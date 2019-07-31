Притормози: Опубликована карта с полным списком всех камер на дорогах в Санкт-Петербурге

ГИБДД впервые опубликовало на своем сайте полный список всех дорожных камер в Санкт-Петербурге, которые штрафуют водителей за нарушение ПДД. В отличие от многих других городов, в Северной столице не так-то уж и много этих комплексов - всего 164. Но как отмечают в Управлении, их число будет расти.

г. Сестрорецк, ш. Приморское д. 320, от пер.Северный в сторону пер.Свободы

Кантемировский мост, к Лесному пр. (полоса для маршрутных ТС)

Кантемировский мост, к ул. Профессора Попова (полоса для маршрутных ТС)

наб.Свердловская д. 62 лит.А, от наб. Малоохтинская в сторону пр. Пискаревский

Октябрьская наб. д.64 к.1 лит.В, от пр.Большевиков в сторону ул.Новосёлов

Пироговская наб. д.17 к.1 лит.А, от пер. Евпаторийский в сторону ул. Фокина

пр. Индустриальный д. 64, от пр. Шафировский в сторону шоссе Революции

пр. Московский д. 183 лит. А, от ул. Фрунзе в сторону пр. Ленинский

пр. Обуховской Обороны д. 195 лит.А, от ул. Фарфоровская в сторону ул. Шелгунова

Приморский пр. д.44, от ул. Стародеревенская в сторону Липовая аллея

ул. Кантемировская д. 7 лит. А, к пр.Лесной (полоса для маршрутных ТС)

ул. Парашютная д. 88 лит. А, от дорога в Каменку в сторону ул. Глухарская

ул. Типанова д. 21 лит. А, от пр. Космонавтов в сторону пр. Юрия Гагарина

ул.Кораблестроителей д.40 к.1 лит.А, от ул. Наличная в сторону наб. Новосмоленская

ул.Типанова д.29 лит. А, от пр.Витебский в сторону пр.Космонавтов

ш. Московское д.13 лит. Б, от пр. Дунайский в сторону ул. Ленсовета

Выборгская наб.напротив д.45 лит.Е, от ул.Кантемировская в сторону пер.Беловодский

г.Кронштадт, ш.Кронштадтское д.17, лит А, от ул.Зосимова в сторону ул.Литке

г.Ломоносов,ш.Краснофлотское д.54 лит.А, от ул.Черникова в сторону ул.Пулеметчиков

г.Ломоносов,ш.Краснофлотское д.60 лит.А, от ул.Черникова в сторону ул.Пулеметчиков

г.Сестрорецк,ш.Приморское напротив д.280 лит.А, от ул.Мосина в сторону пер.Свободы

наб. Макарова координаты N59.955100 E30.263149, от моста Бетанкура в сторону ЗСД

п.Шушары, ш.Московское напротив д.50,лит.А,от ш.Колпинское в сторону КАД А-118

Песочная наб. напротив д.16 лит. А, от пер.Вяземский в сторону ул.Даля

пр. Лахтинский д. 108 к.2 лит. А, от п. Лисий Нос в сторону ул. Бобыльская

пр. Лахтинский д. 149 лит. А, от п. Лисий Нос в сторону ул. Бобыльская

пр. Московский д. 181 лит. А, от ул. Фрунзе в сторону пр. Ленинский

пр. Московский д. 193, от пр. Ленинский в сторону ш. Московское

пр. Московский д. 79 лит. А, от ул. Киевская в сторону пер. Детский

пр. Московский д. 96 лит. А, от пер. Детский в сторону ул. Киевская

пр. Московский д.75 лит.А, от наб. Обводный канал в сторону ул. Киевская

пр. Московский д.96 лит.А, от пр. Лиговский в сторону ул. Киевская

пр. Витебский д.91 корп. 3 лит.А, от ул. Орджаникидзе в сторону пр.Дунайский

пр. Тореза д.98 к.1 лит. А, от ул. Решетова в сторону пр.Светлановский

Пулковское ш. д. 46 к.2 лит. А, от Петербургское ш. в сторону Дунайский пр.

ул. Парашютная д. 52 лит. А, от ул. Глухарская в сторону пр. Шуваловский

ул. Парашютная д. 54 лит. А, от ул. Глухарская в сторону пр. Шуваловский

ул.Типанова напротив д.21 лит. А, от пр.Юрия Гагарина в сторону пр.Космонавтов

ш. Пулковское д. 68 лит. А, от ш. Петербургское в сторону пр. Дунайский

ш. Пулковское д. 72 лит. А, от ш. Петербургское в сторону пр. Дунайский

Выборгская наб. д.61 лит. А,от Гельсингфорсская ул. в сторону Ушаковская наб.

