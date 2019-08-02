2019-08-02T23:01:48+03:00
Звезды

За ВДВ: Rammstein в синих беретах проплыли на надувной лодке по толпе фанатов в Петербурге

Выходку рокеров оценили не все
Николай КОЗИН
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Rammstein во время концерта в Петербурге поздравила десантников с днем ВДВ.Rammstein во время концерта в Петербурге поздравила десантников с днем ВДВ.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Весь день мы ждали огненных новостей с концерта Rammstein на "Газпром арене" - и вот дождались. Под занавес выступления в Санкт-Петербурге участники группы "выгнали" в фан-зону огромную надувную лодку. Это одна из "фишек" немецкой группы - как правило, в лодку забирается кто-то из музыкантов, а после вся конструкция "плывет" по рукам фанатов. Обычно это делает клавишник Кристиан Лоренц.

Правда, в этот раз группа пошла еще дальше - один из двух "пловцов" на борту оказался одет в форму ВДВ - тельняшку и фирменный голубой берет. Видимо, таким образом рокеры из группа решили поздравить русских десантников с "профессиональным" праздником, который отмечается как раз 2 августа.

Rammstein и синие береты: Немецкие рокеры подготовились к шоу в День ВДВ в Петербурге.Илья КРУШЕВСКИЙ

Впрочем, подарок оценили не все.

- Глупость какая-то, - возмутилась часть петербуржцев в соцсетях. - Издевательство над формой!

Жару в комментарии добавило еще и то, что "пловцы" в какой-то момент скинули с лодки в толпу надутую резиновую женщину. Однако большинство отнеслось к выходке немецких рокеров без осуждения.

- Это же Rammstein! - прокомментировали петербуржцы увиденное в соцсетях. - Чего еще вы от них ждали?

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В Санкт-Петербурге Раммштайн поздравили десантников с днём ВДВ.Андрей ГОРБУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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