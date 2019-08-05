2019-08-05T00:01:47+03:00
Общество

Блюз над сонной Невой: В Санкт-Петербурге прошел музыкальный фестиваль «Мосты»

Собрали для вас лучшие моменты [фото]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Этот фестиваль - уже второй по счету.Этот фестиваль - уже второй по счету.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Для кого-то первое воскресенье августа стало днем футбола, ну а для кого-то – днем музыки. Сегодня почти одиннадцать часов без перерыва над Невой звучал блюз – это в культурном пространстве «Севкабель порт» проходил второй в истории Санкт-Петербурга блюзовый фестиваль «Мосты». «Комсомолка» собрала для вас самые яркие фото и самые запоминающиеся моменты.

Блюз - музыка ярких людей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Блюз - музыка ярких людей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кто сказал, что блюз - музыка уныния и безысходности? Порой со сцены звучали такие зажигательные ритмы, что только в путь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кто сказал, что блюз - музыка уныния и безысходности? Порой со сцены звучали такие зажигательные ритмы, что только в путь.Фото: Олег ЗОЛОТО

По сравнению с дебютным, второй блюзовый фестиваль «Мосты» приобрел куда больший размах. За десять с лишним часов перед зрителями выступили коллективы из Финляндии, Норвегии, США и, конечно же, из России. Блюз на любой вкус – пожалуй, слоган мероприятия вполне мог бы звучать именно так.

Одиннадцатичасовой концерт разместился на двух сценах разом - основной и акустическойю Фото: Олег ЗОЛОТО

Одиннадцатичасовой концерт разместился на двух сценах разом - основной и акустическойюФото: Олег ЗОЛОТО

О чем поет печальная гитара? Фото: Олег ЗОЛОТО

О чем поет печальная гитара?Фото: Олег ЗОЛОТО

Музыкальное действо развернулось сразу на двух сценах. Та, что поменьше и «ламповее», принимала коллективы с акустической программой. Здесь можно было услышать инструменты в их чистом, безо всяких эффектов и обработки, звучании. Негромкая музыка, малиновый закат, в двух шагах – Нева и огня залива. Неудивительно, что акустическая сцена стала пристанищем влюбленных парочек.

Одиннадцатичасовой концерт разместился на двух сценах разом - основной и акустическойю Фото: Олег ЗОЛОТО

Одиннадцатичасовой концерт разместился на двух сценах разом - основной и акустическойюФото: Олег ЗОЛОТО

На фестиваль собрались музыканты из Финляндии, Норвегии, США и России. Фото: Олег ЗОЛОТО

На фестиваль собрались музыканты из Финляндии, Норвегии, США и России.Фото: Олег ЗОЛОТО

Между тем все самое интересное, вкусное и необычное происходило на основной сцене. Здесь же, в частности, выступали хэдлайнеры фестиваля – Джон Немет и Рик Эстрин, многократные лауреаты Blues Music Awards, главной «блюзовой» награды США.

Блюз на любой вкус - кажется, так мог бы звучать слоган фестиваля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Блюз на любой вкус - кажется, так мог бы звучать слоган фестиваля.Фото: Олег ЗОЛОТО

Музыкальное действо развернулось в "Севкабель порту" - в двух шагах от Невы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Музыкальное действо развернулось в "Севкабель порту" - в двух шагах от Невы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Фестиваль завершился практически в полночь - и толпа людей упорно не желала расходиться до самого конца, даже несмотря на то, что совсем скоро наступит трудный рабочий понедельник. Вот она - живительная сила искусства. Если же вас по каким-то причинам там не было, но вы очень хотели попасть, не расстраивайтесь - учитывая фантастический отклик со стороны жителей и гостей Северной столицы, среди которых есть множество поклонников хорошей музыки, организаторы наверняка наведут над Невой "Мосты" и в следующем году.

Фестиваль - отличный способ и людей посмотреть и себя показать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фестиваль - отличный способ и людей посмотреть и себя показать.Фото: Олег ЗОЛОТО

В том, что блюз над Невой прозвучит еще не раз, сомневаться не приходится. И это здорово. Фото: Олег ЗОЛОТО

В том, что блюз над Невой прозвучит еще не раз, сомневаться не приходится. И это здорово.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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