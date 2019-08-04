2019-08-04T12:20:09+03:00
Происшествия

На «Газпром арене» в Санкт-Петербурге футбольные фанаты подрались с ОМОНом

По одной из версий, поводом для конфликта стал забор вокруг уличной "курилки" [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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В потасовке участвовало не меньше десяти человек с каждой стороны.В потасовке участвовало не меньше десяти человек с каждой стороны.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вчерашний матч «Зенит» - «Краснодар» на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге запомнится болельщикам не только напряженной и красивой игрой футболистов, но и массовой дракой на подступах к стадиону. Стенка на стенку во время перерыва сошлись футбольные фанаты и бойцы ОМОна. Бились недолго, но жестко – в какой-то момент в ход пошли резиновые дубинки. Запись инцидента опубликована в социальных сетях.

- Судя по всему, конфликт произошел из-за забора, который отгораживает курящих, - прокомментировал случившееся один из очевидцев, спортивный журналист Дмитрий Зимин. – Фанаты начали его двигать, ОМОН ждал провокации, кто-то похлопал, и они тут же сорвались.

По версии соцсетей, агрессивно настроенные болельщики в перерыве потребовали от администрации стадиона "убрать космонавтов". После один из них толкнул ОМОНовца - это и послужило сигналом к началу драки.

Страсти вчера кипели и на поле, и за его пределами. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

Страсти вчера кипели и на поле, и за его пределами. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

Сколько человек участвовало в потасовке, сказать трудно. Судя по видео – не меньше десятка с каждой из сторон. О наличии и количестве пострадавших ничего не сообщается.

Между тем с официальным сообщением по поводу случившегося сегодня, 4 августа, выступил сам футбольный клуб «Зенит». На его официальном сайте появилось сообщение, в котором сказано, что организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование инцидента, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.

- Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя, - отметили представители клуба.

Драка ОМОНа и футбольных фанатов на стадионе в Санкт-Петербурге.Источник видео - https://twitter.com/i/status/1157740766225207298.

ИСТОЧНИК KP.RU

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