Выборгская наб.напротив д.61 лит. А,от Ушаковская наб.в сторону Гельсингфорсская ул.

г.Колпино,пр.Заводской д.44 лит. А,от ул.Анисимова в сторону ул.Веры Слуцкой

г.Кронштадт,ш.Кронштадтское напротив д.15,лит.А,от ул.Литке в сторону ул.Зосимова

г.Кронштадт,ш.Кронштадтское напротив д.16,лит.А,от ул.Зосимова ул.Литке в сторону ул.Литке

г.Сестрорецк,ш.Приморское напротив д.320,от пер.Свободы в сторону пер.Северный

Горелово,ш.Красносельское д.2 к.3 лит.А,от ул.Дачная в сторону ш.Аннинское

Горелово,ш.Красносельское д.4 лит.А,от ул.Дачная в сторону ш.Аннинское

п. Петро-Славянка, ул. Софийскаяд. 112(стр.1), от ш.Колпинское в сторону КАД А-118

п.Стрельна,ш.Санкт-Петербургское д.116, от ул.Достоевского в сторону ул.Гоголя

ул. Народная, д.8: к Октябрьской наб.; к Дальневосточному пр.

Дорога в аэропорт "Пулково", от Пулковского шоссе к аэропорту "Пулково", коорд. N59.7936, E30.29931

наб. Обводного канала д.75-А от ул. Черняховского к Боровой ул. от Боровой ул. к ул. Черняховского

Витебский пр. д.87 к.1-А к Дунайскому пр.

Пулковское ш. д. 105-А от Волхонского ш. к Петербургскому ш.

наб. Обводного канала Ново-Московскимй мост к пр. Измайловский, к ул. Бронницкая

ул. Кантемировская д.5-А к Лесному пр.

ул. Кантемировская д.7-Б к Лесному пр.

перекрёсток ул. Коллонтай – пр. Большевиков

Обводный канал д.75-А

Пулковское ш., д. 105-А

наб. Обводного канала, д.129

Каменноостровский пр., д. 68-А

пр. Стачек д.208-А

ул. Савушкина д.125 к.1

Каменоостровский пр.д.81-Г от Каменоостровского моста к Ушаковскому мосту

пр. Народного ополчения, д. 197

ул. Бабушкина д.97 к.1

Новоизмайловский пр. д.81-А

ул. Кубинская д.18 к.2-Т

ул. Народная д.81

пр. Стачек д.192

ул. Бухарестская д.118 к.1

Шуваловский пр. д.84 к.1

Полюстровский пр. д.59

Митрофаньевское ш. д.27

ул. Оптиков д.35

Новоизмайловский д.16 к.6

пр. Маршала Казакова д.26-А

Дорога в аэропорт Пулково от Пулковского ш. к аэропорту Пулково коорд. места установки

ул. Камышовая д.42 к.1

пр. Непокорённых д.63-Т

пр. Народного Ополчения д.155-А

Северный пр. коорд. места установки N60/03119 E30/37309

пр. Энгельса д.111 к.1

ул. Руставели д.46 К.1-А

Петергофское ш. д.11/21-Б

Пулковское ш.д.13 к.1-А от пл.Победы к Дунайскому пр.

Пулковское ш.напротив д.5 к.1-А от Дунайского пр. к пл.Победы

Пулковское ш.д.24-А от КАД к Дунайскому пр.

Пулковское ш. напротив д.60 к.1-М от КАД к Петербургскому щ.

Дорога в аэропорт Пулково от Пулковского ш. к аэрорту Пулково координаты места установки

пр. Маршала Жукова д.56 к.1-А от ул. Солдата Корзуна к ул. Бурцева; от ул. Бурцева к ул. Солдата Корзуна

Белградская ул. д.10 к.1-А От пр. Славы к ул. Фучика От ул. Фучика к пр. Славы

Белградская ул. д.28 к.1-А От пр. Славы к ул. Фучика От ул. Фучика к пр. Славы

перекрёсток: пр. Косыгина – Индустриальный пр.: от пр. Энтузиастов; от ул. Осипенко; от ул. Хасанская; от ул. Передовиков

перекрёсток: пр. Художников – пр. Луначарского: от ул. Сикейроса; от ул. Есенина; от пр. Просвещения; от ул. Руднева

пр. Славы, д. 43/49

Невский путепровод СПб, Ивановская ул., д.25-А

пр. Славы, д. 30, к.1

Невский путепровод СПб, Ивановская ул., д.30-А

Малоохтинская наб., д. 16-А

Белградская ул. д.42 к.1-А

ул. Новороссийская, напротив д.18

Светлановский пр. д.79-А

наб. Обводного канала, напротив д.13

Гражданский пр. д.84

пр. Ю. Гагарина, напротив д.34

Богатырский пр. д.59 к.1

Суздальский пр. д.75

Дунайский пр. д.58 к.3

Пискарёвский пр. д.39-А

Выборгское ш. д.34-А

ул. Варшавская д.51 к.1

ул. Парашютная д.12 от пр. Сизова к Серебристому бульвару, от Серебристого бульвара к пр. Сизова

