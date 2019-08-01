Концерт Rammstein в Петербурге: 75 фур оборудования и литры бензина для огненного шоу

Такого ажиотажа давно не было в Петербурге. Почти полгода только и разговоров о предстоящем концерте Rammstein. Понятное дело, что это грандиозное шоу - ребята из Германии по-другому просто не умеют. 2 августа поклонники услышат треки с долгожданного альбома, ну и бессмертные хиты, конечно. Самые ушлые успели купить билеты еще зимой по 3 тысячи рублей, а накануне выступления сумма достигала уже 15 тысяч! Но и по такой цене все разобрали.

Популярность у Rammstein бешеная, вспомните, как лидер группы приезжал весной представлять свою книгу, тогда люди в очереди на морозе три часа провели. Сейчас ожидаются очереди побольше - концерт пройдет на стадионе «Газпром Арена», продано 60 тысяч билетов. «Комсомолка» накануне выступления Rammstein в Санкт-Петербурге пообщалась с организаторами, чтобы узнать все подробности: чем они занимаются в Северной столице и безопасно ли пиротехническое шоу на стадионе с таким количеством зрителей.

БУДУТ ЖЕЧЬ

Стоит сказать, что рокеры серьезно подготовились к своему выступлению – Rammstein везут два комплекта сцены и 75 фур оборудования: это звук, свет, декорации и все для пиротехнического шоу. Нагрузка на электросеть, кстати, не станет пиковой. Часть оборудования на генераторах.

paullanders_official Пауль Ландерс

- Программа в Петербурге точно такая же, как и в других европейских городах, - рассказал КП-Петербург президент промоутерской компании NCA Михаил Шурыгин, который занимается выступлением крупных артистов в Петербурге. – Уверяю, что шоу абсолютно безопасно, сертифицировано, все моменты продуманы. Одна из особенностей, так как фишка команды – грандиозное пиротехническое шоу, то стадион должен быть с открытой крышей. Именно поэтому концерты проходят летом, когда все это возможно осуществить.

На концерте в Петербурге будет порядка 60 тысяч человек, это максимально возможное количество с учетом всех особенностей площадки. Организаторы говорят, что могли продать и 100 тысяч билетов, если бы это позволяли безопасность и возможности арены.

ПРОГУЛКА ПО ЗАЛИВУ

- Рокеры очень хорошо знают и любят Россию, у них много здесь друзей, как среди звезд шоу-бизнеса, так и среди бизнесменов, - говорит Михаил. - Мы им, конечно, предложили стандартную программу - Эрмитаж, Петергоф, прогулку по рекам и каналам. Но ребята решили, что они сами распорядятся своим досугом. Даже гостиницы выбирали себе сами, от нас только охрана.

christophschneider_official Кристоф Шнайдер

К слову, остановились музыканты Rammstein в Санкт-Петербурге в одном из лучших отелей города, недалеко от Исаакиевского собора. Сейчас его осаждают фанаты, в надежде увидеть кумиров и сделать с ними фото.

Но ждут зря: рокеры тем временем гуляют по городу. Судя по фото в соцсетях, они уже успели прокатиться на кораблике по Финскому заливу, а Тилль Линдеманн даже записал видеобращение к жителям Санкт-Петербурга на фоне стадиона. Потом барабанщик группы Кристоф Шнайдер выложил снимок, где он позирует рядом с крейсером «Аврора». К слову, туристы и не поняли, кто прохаживался рядом с ними на Петроградской набережной. А так, наверное, окружили бы с просьбой дать автограф. Гитарист Пауль Ландерс поделился фото, которое он сделал у канала Грибоедова рядом со Спасом на Крови. Так по снимкам можно составить примерный маршрут прогулки музыкантов.

Завтра им будет не до прогулок, конечно, они полностью сосредоточены на концерте, который обещает стать одним из самых грандиозных в Санкт-Петербурге.