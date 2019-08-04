Мила Левчук: Расставание - это не конец вашего счастья

«Комсомолка» запускает серию публикаций от известного интернет-блогера и эксперта семейных отношений Милы Левчук. Она знает о личностных проблемах не понаслышке: несколько лет назад Мила страдала от низкой самооценки, пережила кризис, но смогла все это преодолеть.

Расставание - это маленькая смерть. Под землю уходит та версия, которую вы в своем воображении считали почти сбывшейся мечтой: нужно только подождать, подкопить, договориться. Вы свыклись с видением будущего, вы вросли в эту мысль, вам нравилось. И тут партнер задернул занавес: извини, всего этого не будет, теперь ты - моя бывшая! Основная проблема болезненных расставаний в том, что из-за срыва планов и ожиданий нам кажется, будто пропало все! Иллюзия того, что будущего нет, вызывает панику и сильнейшую боль. Но в нашей жизни выбор не из двух вариантов: счастлива с ним и несчастна до конца своих дней. Вариантов в тысячи раз больше. Отпал именно этот вариант будущего, у вас остались все остальные.

Поэтому первым делом, переживая расставание, осознайте: это не конец для вашего счастья. Вы пока не знаете, но впереди еще море всего интересного. Вот преодолеете этот кризис и сможете подумать о новых планах конструктивно.

5 важных советов

1. Закройте дверь. Пережить расставание не может тот, кто в него не верит. Кто возвращает. Кто настырно продолжает строить в уме планы на воссоединение. На эту бесполезную деятельность у многих женщин уходят годы. Примите решение: этот разрыв навсегда! И начинайте иметь с ним дело. Да, это больно, надеяться легче. Зато вы сможете начать переживать этот удар и, что характерно, переживете.

2. Отплачьте. Не изображайте равнодушие и безразличие. Запритесь дома и рыдайте, пока не надоест. Однажды и это вас достанет. Подниметесь, утретесь и начнете приходить в себя. Главное - не подавляйте страдание, лучше пусть наружу выйдет, чем останется навсегда раной в душе. Очень пригодится любящая терпеливая подруга, которая будет выслушивать вас и с которой вместе вы сможете от души ругать вашего бывшего.

3. Сразу как отплакали, составляйте плейлист. Плаксивые песни прочь! Оставляем только танцевальные заводные треки. Фильмы отбираем по тому же принципу. Никаких драм и меланхолий. Комедии, фантастика, приключения - наше все!

4. Добавляем яркую, насыщенную, интересную жизнь. Обзвонить друзей, сходить на курсы танцев на пилоне, изучать английский, верховую езду и рисование акварелью. Оставьте себе минимум времени на метание меж пустых стен.

5. И главное: не смотрите социальные сети бывшего! Вы можете успешно переживать и даже пережить-таки расставание, но все накроется медным тазом, если назавтра вы обнаружите на страничке бывшего фото с его новой. Прямо ждите после этого прилива самых разных эмоций от «он же единственный, кто мне нужен» до «чтоб ты облез и неровно оброс!». Оно вам надо?

КОНКРЕТНО

Мне всегда помогали две фразы: «Когда-нибудь это станет всего лишь моим воспоминанием!» и «Мое от меня не уйдет, а не мое мне и не нужно».

В самые трудные минуты повторяйте их про себя. Скоро вы будете вспоминать историю с ухмылкой: как я могла так убиваться? Спорим, что с вами уже бывало нечто подобное. И ведь пережили! В этот раз все будет еще лучше. А чтобы не наступить на те же грабли, можно узнать, что вы делали неправильно и как не влипнуть снова в обреченные отношения, в инстаграм-блоге @MILALEVCHUK