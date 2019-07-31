Эксперты назвали район Санкт-Петербурга, в котором происходит больше всего смертей

Петростат опубликовал отчет «О естественном движении жителей Санкт-Петербурга». Посвящен он не автомобилистам и пешеходам, как может показаться, а рождаемости и смертности в Северной столице за 2018 год.

В общих чертах ситуация складывается тревожная. Количество умерших превысило количество родившихся, и город на Неве несколько поредел: по оценке специалистов, его население уменьшилось на 1631 человека.

- Главными причинами убыли населения стали болезни органов кровообращения и опухоли, в том числе злокачественные, - рассказали «Комсомолке» в Петростате. – На них пришлось в общей сложности 47 348 смертей.

Главные причины смертности - болезни органов кровообращения и опухоли.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Лидером» по уровню смертности стал Невский район – за 2018 год из числа его жителей умер 5 941 человек. Впрочем, это может объясняться тем, что он - один из самых густонаселенных в Санкт-Петербурге. К тому же рождаемость в Невском районе намного превысила смертность – за 12 месяцев в нем родилось 6 925 детей.

Также за минувший год уровень смертности подскочил в шести районах Санкт-Петербурга: Колпинском, Пушкинском, Курортном, Кронштадтском, Петроградском и Петродворцовом. Лидирует в этом невеселом списке, внезапно, Курортный: в 2018 году там умерло 1257 человек – почти на 39 % больше, чем в предыдущем. Рождаемость в Курортном районе, впрочем, тоже выросла, но только на 27 %, так что смертность она все равно не перекрывает.