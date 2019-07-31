Выйти из тени: в Петербурге обнародовали все камеры, фиксирующие нарушения

НЕ ОШТРАФОВАТЬ, А ПРЕДОТВРАТИТЬ

Камер, фиксирующих нарушения на дорогах, в Петербурге – 164 штуки. Из них 50 – передвижные комплексы. В Ленобласти – только стационарных 194. Теперь они видны все и любому автомобилисту на одной большой карте. ГИБДД запустила новый интерактивный сервис, где собрала информацию о комплексах фото- и видеофиксации по всей стране.

- Раздел был разработан специалистами Госавтоинспекции по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Он будет широко информировать участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности.

Заседание, о котором идет речь, прошло в конце июня. Тогда избавиться от «скрытых камер» потребовал лично Владимир Путин, отметив, что они не снижают количество аварий на дорогах.

- Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, - заявил глава государства.

Позицию президента позднее поддержал и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Об этом он рассказал на своей личной странице в соцсети.

- Камеры должны работать для профилактики нарушений, все они должны быть открытыми с предупреждением, что ведется видеофиксация, - заявил Беглов. – Это поможет привить автомобилистам культуру вождения.

ОПЕРАТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

От распоряжения до его реализации прошло чуть больше месяца. И вот, сервис наконец заработал. Пока, правда, с трудом, в тестовом режиме. Но понять принцип действия можно. Все камеры отмечены на интерактивной карте. При выборе объекта появляется его описание: тип комплекса, а также передвижной он или стационарный.

- Адреса передвижных комплексов будут оперативно обновляться, - рассказала «Комсомольской правде в Петербурге» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова. – Обычно они меняют местоположение раз в неделю, зависит об оперативной обстановки на дорогах.

Кстати, в ГИБДД «Комсомолке» посоветовали пока что пользоваться местными сервисами. Они работают уже достаточно давно, но до сих пор были не так популярны, как официальный сайт Управления. Отметим, там интерактивности не хватает, а искать из большого списка нужные адреса не так удобно, как смотреть на регулярно обновляющуюся карту.

- Список городских комплексов размещен на сайте «Городского мониторингового центра», - пояснила Татьяна Суслова. – А областных – на сайте «Центра безопасности дорожного движения» Ленинградской области.

Судя по карте, больше всего стационарных комплексов на данный момент работает на юге города, а также в Выборгском районе. В центре их намного меньше, в пригородах практически нет, за исключением трасс.

Кстати, на новой карте интересно сравнить Санкт-Петербург с другими регионами. Оказывается, что комплексов фото- и видеофиксации в Северной столице относительно немного. Так, например, в Самарской области их более 500, в Москве – более двух тысяч. А в Барнауле, если верить сервису, всего три. Но разработчики уточняют: «ресурс пока что находится в стадии наполнения».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Координатор общественной организации «Синие ведерки» в Петербурге Георгий КОКОРИН:

- И Правила дорожного движения, и Кодекс об административных правонарушениях говорят о комплексах фиксации, как о способах предупреждения нарушений, а не их выявления. Если висит камера, о которой человек не знает, как это сподвигнет его, например, снизить скорость, если он едет с нарушениями? «Скрытые камеры», если они где-то есть – это способ чьего-то заработка, а не уменьшения количества аварий на дорогах. Их ставят там, где водители часто едут с превышением, например, на загородных трассах, когда нужно снижать скорость при въезде в населенный пункт. Такого быть не должно.

КОНКРЕТНО

Где в Петербурге больше всего стационарных комплексов?

КАД – 12 камер

Пулковское шоссе – 6 камер + дорога от шоссе к аэропорту – 5 камер

Большой проспект П.С. – 4 камеры

Ленинский проспект – 3 камеры

Полный список камер, фиксирующих нарушения ПДД, в Санкт-Петерурге