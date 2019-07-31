2019-07-31T09:56:06+03:00
Недвижимость

Формула счастливой жизни: все дело - в мелочах

От места для санок до больших деревьев. Внимание к деталям делает новые районы Петербурга удобнее и доброжелательнее к новоселам
Любовь Холопова
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Жить в «Новое Горелово» переезжают не только из соседних, южных, но и из северных районов Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой ЛенРусСтроя.Жить в «Новое Горелово» переезжают не только из соседних, южных, но и из северных районов Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой ЛенРусСтроя.
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КАК У ВСЕХ, НО ЛУЧШЕ

Новые спальные районы Петербурга постепенно приходят к единому стандарту благоустройства. Дворы с детскими площадками, садики, школы, магазины на первых этажах и светлые парадные - сегодня этот джентльменский набор есть практически в каждом строящемся квартале. И все-таки, если присмотреться к новым проектам повнимательнее, сразу понимаешь, что они отличаются не только местоположением.

- Мы задались вопросом: чем наш проект может отличаться от проектов других компаний? - говорит заместитель генерального директора строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. - Он также находится в спальном районе, на границе Петербурга и Ленобласти, обладает соответствующей инфраструктурой и транспортной доступностью. Что в нем может быть особенного? Ответ подсказала сама жизнь: самое важное кроется в мелочах.

Чтобы понять, о каких мелочах идет речь и какую роль они играют в формуле счастливой жизни в молодом районе, мы отправились в жилой квартал «Новое Горелово» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Три дома уже сданы, еще несколько строятся - на первый взгляд типичная для нового квартала картина. Но не совсем: уже при втором взгляде замечаешь приятные отличия. Например, то, что жилые шестнадцатиэтажные дома здесь расположены не «окно в окно», а на комфортном расстоянии друг от друга. Мелочь? Вовсе нет! Благодаря такому проектному решению здания не нависают над головой, а над их крышами видно небо.

А вы когда-нибудь видели, чтобы вокруг только что сданных домов были высажены не хилые саженцы, а «зрелые» большие деревья: березы, ели, а вдобавок - цветущие кустарники? Если нет, то загляните в ЖК «Новое Горелово», где такие растения создают особую атмосферу обжитого двора.

Вроде и правда мелочь, а настроение уже другое: чувствуешь, что благоустройством территории здесь занимаются не по остаточному принципу, а прямо в процессе строительства, чтобы каждый новосел сразу чувствовал себя как дома.

Если подняться на верхние этажи сданных домов, можно увидеть, что даже у будущих корпусов дворы формируются уже сейчас: закладываются тротуары, газоны, зоны отдыха, детские площадки. Кстати, у детей разного возраста будут разные «территории»: здесь предусмотрены игровые площадки и для малышей, и для тех, кто постарше.

ДЛЯ СУМОК И КОЛЯСОК

В самом доме «мелочей» еще больше: вход в парадные выполнен по принципу безбарьерной среды - мамы с колясками по дороге к лифту ни разу не столкнутся со ступеньками. А сам лифт, к слову, двусторонний - на нем можно подняться даже к квартирам первого этажа и выйти в «удобную» сторону.

Одна из деталей - стеклянные входные двери в парадные. Благодаря этому в подъезде светлее и сразу видно, что происходит во дворе. Фото предоставлено пресс-службой ЛенРусСтроя.

Одна из деталей - стеклянные входные двери в парадные. Благодаря этому в подъезде светлее и сразу видно, что происходит во дворе. Фото предоставлено пресс-службой ЛенРусСтроя.

Входные двери в парадные стеклянные: благодаря этому в подъезде светлее и сразу видно, что происходит во дворе. На стенах - плитка, а под почтовыми ящиками - подставки для сумок. На каждом этаже оборудованы комнаты для хранения колясок, велосипедов, лыж, санок и «ватрушек» - ключи от них есть только у жильцов.

- Многие жители мегаполиса большую часть жизни проводят на работе и в дороге. Домой они приезжают отдохнуть, и наша задача - сделать их жизнь здесь как можно комфортнее. Помогают в этом простые очевидные вещи, о которых многие просто не думают, - добавляет Максим Жабин.

Многие петербуржцы такой подход оценили: жить в «Новое Горелово» переезжают не только из соседних, южных, но и из северных районов Петербурга. Кроме того, в последние годы в «ЛенРусСтрое» растет число повторных продаж.

СПРАВКА

ЖК «Новое Горелово» - масштабный проект комплексного освоения территории, в рамках которого строится не только жилье, но и социальная, торговая инфраструктура, создаются рабочие места. Завершить проект планируется к 2025 году, а жить на его территории будет 9 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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