Притормози: Опубликована карта с полным списком всех камер на дорогах в Санкт-Петербурге
ГИБДД впервые опубликовало на своем сайте полный список всех дорожных камер в Санкт-Петербурге, которые штрафуют водителей за нарушение ПДД. В отличие от многих других городов, в Северной столице не так-то уж и много этих комплексов - всего 164. Но как отмечают в Управлении, их число будет расти.
г. Сестрорецк, ш. Приморское д. 320, от пер.Северный в сторону пер.Свободы
Кантемировский мост, к Лесному пр. (полоса для маршрутных ТС)
Кантемировский мост, к ул. Профессора Попова (полоса для маршрутных ТС)
наб.Свердловская д. 62 лит.А, от наб. Малоохтинская в сторону пр. Пискаревский
Октябрьская наб. д.64 к.1 лит.В, от пр.Большевиков в сторону ул.Новосёлов
Пироговская наб. д.17 к.1 лит.А, от пер. Евпаторийский в сторону ул. Фокина
пр. Индустриальный д. 64, от пр. Шафировский в сторону шоссе Революции
пр. Московский д. 183 лит. А, от ул. Фрунзе в сторону пр. Ленинский
пр. Обуховской Обороны д. 195 лит.А, от ул. Фарфоровская в сторону ул. Шелгунова
Приморский пр. д.44, от ул. Стародеревенская в сторону Липовая аллея
ул. Кантемировская д. 7 лит. А, к пр.Лесной (полоса для маршрутных ТС)
ул. Парашютная д. 88 лит. А, от дорога в Каменку в сторону ул. Глухарская
ул. Типанова д. 21 лит. А, от пр. Космонавтов в сторону пр. Юрия Гагарина
ул.Кораблестроителей д.40 к.1 лит.А, от ул. Наличная в сторону наб. Новосмоленская
ул.Типанова д.29 лит. А, от пр.Витебский в сторону пр.Космонавтов
ш. Московское д.13 лит. Б, от пр. Дунайский в сторону ул. Ленсовета
Выборгская наб.напротив д.45 лит.Е, от ул.Кантемировская в сторону пер.Беловодский
г.Кронштадт, ш.Кронштадтское д.17, лит А, от ул.Зосимова в сторону ул.Литке
г.Ломоносов,ш.Краснофлотское д.54 лит.А, от ул.Черникова в сторону ул.Пулеметчиков
г.Ломоносов,ш.Краснофлотское д.60 лит.А, от ул.Черникова в сторону ул.Пулеметчиков
г.Сестрорецк,ш.Приморское напротив д.280 лит.А, от ул.Мосина в сторону пер.Свободы
наб. Макарова координаты N59.955100 E30.263149, от моста Бетанкура в сторону ЗСД
п.Шушары, ш.Московское напротив д.50,лит.А,от ш.Колпинское в сторону КАД А-118
Песочная наб. напротив д.16 лит. А, от пер.Вяземский в сторону ул.Даля
пр. Лахтинский д. 108 к.2 лит. А, от п. Лисий Нос в сторону ул. Бобыльская
пр. Лахтинский д. 149 лит. А, от п. Лисий Нос в сторону ул. Бобыльская
пр. Московский д. 181 лит. А, от ул. Фрунзе в сторону пр. Ленинский
пр. Московский д. 193, от пр. Ленинский в сторону ш. Московское
пр. Московский д. 79 лит. А, от ул. Киевская в сторону пер. Детский
пр. Московский д. 96 лит. А, от пер. Детский в сторону ул. Киевская
пр. Московский д.75 лит.А, от наб. Обводный канал в сторону ул. Киевская
пр. Московский д.96 лит.А, от пр. Лиговский в сторону ул. Киевская
пр. Витебский д.91 корп. 3 лит.А, от ул. Орджаникидзе в сторону пр.Дунайский
пр. Тореза д.98 к.1 лит. А, от ул. Решетова в сторону пр.Светлановский
Пулковское ш. д. 46 к.2 лит. А, от Петербургское ш. в сторону Дунайский пр.
ул. Парашютная д. 52 лит. А, от ул. Глухарская в сторону пр. Шуваловский
ул. Парашютная д. 54 лит. А, от ул. Глухарская в сторону пр. Шуваловский
ул.Типанова напротив д.21 лит. А, от пр.Юрия Гагарина в сторону пр.Космонавтов
ш. Пулковское д. 68 лит. А, от ш. Петербургское в сторону пр. Дунайский
ш. Пулковское д. 72 лит. А, от ш. Петербургское в сторону пр. Дунайский
Выборгская наб. д.61 лит. А,от Гельсингфорсская ул. в сторону Ушаковская наб.
Выборгская наб.напротив д.61 лит. А,от Ушаковская наб.в сторону Гельсингфорсская ул.
