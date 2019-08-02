Это официально: Малком в «Зените»

Интрига последних дней разрешилась. 22-летний бразильский полузащитник Малком больше не игрок «Барселоны». Теперь он – Теперь он закроет правый фланг атаки «Зенита». Контракт с футболистом подписан на 5 лет.

Прямо скажем, это был один из самых напряженных трансферов. Даже то, что футболист еще в четверг прибыл в Петербург и выкладывал в соцсетях фотографии с прогулки по Невскому проспекту, еще ни о чем не говорило. Достаточно вспомнить, его скандальный трансфер прошлым летом.

Форма "Зенита" Малкому к лицу / Фото: ФК "Зенит"

Напомним, Малкома в «Барселоне» могло и не быть. У «Бордо», где он считался лидером атаки, восходящей звездой мирового футбола, была принципиальная договоренность с «Ромой». Фанаты «волков» уже даже съехались в аэропорт, чтобы встречать нового игрока их любимой команды. Но борт с футболистом в Италии не приземлился. Более того, он даже не вылетел из Франции. В последний момент «Бордо» заблокировал сделку, приняв более выгодное предложение от каталонцев.

Конкуренты сейчас были у «Зенита». «Боруссия», «Тоттенхэм»… а по данным местной прессы, бразильца опять-таки в последний момент пытался переманить «Эвертон». Но игрок все же предпочел уехать в Россию, нежели играть в АПЛ. Не последнюю роль в принятом решении сыграли и финансы: по данным испанского издания Marca, ныне действующий Чемпион России заплатил за игрока, которого уже называют новым Халком для «Зенита», 40 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Пожалуй, таких денег петербургский клуб не тратил со времен Халка и Витселя, а «Барселона» дороже продавала только Неймара, Фигу и Паулиньо.

Бразильский футболист подписал контакт в сине-бело-голубымиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НОВОМ ИГРОКЕ «ЗЕНИТА»?

- В «Барселону» Малком переходил восходящей звездой мирового уровня. Однако за год он не смог закрепиться в основе. На поле выступают более опытные Месси, Суарес, Пике, а теперь еще и Гризманн. Неудивительно, что спортсмен предпочел иметь игровую практику в более слабом чемпионате, чем сидеть на лавке в Ла Лиге. Хотя фанаты бразильца его, честно говоря, не поняли.

- Одним из основных преимуществ Малкома аналитики называют скорость и дриблинг, а также умение играть на команду. А также хорошую игру при контратаках, умение открыться под передачу партнера, сделать обостряющую передачу и завершить атаку. Он может играть на позиции правого вингера и центрального нападающего. Для «Зенита» — это усиление к Лиге Чемпионов, где нет ограничений на количество легионеров на поле.

- Шесть лет Малком провел в молодежном составе бразильской «Коринтиас». В бразильской Серии А он дебютировал в 2014 году – футболисту на тот момент было 17 лет. Год спустя он помог команде выиграть национальный чемпионат.

- За последний из двух сезонов, которые бразилец провел в «Бордо», он забил 35 голов и отдал 7 голевых передач в 35 матчах. Всего же за французов Малком провел 96 матчей, забил 23 мяча и отдал 16 голевых передач. В составе же «Барселоны» Малком выходил на поле лишь 24 раза и забил 4 гола. Но при этом вместе с клубом успел стать чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании.

- Малком стал шестым бразильским футболистом в истории «Зенита». Первым представителем Бразилии в составе петербуржцев был Халк, перешедший в 2012-м из «Порту». Хотя еще до него за команду выступал Бруно Алвеш, имеющий двойное гражданство — Бразилии и Португалии. В 2016–м футболку сине-бело-голубых примерили Маурисио и Жулиано, в 2017-м — Эрнани, а нынешним летом к «Зениту» присоединился Дуглас Сантос.

Семак поприветствовал новоявленного бойцаФото: Артем КИЛЬКИН

СКАЗАНО

Главный тренер «Зенита» Сергей СЕМАК:

- Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в «Зените» только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести. Малком — футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из «Барселоны». В нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил.

Условия нового лимита предполагают, что все легионеры — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома.