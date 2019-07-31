2019-07-31T13:54:04+03:00
Общество

Эксперты назвали район Санкт-Петербурга, в котором происходит больше всего смертей

А также объяснили, почему в 2018 году население Северной столицы пошло на убыль
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По сравнению с 2017 годом в 2018 население Санкт-Петербурга уменьшилось на 1631 человека.По сравнению с 2017 годом в 2018 население Санкт-Петербурга уменьшилось на 1631 человека.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Петростат опубликовал отчет «О естественном движении жителей Санкт-Петербурга». Посвящен он не автомобилистам и пешеходам, как может показаться, а рождаемости и смертности в Северной столице за 2018 год.

В общих чертах ситуация складывается тревожная. Количество умерших превысило количество родившихся, и город на Неве несколько поредел: по оценке специалистов, его население уменьшилось на 1631 человека.

- Главными причинами убыли населения стали болезни органов кровообращения и опухоли, в том числе злокачественные, - рассказали «Комсомолке» в Петростате. – На них пришлось в общей сложности 47 348 смертей.

Главные причины смертности - болезни органов кровообращения и опухоли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главные причины смертности - болезни органов кровообращения и опухоли.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Лидером» по уровню смертности стал Невский район – за 2018 год из числа его жителей умер 5 941 человек. Впрочем, это может объясняться тем, что он - один из самых густонаселенных в Санкт-Петербурге. К тому же рождаемость в Невском районе намного превысила смертность – за 12 месяцев в нем родилось 6 925 детей.

Также за минувший год уровень смертности подскочил в шести районах Санкт-Петербурга: Колпинском, Пушкинском, Курортном, Кронштадтском, Петроградском и Петродворцовом. Лидирует в этом невеселом списке, внезапно, Курортный: в 2018 году там умерло 1257 человек – почти на 39 % больше, чем в предыдущем. Рождаемость в Курортном районе, впрочем, тоже выросла, но только на 27 %, так что смертность она все равно не перекрывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
5 мифов о превышении скорости
Как показывает практика, даже опытные водители не всегда имеют адекватное представление о законах ПДД в отношении выбора скорости движения. Выезжая на дорогу, они руководствуются не собственно законами, а некими субъективными представлениями о них
Стихи и песни Галины Заренковой
25 июля 2019 года в концертном зале «Колизей Арена» состоялся гала-концерт, посвященный выходу в свет новых произведений петербургского поэта Галины Заренковой: музыкального альбома «Калейдоскоп» и сборника лирики «С солнцем вместе»
Новости 24
Центризбирком рекомендовал Петербургу не открывать избирательные участки в Псковской области
Уволенная из СПА-салона на Невском проспекте девушка кирпичом отомстила работодателю
Здания «Леннаучфильма» на Мельничной улице продают за 956 миллионов рублей
«Немой» вор украл у петербургского пенсионера карту и снял 350 тысяч рублей
Макет 119-килограммовой реактивной бомбы напугал приемщиков металла
Из-за обрыва проводов на станции Антропшино остановлены электрички на Витебском направлении
Экономически невыгодная мать: В Петербурге появился стрит-арт о лесных пожарах в Сибири
Играл на смартфоне и рулил автобусом: Петербуржцы сняли на видео водителя-многостаночника
Показалось: Главный синоптик Петербурга заявил, что июльского снега на было
Мигрант избил и изнасиловал жительницу Ленобласти в ее машине, после чего любезно отвез жертву в больницу
Сайт ГИБДД «рухнул» послу публикации карты с дорожными камерами
Ревнивца, зарезавшего девушку-парикмахера в салоне красоты на Удельной, посадили на 13 лет
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами в Петербурге
В честь Международного дня благотворительности группа «Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
Черный маленький негодник: В Петербурге водители перекрыли Октябрьскую набережную, чтобы спасти котенка
В Петербурге разыскивают парня, ударившего кондуктора троллейбуса
Памятник Даниилу Гранину установят на Дальневосточном проспекте
К 2021 году все петербургские поликлиники перейдут на электронные медкарты
Петербуржец зарезал свою мать и сам вызвал полицию
Полицейские задержали мужчину, устроившего резню в бизнес-центре «Лидер»
Пьяный гонщик улетел в кювет с гравием на трассе в Карелии
В исправительной колонии под Тосно появились птенцы белых павлинов
Чудеса на виражах: BMW «прилег» на дверь на Невском проспекте
Пьяный пешеход спровоцировал жесткое ДТП в Петербурге и попытался сбежать
Огненный спорт: В Горелово загорелся фитнес-центр
Погода 31 июля в Петербурге: Дождливо и холодно