г.Колпино,пр.Заводской д.44 лит. А,от ул.Анисимова в сторону ул.Веры Слуцкой
г.Кронштадт,ш.Кронштадтское напротив д.15,лит.А,от ул.Литке в сторону ул.Зосимова
г.Кронштадт,ш.Кронштадтское напротив д.16,лит.А,от ул.Зосимова ул.Литке в сторону ул.Литке
г.Сестрорецк,ш.Приморское напротив д.320,от пер.Свободы в сторону пер.Северный
Горелово,ш.Красносельское д.2 к.3 лит.А,от ул.Дачная в сторону ш.Аннинское
Горелово,ш.Красносельское д.4 лит.А,от ул.Дачная в сторону ш.Аннинское
п. Петро-Славянка, ул. Софийскаяд. 112(стр.1), от ш.Колпинское в сторону КАД А-118
п.Стрельна,ш.Санкт-Петербургское д.116, от ул.Достоевского в сторону ул.Гоголя
ул. Народная, д.8: к Октябрьской наб.; к Дальневосточному пр.
Дорога в аэропорт "Пулково", от Пулковского шоссе к аэропорту "Пулково", коорд. N59.7936, E30.29931
наб. Обводного канала д.75-А от ул. Черняховского к Боровой ул. от Боровой ул. к ул. Черняховского
Витебский пр. д.87 к.1-А к Дунайскому пр.
Пулковское ш. д. 105-А от Волхонского ш. к Петербургскому ш.
наб. Обводного канала Ново-Московскимй мост к пр. Измайловский, к ул. Бронницкая
ул. Кантемировская д.5-А к Лесному пр.
ул. Кантемировская д.7-Б к Лесному пр.
перекрёсток ул. Коллонтай – пр. Большевиков
Обводный канал д.75-А
Пулковское ш., д. 105-А
наб. Обводного канала, д.129
Каменноостровский пр., д. 68-А
пр. Стачек д.208-А
ул. Савушкина д.125 к.1
Каменоостровский пр.д.81-Г от Каменоостровского моста к Ушаковскому мосту
пр. Народного ополчения, д. 197
ул. Бабушкина д.97 к.1
Новоизмайловский пр. д.81-А
ул. Кубинская д.18 к.2-Т
ул. Народная д.81
пр. Стачек д.192
ул. Бухарестская д.118 к.1
Шуваловский пр. д.84 к.1
Полюстровский пр. д.59
Митрофаньевское ш. д.27
ул. Оптиков д.35
Новоизмайловский д.16 к.6
пр. Маршала Казакова д.26-А
Дорога в аэропорт Пулково от Пулковского ш. к аэропорту Пулково коорд. места установки
ул. Камышовая д.42 к.1
пр. Непокорённых д.63-Т
пр. Народного Ополчения д.155-А
Северный пр. коорд. места установки N60/03119 E30/37309
пр. Энгельса д.111 к.1
ул. Руставели д.46 К.1-А
Петергофское ш. д.11/21-Б
Пулковское ш.д.13 к.1-А от пл.Победы к Дунайскому пр.
Пулковское ш.напротив д.5 к.1-А от Дунайского пр. к пл.Победы
Пулковское ш.д.24-А от КАД к Дунайскому пр.
Пулковское ш. напротив д.60 к.1-М от КАД к Петербургскому щ.
Дорога в аэропорт Пулково от Пулковского ш. к аэрорту Пулково координаты места установки
пр. Маршала Жукова д.56 к.1-А от ул. Солдата Корзуна к ул. Бурцева; от ул. Бурцева к ул. Солдата Корзуна
Белградская ул. д.10 к.1-А От пр. Славы к ул. Фучика От ул. Фучика к пр. Славы
Белградская ул. д.28 к.1-А От пр. Славы к ул. Фучика От ул. Фучика к пр. Славы
перекрёсток: пр. Косыгина – Индустриальный пр.: от пр. Энтузиастов; от ул. Осипенко; от ул. Хасанская; от ул. Передовиков
перекрёсток: пр. Художников – пр. Луначарского: от ул. Сикейроса; от ул. Есенина; от пр. Просвещения; от ул. Руднева
пр. Славы, д. 43/49
Невский путепровод СПб, Ивановская ул., д.25-А
пр. Славы, д. 30, к.1
Невский путепровод СПб, Ивановская ул., д.30-А
Малоохтинская наб., д. 16-А
Белградская ул. д.42 к.1-А
ул. Новороссийская, напротив д.18
Светлановский пр. д.79-А
наб. Обводного канала, напротив д.13
Гражданский пр. д.84
пр. Ю. Гагарина, напротив д.34
Богатырский пр. д.59 к.1
Суздальский пр. д.75
Дунайский пр. д.58 к.3
Пискарёвский пр. д.39-А
Выборгское ш. д.34-А
ул. Варшавская д.51 к.1
ул. Парашютная д.12 от пр. Сизова к Серебристому бульвару, от Серебристого бульвара к пр. Сизова
Суздальский проспект пересечение с ул. Ж. Егоровой
Петерговское ш. д.31 к.2-А
Выборгское ш. д.19 к. 1
Выборгское шоссе пересечение с дорогой на Каменку
пр. Народного Ополчения, напротив д. 227-А
Суздальский пр. д. 21-Д
Приморское ш. д. 80
КАД А-118, внутреннее кольцо, 73 км 600 м: Дачный пр. – Таллинское ш.
