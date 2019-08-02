«Хватит это терпеть»: Ольга Бузова приравняла «лайки» к флирту

Известная певица и звезда Instagram с 16-миллионной аудиторией Ольга Бузова много раз заявляла о том, что социальная сеть – это ее жизнь. В связи с этим инста-дива считает, что любые «лайки» имеют большое значение и по ним даже можно вершить судьбу своих романтических отношений со второй половинкой. Не дай бог ухажер поставит сердечко под фотографией другой девушки – это уже серьезное основание для того, чтобы разорвать с ним связи.

- В современном мире, это уже не просто сердечко в социальной сети, это флирт и знак внимания другому человеку. И если ваша вторая половинка не понимает этого, то смело «отлайкивайте им мозги по-полной». Хватит терпеть лайкеров, - заявила Бузова у себя в Instagram.

Такая позиция и философия жизни певицы вызвала бурную дискуссию среди ее подписчиков. Некоторые не могли понять, как «лайк», который можно поставить даже случайно, просто дернув пальцем, может так серьезно влиять на реальную жизнь. Другие девушки наоборот, поддерживали Бузову, говоря о том, как их бесят сердечки под чужими фотографиями, даже если они там появились задолго до того, как начались отношения со второй половинкой.

- Это на самом деле внимание к другому человеку и оценка его прелестей, так как в «инсте» в основном бабы полуголые. Я с ней согласна. Это очень неприятно, - поддержала Бузову одна из подписчиц.

- Я вообще «лайкаю» всю ленту и никогда не обращу внимания, что какие-то телеса, даже не задумывалась об этом раньше, - отметила еще одна девушка.

В целом мнения разделились 50 на 50. Оказалось, что в современном мире для многих действительно социальные сети имеют большое значение. Однако стоит ли «отписывать» своего возлюбленного только на основе «лайков»?

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