Суздальский проспект пересечение с ул. Ж. Егоровой

Петерговское ш. д.31 к.2-А

Выборгское ш. д.19 к. 1

Выборгское шоссе пересечение с дорогой на Каменку

пр. Народного Ополчения, напротив д. 227-А

Суздальский пр. д. 21-Д

Приморское ш. д. 80

КАД А-118, внутреннее кольцо, 73 км 600 м: Дачный пр. – Таллинское ш.

КАД А-118, внутреннее кольцо, 59 км 800 м: пр. Обуховской обороны – Софийская ул.

КАД А-118, внешнее кольцо, 66 км 800 м: Таллинское ш. – Дачный пр.

КАД А-118, внешнее кольцо, 81 км 800 м: Софийская ул. – пр. Обуховской обороны

КАД А-118, внешнее кольцо, 70 км 300 м: Пулковское ш. – Дачный пр.

КАД А-118, внешнее кольцо, 70 км 200 м: Дачный пр. – Пулковское ш.

Дорога в аэропорт Пулково от Пулковского ш. к аэропорту Пулково коорд. места установки N59.79235 E30.30769

Дорога в аэропорт Пулково от аэропорта Пулково к Пулковскому ш. коорд. места установки

КАД А-118, внешнее кольцо, 78 км 400 м: Московское ш. – Софийская ул.

КАД А-118, внешнее кольцо, 103 км 210 м: Шафировский пр. - Пискарёвский пр.

КАД А-118, внутреннее кольцо, 36 км 210 м: Пискаревский пр. - Шафировский пр.

КАД А-118, внешнее кольцо, 108 км 020 м: Пискаревский пр. - Токсовское ш.

КАД А-118, внутреннее кольцо, 63 км 400 м: Софийская ул. - Московское ш.

КАД А-118, внутреннее кольцо, 78 км 300 м: ЗСД (юг) – Таллинское ш.

Коломяжский пр. д. 18

Приморский пр., д.57-А, от ЗСД к Ушаковскому мосту, надземный переход

пр. М. Жукова, д. 56, к.1, рекламный щит

Приморский пр., д.51, от Ушаковского моста к ЗСД, надземный переход

перекрёсток: Северный пр. - пр. Художников: к пр. Культуры; к Северному пр.; к пр. Энгельса

перекрёсток: Светлановский пр. - ул. Орбели: к Светлановскому пр.; к пр. Мориса Тореза; к пр. Энгельса

перекрёсток: Гражданский пр. - пр. Луначарского: к пр.Просвещения; к Северному пр.; к ул.Руставели; к Светлановскому пр.

Ленинский пр., д.126-А, к пр. Стачек

Ленинский пр., д.101-А к пр. Стачек

Ленинский пр., д.87-А к пр. Стачек

Большой пр. П.С., напротив д.51/9 лит. А к ул. Лахтинская

пр. Маршала Блюхера, д.1, к.2 лит. А к Кушелевской дороге

ул. Большая Пушкарская, напротив д. 22 лит. А к ул. Ленина

ул. Кантемировская, д.5 лит. А к Б. Сампсониевскому пр.

пр. Медиков, д.10, к.1 лит. А к ул. Профессора Попова

пр. Маршала Блюхера, д.14 лит. А к Кушелевской дороге

Большой пр. П.С., д.12 лит. А к ул. Зверинской

пр. Маршала Блюхера, напротив д.14 лит. А к Лабораторной ул.

ул. Большая Пушкарская, д.29 лит. А к ул. Ленина

пр. Вознесенский, д.34 лит. Г к пер. Красноградскому

пр. Медиков, напротив д.8, к. 1 лит. А к ул. Академика Павлова

Большой пр. П.С., д. 86 лит. А к ул. Плуталова

пр. Вознесенский, д.16 лит.А к пер. Пирогова

Большой пр. П.С., д.28/1 лит. А к ул. Пионерская

пр. Медиков, д.15/17 лит. А от ул. Профессора Попова к ул. Академика Павлова

перекрёсток: Просвещения пр. - Ушинского ул.: к ул. Брянцева; к Гражданскому пр.; к Учительской ул.

перекрёсток: пр. Металлистов - Апрельская ул.: к пр. Металлистов; к ул. Крюкова; к Полюстровскому пр.; к Пискарёвскому пр.

Пискарёвский пр. - Полюстровский пр.: к шоссе Революции; к Свердловской наб.; к Феодосийской ул.; к пр. Металлистов