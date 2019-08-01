Прощай Финляндия? Суоми ужесточает требования на выдачу виз россиянам

Любимое развлечение петербуржцев, которые с большим удовольствием каждые выходные ездят в соседнюю Финляндию, в скором времени может стать не таким доступным. С 1 сентября Суоми, как называют свою страну сами финны, ужесточает требования к выдаче виз россиянам.

- Заявление на получение визы должно сопровождаться документами о проживании и проездными билетами или, в случае их отсутствия, письменным описанием маршрута. Также требуются финансовые гарантии для туриста, - говорится в релизе МИД Финляндии, размещенном на сайте ведомства.

Подтверждение благосостояния «бедного» русского туриста может быть доказано справкой о зарплате с места работы, банковской выпиской со счета за последние три месяца или документом о владении недвижимостью в России.

Надо сказать, что и раньше визовые центры Финляндии могли потребовать такие документы, но делали это в исключительных случаях. Жителям Петербурга и Северо-Запада России вообще не приходилось особенно задумываться над этой ситуацией, ведь получить визу мог любой и без проблем. Требовался минимальный набор документов.

Получить финскую визу станет сложнее.Фото: "КП" Архив

Сейчас для получения шенгенской визы достаточно сдать загранпаспорт, одну цветную фотография, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта и все! Но с 1 сентября финны вводят те же требования, что и остальные страны шенгенской зоны.

- Да, это так. С оформлением документов лучше поторопиться, - подтвердили корреспонденту «КП-Петербург» в посольстве Финляндии в Москве.

Аналогичную информацию сообщили и в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

- Это требование Евросоюза. С сентября туристам придется предоставлять финансовые гарантии поездки. Если вы путешествуете семьей, то это может сделать один человек - ее глава. Если собираетесь на один день, без ночевки, то надо расписать маршрут поездки, - рассказали сотрудники консульства. - Но пока еще можно успеть сделать визу по-старому.

Конечно, катастрофы не произойдет, но трудностей для россиян это добавит. Так что у желающих без лишних бумажек получить шенген, дабы скататься в Страну тысячи озер, остался всего месяц. А потом все станет немного муторнее.

На данный момент срок получения финской визы в Петребурге составляет 3 недели.