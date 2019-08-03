2019-08-03T12:24:03+03:00
Происшествия

Петербуржец угнал машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор со своей иномаркой

После короткой перепалки с инспектором, мужчина прыгнул за руль патрульной «Приоры» и дал по газам
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Петербуржец углал машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор.Петербуржец углал машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Курьезное происшествие, которое, впрочем, грозит серьезным взысканием инспектору ГИБДД и уголовным преследованием жителю Петербурга, произошло 2 августа в Центральном районе Северной столицы. Здесь владелец иномарки угнал полицейскую «Ладу», чтобы спасти свой авто от штрафстоянки.

- Около 10 утра на улице Красных Текстильщиков инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения на эвакуатор был помещен «Рено Логан». Водитель иномарки, оттолкнув сотрудника полиции, сел за руль оставленного с ключами в замке зажигания служебного автомобиля и поехал за эвакуатором, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Впрочем, далеко уехать горе-угонщик не смог. Уже через пару сотен метров его задержали коллеги обездоленного инспектора. Мужчину вытащили из-за руля патрульной «Приоры» и отвезли в ближайшее отделение полиции для разговора по душам.

Там в отношении петербуржца составили административный протокол, а позднее Главное следственное управление городского Главка завело два уголовных дела. Одно за угон машины без цели хищения, а второе, куда серьезнее - за применение насилия в отношении представителя власти.

Пока мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Суд оштрафовал на 10 тысяч француза, который вплавь добрался из Эстонии в Россию
На площади Ленина проходит разрешенная акция за свободные выборы
На матче «Зенита» с «Краснодаром» ждут 55 тысяч человек
Петербург стал лидером в списке «психически больных» городов России
«Зенит Арена» горит: Концерт Rammstein напугал жителей Петербурга
В Калининском районе муж зарезал жену и попытался покончить с собой
Муж с женой легализовали в Петербурге 10 тысяч незаконных мигрантов
Из-за матча «Зенит»-«Краснодар» метро будет работать до часа ночи
Три человека погибли в столкновении легковушки и «Камаза» в Ленобласти
На развязке КАД с Выборгским шоссе в ночь на воскресенье полностью перекроют съезд
«Нива» едва не «открыла» новый участок проспекта Героев, но уперлась в бетонный блок
Два лисенка совершили пробег по Приморскому району
Выходные, 3 и 4 августа, в Петербурге будут холодными и дождливыми
Прогноз погоды на 3 августа в Санкт-Петербурге: ветрено и дождливо
В Кировском районе Санкт-Петербурга автомобиль на полной скорости сбил пожилую женщину
«Это коньшеринг»: В Санкт-Петербурге по проспекту Народного ополчения бегает табун бесхозных лошадей
Rammstein сожгли детскую коляску на концерте в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицейские устроили погоню за похитителем продуктов
Токсичный полигон «Красный бор» в Ленобласти защитили от беспилотников
Огромный кратер образовался в асфальте в Выборгском районе Санкт-Петербурга
«Надеюсь, у нас появится еще один игрок уровня Лиги чемпионов»: Сергей Семак рассказал о новых изменениях в санкт-петербургском «Зените»
В Московском районе Санкт-Петербурга спасли птицу из Красной книги
На таможне в Санкт-Петербурге задержали больше 900 тонн контрабандного леса