2019-08-02T17:23:31+03:00
Общество

Победители проекта «Бешеная сушка» через суд требуют отдать им выигрыш в 3, 5 млн рублей

Организатор спортивного марафона Василий Смольный деньги не отдает, ссылаясь на то, что они нарушили правила
Алена ЧИЧИГИНА
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Победители проекта «Бешеная сушка» через суд требуют отдать им выигрыш в 3, 5 млн рублей. ФОТО: vk.com/beshenayasushkaПобедители проекта «Бешеная сушка» через суд требуют отдать им выигрыш в 3, 5 млн рублей. ФОТО: vk.com/beshenayasushkaФото: Предоставлено
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Больше года длились разборки между победителями интернет-проекта «Бешеная сушка» и его организатором Василием Смольным из Петербурга. И наконец, итог этой скандальной истории.

Началось все весной 2018 года. Инна и Сергей Децик решили влиться в струю популярного спортивного марафона и вместе с десятками тысяч участников со всей страны побороться за главный приз фитнес-игры – миллионы рублей. В чем суть? Люди, желающие похудеть, платят вступительный взнос и в течение месяца получают на почту задания и рекомендации по питанию. Каждую неделю проходит так называемый судный день, судьи оценивают достижения игроков и выгоняют тех, кто не добился успеха. Как определяют успех? В начале и в конце испытаний участники фотографируются в нижнем белье. Фотоснимки «до» сравниваются с фотоснимками «после», сильнейших конкурсантов выбирают путем интернет-голосования. Участники, набравшие большее количество голосов, становятся победителями. Так вот, Инна и Сергей утверждают, что весь этот месяц трудились в зале, не жалея живота своего.

Результат был впечатляющий: Сергей сбросил 13,5 кг, а Инна – 15. По итогам интернет-голосования супруги набрали самое большое количество лайков и победили сразу в трех номинациях, а значит, и рассчитывали на все призы. Главный в женской лиге - 3 млн рублей. В мужской лиге – 100 тысяч. В семейной лиге, когда победила пара – 500 тысяч. На официальной церемонии в Москве Дециков наградили, вручили им кубки и огромные картонные сертификаты. Но на это красивая история закончилась, начались разбирательства. Спустя несколько недель Василий Смольный в интаграме выставил пост, мол, участники нарушили правила. За правдой участники обратились в суд.

- Просили взыскать с организаторов сумму выигрыша, моральный ущерб в 100 000 рублей, расходы 86 372 рубля, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Ответчик пояснил, что нарушение правил «Фитнес-игры» привело к дисквалификации и аннулировании результатов голосования. Об этом стало известно в день награждения.

Итог таков: суд оставил иск без удовлетворения, деньги победителям 20-го сезона не выплатят.

Сейчас идет уже 26-ой сезон проекта «Бешеная сушка». Фитнес-игра по-прежнему пользуетя популярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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