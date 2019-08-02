Фрагменты шведского города Ниен нашли под трамвайными путями в Петербурге

Во время ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте простые рабочие почувствовали себя настоящими археологами. Глубоко копать не пришлось – на расстоянии не больше полуметра под землей они наткнулись на странные сооружения. Стоило только снять рельсы и покрытие. На место поспешили ученые и вынесли вердикт: это фундаменты зданий 17 века. В допетровское время на правом берегу Невы в районе Охты располагался шведский город Ниен.

– Все, что связано с Ниеном, само по себе уникально. Но то, что это обнаружено на этой территории при строительстве, было прогнозируемо и ожидаемо, – рассказал «КП-Петербург» руководитель археологической экспедиции НИИ культурного и природного наследия Петр Сорокин.

Знали о возможных артефактах и в процессе подготовки к капремонту путей. Вот только найти их практически на поверхности не ожидали. Судя по всему, на этом месте больше трехсот лет назад стояли жилые дома. И возможно, это даже была главная улица шведского города.

Правда, надолго археологи на Среднеохтинском не задержатся. Свои работы ученые завершат на следующей неделе.

Археологи уже изучают находку. Затем ее законсервируют. Фото: gov.spb.ru

– Сейчас мы изучаем, исследуем. На раскопки у нас нет ни времени, ни средств. Поэтому мы фиксируем то, что найдено. И после этого все будет засыпаться и продолжится строительство. Наша функция заключается в том, чтобы все, что здесь обнаружено, сохранилось, – отметил Петр Сорокин.

Находку законсервируют, и по историческим фундаментам вновь будут ходить трамваи. Но в проект строительства путей, конечно, внесут изменения, чтобы сохранить обнаруженное. Так, например, конструкции собираются сделать тоньше. А пока археологи сменили на посту рабочих, закрытие участка Среднеохтинского проспекта для транспорта продлится на десять дней – до 12 августа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Кронштадте знаменитые чугунные шашки покрыли асфальтом

Жители Кронштадта забили тревогу: на Пеньковом мосту знаменитые чугунные шашки на дороге закатали в асфальт. «Ажурное» покрытие – одна из достопримечательностей города. Утратить необычное историческое мощение будет настоящим преступлением, говорят местные жители. Однако переживать не стоит. Как выяснилось, асфальт положили на время ремонтных работ.

– Ведутся работы по ремонту Пенькового моста, в том числе воссоздание проезжей части из чугунных шашек, – гласит информационный щит на мосту.

Окончание работ намечено на октябрь 2019 года. Асфальт – временный. А чугунные шашки не просто вернут на место, но еще и отреставрируют.