2019-08-01T11:36:30+03:00
Звезды

Дочь Кончаловского и Толкалиной перебралась жить в Санкт-Петербург

Из Москвы 18-летняя Мария уехала вместе с возлюбленным
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Мария Михалкова-Кончаловская родилась в браке актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского.Мария Михалкова-Кончаловская родилась в браке актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Мария Михалкова-Кончаловская родилась в браке актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. Родители давно развелись, но поддерживают теплые отношения. Мария стала крестной мамой сводного брата, который родился в новой семье отца. Девушка активно ведет Instagram-блог, где рассказывает о своей жизни. Например, известно, что некоторое время назад она сбросила 30 лишних килограммов. После окончания школы, сразу поступать в вуз не стала. Этой весной сообщила подписчикам, что хочет попробовать поступить в Школу-студию МХАТ на продюсерский факультет. А с начала лета Мария в соцсети часто говорит о том, что собирается изучать искусство в Петербурге.

- Люблю Санкт-Петербург, хоть там и тяжело зимой, влажность. Но это не имеет значения, ведь Петербург – культурный центр нашей страны. Куда же еще ехать изучать искусство, развиваться в этом направлении.

Поступать Мария нацелена в Академию художеств им. И.Е Репина. Не удивительно, ведь в роду у будущей студентки были такие выдающиеся живописцы, как Петр Кончаловский и Василий Суриков.

welcometomariawelcometomaria
Вам больше нравится Никита или техника живописи Resin Art за нашими спинами? Ну если воспринимать человека через призму искусства ... Хотя, зачем задавать глупые вопросы...конечно, Никита))) PS: Мне тоже...
739 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вчера Мария сообщила подписчикам, что переезжает в Северную столицу.

- Последний день в Москве. Мы уже упаковались... сидим на чемоданах и коробках, ждём... И здравствуй, Санкт-Петербург! Здравствуй, новый дом!

Под словом «мы», Мария имеет в виду себя и своего возлюбленного Никиту Кузьмина, которого она рассекретила еще в мае. Молодой человек старше девушки на 8 лет. Он уже дипломированный специалист, окончил финансовую академию. В Петербурге будет работать в банковской сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Да будет свет: Трассу М-10 «Россия» в Ленобласти полностью осветят к 2022 году
В Кингисеппе поймали дворника-извращенца
Пожарные спасли больше 70 человек от огня и ядовитого дыма в горящем доме в Кировске
Три человека погибли на пожаре в частном доме в Парголово
В деле об убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой появился новый подозреваемый
Опубликован список пропавших в Белом море петербургских байдарочников
Пропавший под Петербургом 18-летний юноша из Сургута, найден мертвым
Фонтаны на день ВДВ отключать не будут, но до первого ЧП
Жительница Ленобласти написала заявление на своего 14-летнего сына, который угнал ее машину
В Петербурге мошенники взяли в кредит два «Айфона» по чужим паспортам
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн поприветствовал Петербург
На Уткиной даче откроется экспозиция из фондов Музея городской скульптуры
На пересечении Новочеркасского и Заневского проспектов столкнулись два трамвая
«Метрострой» показал новые фотографии станций Фрунзенского радиуса
Температурный рекорд: Последний день июля 2019 года в Петербурге стал самым холодным в истории
Петербуржца, «заминировавшего» здание ГУ МВД на Суворовском проспекте, задержали
Автомобиль загорелся после массового ДТП с такси на Дыбенко
Горячие пирожки: У метро «Старая деревня» сгорела лавка свежей выпечки
Огромная пробка образовалась утром на вход на станцию метро «Комендантский проспект» из-за ремонта эскалатора
Погода 1 августа 2019 года в Санкт-Петербурге: Облачно с прояснениями
Вдова погибшего боксера Дадашева получит компенсацию 100 тысяч долларов
В Петербурге умерла Ольга Хохрякова