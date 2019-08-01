Дочь Кончаловского и Толкалиной перебралась жить в Санкт-Петербург

Мария Михалкова-Кончаловская родилась в браке актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. Родители давно развелись, но поддерживают теплые отношения. Мария стала крестной мамой сводного брата, который родился в новой семье отца. Девушка активно ведет Instagram-блог, где рассказывает о своей жизни. Например, известно, что некоторое время назад она сбросила 30 лишних килограммов. После окончания школы, сразу поступать в вуз не стала. Этой весной сообщила подписчикам, что хочет попробовать поступить в Школу-студию МХАТ на продюсерский факультет. А с начала лета Мария в соцсети часто говорит о том, что собирается изучать искусство в Петербурге.

- Люблю Санкт-Петербург, хоть там и тяжело зимой, влажность. Но это не имеет значения, ведь Петербург – культурный центр нашей страны. Куда же еще ехать изучать искусство, развиваться в этом направлении.

Поступать Мария нацелена в Академию художеств им. И.Е Репина. Не удивительно, ведь в роду у будущей студентки были такие выдающиеся живописцы, как Петр Кончаловский и Василий Суриков.

welcometomaria Вам больше нравится Никита или техника живописи Resin Art за нашими спинами? Ну если воспринимать человека через призму искусства ... Хотя, зачем задавать глупые вопросы...конечно, Никита))) PS: Мне тоже...

Вчера Мария сообщила подписчикам, что переезжает в Северную столицу.

- Последний день в Москве. Мы уже упаковались... сидим на чемоданах и коробках, ждём... И здравствуй, Санкт-Петербург! Здравствуй, новый дом!

Под словом «мы», Мария имеет в виду себя и своего возлюбленного Никиту Кузьмина, которого она рассекретила еще в мае. Молодой человек старше девушки на 8 лет. Он уже дипломированный специалист, окончил финансовую академию. В Петербурге будет работать в банковской сфере.