Врачи рассказали о состоянии «бабушки-Чикатило из Купчино», которая описывала в дневнике совершенные убийства

Прошло уже четыре года, как в Санкт-Петербурге задержали «Бабушку Чикатило из Купчино». В 2015 году пенсионерку Тамару Самсонову заподозрили в жестоком убийстве соседки. По мере того, как в деле всплывали новые подробности, даже у самых матерых следователей волосы на голове вставали дыбом. Выяснилось, что в марте 69-летняя пенсионерка подсыпала 79-летней женщины в салат оливье убойную дозу транквилизаторов. А после – хладнокровно расчленила ее тело в ванной, сложила в мешки и вынесла из квартиры. Немногим позже выяснилось, что это не первое убийство на счету Самсоновой. Дальше - еще страшнее: совершенные убийства пенсионерка из Петербурга описывала в своем дневнике.

- Самсонова дополнительно изобличена в том, что 6 сентября 2003 года в своей квартире во время внезапно возникшей ссоры убила квартиранта, после чего расчленила его труп и вынесла на улицу, - рассказали тогда «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На суде "баба-яга из Купчино" раздавала журналистам кокетливые воздушные поцелуйчики.Фото: Александр ГЛУЗ

В ходе обысков в квартире пенсионерки из Купчино был найден тот самый дневник, в котором Самсонова на трех языках описала десять совершенных убийств, и книги по эзотерике. После всех разбирательств «бабушка Чикатило из Купчино» была признана больной шизофренией и отправлена в Казань, в психиатрическую лечебницу для опасных преступников. Там она все это время и находится.

- По состоянию на сегодняшний день Тамара Самсонова, которой исполнилось уже 72 года, жива и все так же содержится у нас, - подтвердили «Комсомолке» в Петербурге» в больнице. – Отпускать ее, конечно же, никто не планирует – для этого нет никаких оснований.

Сообщать какие-либо подробности по телефону наш собеседник отказался, отметив, что сможет предоставить их только после официального запроса и согласования с главным врачом. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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