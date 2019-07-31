«Слезы на глазах»: дуэт Стаса Пьехи и Татьяны Булановой взорвал Сеть

Стас Пьеха сейчас один из конкурсантов популярного шоу «Три аккорда», а Татьяна Буланова стала просто гостьей программы. Вместе они исполнили композицию Любови Успенкой «Я буду очень по тебе скучать», чем очень порадовали публику и членов жюри. Александр Розенбаум, кроме того, что поставил дуэту высокую оценку, лично вышел к артистам на сцену и расцеловал обоих. За несколько часов пост Стаса в Instagram набрал тысячные просмотры. Он поделился трогательной историей.

- В ранние школьные годы меня периодически возил водитель, у которого была кассета Тани Булановой. И когда бы я не сел в его машину, месяц или год спустя, там всегда играла именно эта кассета! Не скрою, что, несмотря на мою тогдашнюю рок-н-рольную направленность, мне нравилась пронзительная женская печаль и честность в ее песнях и голосе... Спустя столько лет мы вышли на одну сцену вместе и спели песню замечательной Любови Успенской. В общем, приятная такая и очень ностальгическая история вышла, - сообщил артист.

wolfieha В ранние школьные годы меня периодически возил водитель у которого была кассета Тани Булановой

«Стас, вам так идет эта лиричность и нежность», «Просто, чудный номер. До мурашек», «Ах, Танечка Буланова! Сколько слез пролито под твои песни, юность вся с тобой прошла!», «Замечательно спелись! Стас очень хорош в дуэтах. Такой нежный, внимательный. А как остановил? Ух, я бы осталась. Люблю вас!», «Чудный дуэт, такая нежность через всю песню. Согласна с Розенбаумом», - ответили в комментариях изумленные поклонники.