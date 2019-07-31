Под парусом мечты

Ветер в лицо, брызги воды на щеках, мерный гул туго натянутых парусов, отрывистые команды шкипера и морская гладь впереди. Так, в атмосфере веселья и настоящего спортивного азарта, в Санкт-Петербурге проходят этапы большой парусной регаты, участие в которой принимают сотрудники компании МегаФон. Лучшие из лучших получили уникальную возможность почувствовать себя настоящими мореплавателями и совместно с топ-менеджерами промчаться на яхте по Финскому заливу. О том, как это было в первой гонке, читайте в нашем репортаже.

КОМАНДА НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

МегаФон - это почти 77 миллионов абонентов по всей России и за ее пределами, 40 тысяч сотрудников по всей стране, самый быстрый мобильный Интернет, самые современные цифровые услуги и сервисы. Конечно, все это было бы невозможно без слаженной работы команды сотрудников - от специалистов на местах до высшего руководства.

- Месяц назад мы объявили по всей России конкурс, - рассказала корреспонденту «КП» менеджер по внутренним коммуникациям Светлана Сахарова. - Правильные ответы дали почти 100 человек. Методом случайной жеребьевки выбрали победителей, которых пригласили в Санкт-Петербург для участия в гонках с лидерами компании.

- Знаете, это просто чудо какое-то, - поделилась с нами одна из победительниц, старший специалист по развитию крупных корпоративных клиентов Кира Данильянц из Москвы. - Я всегда мечтала побывать в Северной столице, но сама вряд ли когда-нибудь поехала бы: постоянно то работа, то домашние дела. А тут такой подарок!

Азарт кипит в крови. Фото: МегаФон.

НЕ «КОМАНДА ЗВЕЗД», А «ЗВЕЗДНАЯ КОМАНДА»

В назначенный час команды собираются на причале. После короткого, но обстоятельного инструктажа яхты «на моторах» выходят в залив. На борту царит радостное и немного нервное ожидание. Лидером команды становится директор по региональному развитию компании МегаФон Андрей Левыкин. Это одна из фишек регаты: в каждый экипаж включают кого-то из высшего руководства.

- Не дрейфить! - подбадривает команду Андрей. - Все будет отлично!

И все действительно проходит отлично. Благо Левыкин - «яхтсмен» со стажем, бороздить морские просторы ему не впервой. Равно как и быть капитаном.

- Андрей - абсолютно командный игрок, готовый поддержать словом и делом, взять на себя самые сложные вопросы, быть при этом на позитивной волне и вдохновлять на успех! - отмечает участница команды, старший менеджер по продуктам корпоративного бизнеса Северо-Западного филиала МегаФона Жанна Полянина.

Команда (сплошь девушки, кстати) тоже не отстает: ко второй гонке каждый участник уже знает назубок, за какой шкив потянуть, чтобы расправить парус, и в какую сторону увести руль, чтобы правильно войти в поворот.

- В этом и есть секрет успеха, - поделился с «Комсомолкой» после регаты Левыкин. - Знаете, умение работать в команде - это ключевая компетенция, которую мы развиваем у наших сотрудников, поэтому, кстати, мы пригласили сотрудников на парусную регату. Какой бы опытный нам ни достался шкипер, в одиночку он яхту не проведет. Так и в бизнесе. Можно набрать команду звезд, но звездной командой она не станет, если по-настоящему не сплотится и не научится решать сложные задачи вместе.

ЗАСЛУЖЕННОЕ СЕРЕБРО

Первые две гонки МегаФон выиграл, легко обойдя конкурентов, в третьей занял четвертое место, а в заключительном туре пришел вторым.

- Незабываемые впечатления, - рассказала «КП» одна из участниц состязания, старший специалист по привлечению крупных клиентов Лилия Каширина. - Особенно когда яхты выстраиваются в линию и идут едва ли не нос к носу. Такой азарт кипит в крови - словами не передать!

С такой командой нам не страшен и вал девятый. Фото: МегаФон.

В итоге команда МегаФона получила заслуженное серебро. Возможность завоевать золотой пьедестал еще есть, ведь регаты на Финском заливе будут проводиться каждую неделю до самого сентября. В гонках примут участие генеральный директор компании Геворк Вермишян, генеральный директор MegaLabs Ян Кухальский, директор по региональному развитию Алексей Титов, директор по стратегии и развитию бизнеса Александр Соболев, директор по региональному развитию в Сибирском филиале Андрей Шишковский и финансовый директор Никита Орлов.