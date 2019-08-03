Петербуржец угнал машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор со своей иномаркой

Курьезное происшествие, которое, впрочем, грозит серьезным взысканием инспектору ГИБДД и уголовным преследованием жителю Петербурга, произошло 2 августа в Центральном районе Северной столицы. Здесь владелец иномарки угнал полицейскую «Ладу», чтобы спасти свой авто от штрафстоянки.

- Около 10 утра на улице Красных Текстильщиков инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения на эвакуатор был помещен «Рено Логан». Водитель иномарки, оттолкнув сотрудника полиции, сел за руль оставленного с ключами в замке зажигания служебного автомобиля и поехал за эвакуатором, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Впрочем, далеко уехать горе-угонщик не смог. Уже через пару сотен метров его задержали коллеги обездоленного инспектора. Мужчину вытащили из-за руля патрульной «Приоры» и отвезли в ближайшее отделение полиции для разговора по душам.

Там в отношении петербуржца составили административный протокол, а позднее Главное следственное управление городского Главка завело два уголовных дела. Одно за угон машины без цели хищения, а второе, куда серьезнее - за применение насилия в отношении представителя власти.

Пока мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.