КАД А-118, внутреннее кольцо, 59 км 800 м: пр. Обуховской обороны – Софийская ул.
КАД А-118, внешнее кольцо, 66 км 800 м: Таллинское ш. – Дачный пр.
КАД А-118, внешнее кольцо, 81 км 800 м: Софийская ул. – пр. Обуховской обороны
КАД А-118, внешнее кольцо, 70 км 300 м: Пулковское ш. – Дачный пр.
КАД А-118, внешнее кольцо, 70 км 200 м: Дачный пр. – Пулковское ш.
Дорога в аэропорт Пулково от Пулковского ш. к аэропорту Пулково коорд. места установки N59.79235 E30.30769
Дорога в аэропорт Пулково от аэропорта Пулково к Пулковскому ш. коорд. места установки
КАД А-118, внешнее кольцо, 78 км 400 м: Московское ш. – Софийская ул.
КАД А-118, внешнее кольцо, 103 км 210 м: Шафировский пр. - Пискарёвский пр.
КАД А-118, внутреннее кольцо, 36 км 210 м: Пискаревский пр. - Шафировский пр.
КАД А-118, внешнее кольцо, 108 км 020 м: Пискаревский пр. - Токсовское ш.
КАД А-118, внутреннее кольцо, 63 км 400 м: Софийская ул. - Московское ш.
КАД А-118, внутреннее кольцо, 78 км 300 м: ЗСД (юг) – Таллинское ш.
Коломяжский пр. д. 18
Приморский пр., д.57-А, от ЗСД к Ушаковскому мосту, надземный переход
пр. М. Жукова, д. 56, к.1, рекламный щит
Приморский пр., д.51, от Ушаковского моста к ЗСД, надземный переход
перекрёсток: Северный пр. - пр. Художников: к пр. Культуры; к Северному пр.; к пр. Энгельса
перекрёсток: Светлановский пр. - ул. Орбели: к Светлановскому пр.; к пр. Мориса Тореза; к пр. Энгельса
перекрёсток: Гражданский пр. - пр. Луначарского: к пр.Просвещения; к Северному пр.; к ул.Руставели; к Светлановскому пр.
Ленинский пр., д.126-А, к пр. Стачек
Ленинский пр., д.101-А к пр. Стачек
Ленинский пр., д.87-А к пр. Стачек
Большой пр. П.С., напротив д.51/9 лит. А к ул. Лахтинская
пр. Маршала Блюхера, д.1, к.2 лит. А к Кушелевской дороге
ул. Большая Пушкарская, напротив д. 22 лит. А к ул. Ленина
ул. Кантемировская, д.5 лит. А к Б. Сампсониевскому пр.
пр. Медиков, д.10, к.1 лит. А к ул. Профессора Попова
пр. Маршала Блюхера, д.14 лит. А к Кушелевской дороге
Большой пр. П.С., д.12 лит. А к ул. Зверинской
пр. Маршала Блюхера, напротив д.14 лит. А к Лабораторной ул.
ул. Большая Пушкарская, д.29 лит. А к ул. Ленина
пр. Вознесенский, д.34 лит. Г к пер. Красноградскому
пр. Медиков, напротив д.8, к. 1 лит. А к ул. Академика Павлова
Большой пр. П.С., д. 86 лит. А к ул. Плуталова
пр. Вознесенский, д.16 лит.А к пер. Пирогова
Большой пр. П.С., д.28/1 лит. А к ул. Пионерская
пр. Медиков, д.15/17 лит. А от ул. Профессора Попова к ул. Академика Павлова
перекрёсток: Просвещения пр. - Ушинского ул.: к ул. Брянцева; к Гражданскому пр.; к Учительской ул.
перекрёсток: пр. Металлистов - Апрельская ул.: к пр. Металлистов; к ул. Крюкова; к Полюстровскому пр.; к Пискарёвскому пр.
Пискарёвский пр. - Полюстровский пр.: к шоссе Революции; к Свердловской наб.; к Феодосийской ул.; к пр. Металлистов
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