, что местным властям нужно быть более открытыми - чтобы люди понимали, чем они вообще занимаются.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

«По щелчку» такие перекосы, конечно, не исправить, признает наш собеседник – нужно менять федеральное законодательство. Как это сделать и удастся ли это сделать вообще, сказать пока, увы, невозможно.

- Другая серьезная проблема – очень часто в муниципальную власть приходят люди, которые не совсем понимают, что происходит, и чем им предстоит заниматься, - отмечает Капитанов. – Это уже наша, административная недоработка. Зайдите на сайт любого муниципалитета. Что вы там увидите? Сухие, протокольные, чисто формальные сведения. Неудивительно, что большинство петербуржцев совершенно не представляет, что такое муниципалитет, чем он занимается, и с какими проблемами туда можно обратиться.

Решение тут простое: осваивать новые технологии, ставить себе на служу соцсети и мессенджеры. Денег от этого, конечно, не прибавится – зато появится возможность набирать в команду действительно грамотных и профессиональных людей.