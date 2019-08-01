«Нашли на острове»: Пропавших в Белом море туристов из Петербурга эвакуировали на вертолете МЧС

Спасательная операция сотрудников МЧС в Белом море закончилась хэппи-эндом. Десять туристов пропали в Карелии, когда плыли на байдарках. Группа из Петербурга не стала регистрироваться в МЧС перед походом. Поначалу заплыв проходил без ЧП. Но 24 июля связь с экстремалами оборвалась. Родственники сразу же забили тревогу.

Было известно лишь, что туристы пропали в районе острова Бережной Борщевец. Именно там они в последний раз выходили на связь. Путешественники плыли в сторону Кондострова. Добраться до него они хотели к вечеру 29 июля.

Спасательная операция осложнялась плохой погодой. Идти по морю было невозможно. Поэтому на поиск туристов из Петербурга вылетел вертолет МЧС МИ-8. И сейчас спасателям удалось найти туристов.

- Да, все хорошо закончилось, - рассказали "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Карелии. - Туристы были на острове. Канала связи у них не было. Сами уплыть не могли. Была большая ветровая нагрузка, сильные волны. Поэтому они ждали. Сейчас мы вместе с ними уже сели в поселке Сумский посад.

Сами туристы не пострадали. Они в хорошем настроении. Во время звонка сотрудникам МЧС было слышно, как они кричат: "Спасибо". Вскоре их должны доставить в Петербург. Среди туристов, к слову, были два подростка.