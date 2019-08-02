2019-08-02T14:06:33+03:00
Общество

От чистого истока

В Ленинградской области прошел фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской»
Александра КОВАЛЬСКАЯ
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Участники съехались на фестиваль из Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей и Республики Карелии.Участники съехались на фестиваль из Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей и Республики Карелии.Фото: Александра КОВАЛЬСКАЯ
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Есть в Ленобласти отдаленный уголок - деревня Климово Бокситогорского района. Здесь живут карелы - представители финно-угорской народности. В этой местности до сих пор свято чтут традиции и культуру.

Где, как не здесь, проводить праздники? На днях при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области уже в тринадцатый раз прошел фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской».

На этот раз в нем приняли участие фольклорные коллективы из четырех регионов Северо-Запада: Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей и Республики Карелии. Публика не даст соврать - творческий союз русских, вепсов и карел удался!

- Заводные песни, сейчас танцевать будем! - именно так директор Бокситогорского межпоселенческого культурно-методического центра Галина Фадеева отозвалась об артистах из поселка Цвылево Тихвинского района - хранителях вепсской культуры. После таких слов вряд ли усомнишься, что на празднике было весело.

Гостей ждали традиционные забавы, например качели. Фото: Александра КОВАЛЬСКАЯ

Гостей ждали традиционные забавы, например качели.Фото: Александра КОВАЛЬСКАЯ

Еще Галина Павловна вспомнила, с чего вообще начинался фестиваль. Взять хотя бы название. На первый взгляд оно простое и говорящее. На самом деле организаторы хотели сказать, как важно сохранить для местных жителей конкретный водный источник. Был даже проект «Живи, родник, живи». Его высоко оценили на районном и областном уровнях. Позже в копилку фестиваля пришли дополнительные средства.

- Новшество этого года - тантамареска, где каждому гостю дали возможность сфотографироваться в народном костюме. А еще можно было пообщаться с козой Сидоровой - символом праздника «Сырный день», который недавно прошел в нашем районе, - с улыбкой рассказывает Галина Павловна. - Мы привезли ее сюда как представительницу вепсов.

Ну и какой национальный праздник без ярмарки и угощений? Для гостей приготовили уху, испекли шанежки. Для тех, кто не знает, шаньга - традиционная выпечка северных народностей, в основном из ржаной муки и картофеля. Для услады запивали все квасом.

А еще была «Карельская горница» - уголок карельского народного быта, выставка-конкурс «Луговые гости», на котором были скульптуры из сена, сборы из целебных трав, букеты полевых цветов. А также конкурсы, викторины - в общем, развлечения на любой вкус.

Председатель Ленинградского областного отделения Межрегиональной общественной организации «Карельское содружество» Марина Ватагина и вовсе приехала на фестиваль с современными калевальскими рунами. Организаторы признались, что такого в истории праздника еще не было. Возможно, в следующем году праздник приготовит много новых сюрпризов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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