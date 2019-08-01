2019-08-01T19:44:03+03:00
Общество

Поездка в метро Петербурга будет стоить 30 рублей

Такой тариф установили для держателей «Единой карты петербуржца». Те, у кого есть банковские карты «МИР», заплатят на пять рублей больше
Александра СУРИС
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Напомним, сейчас жетончик метрополитена продают по 45 деревянных.Напомним, сейчас жетончик метрополитена продают по 45 деревянных.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 1 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге вводят новые тарифы на проезд в метрополитене. Правда, воспользоваться ими смогут только держатели банковских карт «МИР» и Единой карты петербуржца» (ЕКП).

- Стоимость проезда при оплате картой «Мир» будет составлять 35 рублей, - рассказали в пресс-службе комитета по тарифам. – Если платить ЕКП, то поездка обойдется и вовсе в 30 рублей.

Напомним, сейчас жетончик метрополитена в Санкт-Петербурге стоит 45 рублей. Свою скидку дает «Подорожник» - по нему проезд в подземке составляет 36 рублей и дешевеет в зависимости от количества поездок за месяц – до 32 рублей. Но это, если проехаться в метро не меньше 41 раза. С ЕКП получится еще дешевле, причем с первой же поездки. Неплохая стимуляция для тех, кто все еще сомневается, нужна ли ему Единая карта.

В комитете по тарифам отметили: разница тарифов дополнительных бюджетных трат не потребует. Все расходы компенсирует «Национальная система платежных карт» - это они заключили соглашение непосредственно с метрополитеном. Пока что о льготах в наземном транспорте речь не идет, но не исключено, что со временем проект расширят. Решение будут принимать уже после Нового года.

- Пока что соглашение действует до конца года, соответственно и льготные тарифы установлены до 31 декабря, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь комитета по тарифам Ксения Румянцева. – В начале следующего года нужно будет провести анализ, посмотреть, насколько успешным оказался такой «эксперимент». И только после этого обсуждать его дальнейшую судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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