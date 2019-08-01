Петербуржцы предлагают превратить набережную Лейтенанта Шмидта в пляж с шезлонгами и бассейном

На берегу Большой Невы может появиться пляж. Шезлонги и зелень в горшках, полки с книгами и столики, бассейн и золотистый песок – все, как на настоящем курорте! Летнюю мобильную зону отдыха предлагают организовать на набережной Лейтенанта Шмидта. Называться она будет лаконично – «ПетроПляж».

– Нужно начать с простых решений: уличные столики, стулья, шезлонги, зонтики и зелень, – поясняет создательница движения «Велосипедизация Санкт-Петербурга», один из авторов проекта Ольша Мнишко.

Начать предлагают с малого – с шезлонгов, зонтиков и зелени. Фото: «Велосипедизация Санкт-Петербурга»

Идея превратить городскую набережную в курортное побережье возникла еще в 2016-ом, но до серьезных переговоров с районными властями дошло только сейчас. Финансовую сторону проекта инициаторы готовы взять на себя. Тем более что больших затрат «ПетроПляж» не потребует.

По задумке, пляж будут развертывать на один, самый жаркий, летний месяц. Подобная сезонная песчаная зона есть в Париже: пляж – с лежаками, кафе и музыкой – появляется на берегу Сены последние 10 лет.

Хотят поставить на набережной и душевые, в которых можно ополоснуть ноги. Фото: «Велосипедизация Санкт-Петербурга»

– Набережные – ценные общественные пространства города. Но у нас сейчас они либо превращены в автомобильные трассы, либо неухожены и замусорены, либо застроены гаражами и промышленными зданиями, – отмечают авторы проекта. – Даже самые туристические набережные – Дворцовая и Английская – для уличного отдыха не приспособлены: нет скамеек, мало зелени. Набережная Лейтенанта Шмидта, скорее, исключение: здесь есть удобные спуски к воде, можно посмотреть на красивые пришвартованные корабли.

Цель «ПетроПляжа» не только помочь петербуржцам отдохнуть, но и научить их создавать уютные мобильные городские пространства самостоятельно. Например, столики и стенки для растений посетители могли бы сделать сами за копейки. Обучать народ этому нехитрому искусству предлагают прямо на пляже.

Развлекать отдыхающих можно конкурсом замков из песка, волейболом и воздушными змеями. Фото: «Велосипедизация Санкт-Петербурга»

Хотят поставить на набережной и шезлонги с зонтиками, и душевые, в которых можно ополоснуть ноги, и магазинчик с едой. Развлекать отдыхающих можно конкурсом замков из песка, волейболом, кикером, настольными играми, фрисби, воздушными змеями. Есть идея даже огородить часть Большой Невы и превратить в бассейн. В нем можно было бы не только купаться, но и запускать катамараны и зорбы.