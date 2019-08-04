2019-08-04T00:46:40+03:00
Спорт

И себе, и сопернику: «Зенит» потерял первые очки в новом сезоне чемпионата

Автогол Сантоса и гол Дзюбы приносят сине-бело-голубым ничью в матче с «Краснодаром»
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Основные события развивались в последние 20 минут матча Фото: Твиттер ФК "Зенит"Основные события развивались в последние 20 минут матча Фото: Твиттер ФК "Зенит"
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Игру с «быками» справедливо называли центральным матчем четвертого тура РПЛ. После апрельского противостояния этих же команд с сумасшедшими голами, красивейшими сейвами и даже дракой в штрафной и потасовкой на бровке, болельщики имели право ожидать от встречи золотых и бронзовых призеров чего-то не менее фееричного.

Было понятно, что гости едут в Петербург за победой. Команды отделяли друг от друга три очка и четыре места в турнирной таблице. Поражение хозяев позволило бы «Краснодару» сравняться с «Зенитом», который пока что идет на первом месте.

Тем не менее обе команды начали матч достаточно осторожно. Сначала мячом владели преимущественно игроки «Краснодара», но к середине тайма зенитовцы перехватили инициативу. Было понятно, что на поле (кстати, в идеальном состоянии, учитывая, что меньше суток назад здесь отыграли концерт Rammnstein - прим.авт.) сошлись равные соперники. Обе команды создавали неплохие моменты, и обе же - не могли реализовать ни один. Мог бы забивать Дзюба, но, увы, мимо ворот. Не смог отметить свое 30-летие голом и Ракицкий - Урош Спайич буквально с ленточки вынес пробитый украинцем штрафной.

Шла напряженная борьба – права на ошибку не было. Но она все же произошла. И, увы, у нашей команды. Мяч, срикошетив от плеча Дугласа Сантоса, залетел в ворота Лунева. Автогол на 80 минуте – очень неприятно.

После такого сложно собраться морально. Но зенитовцы это сделали. Дальше матч пошел на нереальных скоростях, во многом благодаря новичку команды Малкому. Бразильца подписали лишь накануне, а сегодня он уже вышел на поле, заменив Алексея Сутормина. Новичку устроили овацию.

Чуть позже впервые после длительного восстановления от травмы на поле появился и Далер Кузяев. А вклад в максимально активную концовку матча внес Сердар Азмун. Уже в добавленное время дал пас на ход Артему Дзюбе, который перебросил мяч через Сафонова и сравнял счет. Правда, гости посчитали, что мяч был забит с нарушением и попытались апеллировать к арбитру, чтобы тот воспользовался VAR - система впервые работала на матче сине-бело-голубых. Но видеопомощь так и не понадобилась - главный судья зачел гол без просмотра повтора эпизода.

В итоге 1:1 и «Зенит», набрав 10 очков, сохраняет лидерство в турнирной таблице. Единолично ли, узнаем в воскресенье, после того как «Рубин» сыграет с «ЦСКА».

zenit_spbzenit_spb
@artem.dzyuba
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный тренер «Зенита» Сергей СЕМАК:

- Пропустили достаточно курьезный гол. С одной стороны — отыгрались, и это плюс. С другой — не выиграли. В целом, должны были побеждать. Удовлетворены результатом быть не можем.

Мы создали много моментов, с точки зрения логики должны были побеждать. Но это футбол, не всегда моменты превращаются в забитые мячи и не всегда все происходит с точки зрения логики.

Капитан "Зенита" Бранислав ИВАНОВИЧ:

— Когда играешь против такой опасной команды, как «Краснодар», которая может воспользоваться любой твоей ошибкой, конечно, играешь аккуратнее. В первом тайме мы создали несколько моментов, но не успели забить. Так и во втором тайме нам пришлось непросто — это говорит об уровне футбола в России. Обе команды сыграли на достаточно хорошем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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