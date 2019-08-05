Нагиев стал героем романтической истории с Аглаей Тарасовой

В павильонах «Ленфильма» всегда кипит работа. В этот раз корреспонденты «Комсомолки» посмотрели на производство отечественной романтической комедии «Марафон желаний». Павильонные съемки - завершающий этап, до этого несколько дней большая команда двух кинокомпаний Versus Pictures и САГА работала в аэропорту Пулково. Но там шум, гам, толпа – все-таки ради кино всю воздушную гавань не перекроешь. А вот в «Ленфильме» идеальная обстановка для самых трогательных сцен.

Неизвестно, сработает ли волшебная фраза, найдется ли Марина и каким будет финал, увидим в картине.Фото: Олег ЗОЛОТО

ВОЛШЕБНАЯ ФРАЗА

Режиссер Дарья Чаруша очень энергично и весело руководит процессом, дубль за дублем по ее указке исполнитель главной мужской роли Кирилл Нагиев отыгрывает сцену в кабинете службы безопасности. Его герой решает вопрос жизни и смерти - пытается отыскать по видеокамерам потерянную в огромном пространстве возлюбленную.

- Внимание, внимание, разыскивается девушка Марина Гамынина. Просьба подойти к окошку информации, - произносит в шестой или седьмой раз актриса Полина Филоненко.

- Громче, пожалуйста, дайте, сам скажу! - вырывает он микрофон. - Разыскивается девушка, которая делает бутерброды с легким майонезом, потому что от тяжелого в животе как-то не ахти.

Неизвестно, сработает ли волшебная фраза, найдется ли Марина и каким будет финал, увидим в картине.

Надо сказать, что сценарий картины, написанный Дарьей Чарушей и Александром Гудковым, создан по идеальному классическому канону: единство места времени и действия. Два молодых и красивых человека, два одиноких сердца застревают в аэропорту на сутки. Оба стремились в Ханты-Мансийск, каждый за своей мечтой, но рейс отменился. Здесь они проживают целую жизнь.

В этот раз корреспонденты «Комсомолки» посмотрели на производство отечественной романтической комедии «Марафон желаний»Фото: Олег ЗОЛОТО

В ТЕНИ ОТЦА

Нагиев-младший просит записывать ассистента на телефон видео каждого сыгранного дубля. Потом тщательно просматривает. Волнуется. Кириллу почти никогда не предлагали главных ролей. В юности в силу возраста, а потом по причине его веса в 136 кг. Было трудно развиваться в профессии в тени знаменитого отца. Он работал ди-джеем, занимался бизнесом, жил в Индии, долго пребывал в поиске себя.

Сейчас артист в прекрасной форме – его фото подтянутой фигуры поклонницы горячо обсуждают в сети. А он и не стесняется ее демонстрировать, ведь столько оттачивал свое тело. К слову, от предложенного на площадке завтрака артист съел только половину. Минута на отдых и снова к работе.

У Кирилла Нагиева главная роль. ФОТО: предоставлено Versus PicturesФото: Предоставлено

- Мы схожи с моим героем, оба целеустремленные, идем напролом, - рассказывает Кирилл. - Правда, вот загипсованная рука, так надо по сюжету, все рассказывать не буду, чтобы было интересно, доставляет массу неудобств. А для моего героя это вообще проблема, ведь он по профессии повар и ему всегда нужны две руки. Но он ведь боец по натуре, и с этим справится.

До начала съемок Кирилл специально обучался мастерству приготовления пищи у лучших поваров Москвы. В аэропорту ведь есть разные локации, в том числе и рестораны.

До начала съемок Кирилл специально обучался мастерству приготовления пищи у лучших поваров Москвы. ФОТО: предоставлено Versus Pictures

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Главную женскую роль в фильме исполняет Аглая Тарасова. Звезда картины «Лед», проведя все детство за кулисами вместе со своей мамой Ксенией Раппопорт, в артистки идти не собиралась. Это получилось случайно. Но в отличие от Кирилла, она почти сразу попала в топ. И сейчас наверстывая упущенное, обучается актерской профессии в Америке.

- Моя героиня - маникюрша из Воронежа. Она простая, искренняя, открытая, но не умеет мечтать. Все свои желания записывает в блокнот. На пересадке в Пулково с ней происходят разные приключения, благодаря которым она начинает лучше себя понимать, - рассказала актриса. - Фильм должен получиться добрым и смешным.

К слову, ради этой роли артистка специально разучилась чисто говорить.

- Главная героиня - это мое альтер-эго,- призналась режиссер и автор картины Дарья Чаруша. - Я родом из Краснодара, у меня был жутчайший акцент. За двадцать лет жизни в Москве я научилась себя контролировать. А тут захотелось, чтобы героиня показала вот такой говор. И Аглая, петербургская интеллигентная девушка, очень быстро справилась. Когда она попадает на площадку, превращается в другого человека. Кирилл – это тоже наша безусловная удача. Мы долго не могли найти главного героя. Но когда появился Кирилл, все встало на свои места. Думаю, у него большое актерское будущее.

Режиссер Дарья Чаруша очень энергично и весело руководит процессомФото: Олег ЗОЛОТО

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР

Зрителям Дарья Чаруша знакома, как яркая актриса. В ее фильмографии десятки киноролей. Кроме этого, она поет, сочиняет музыку и давно проявила себя, как интересный клипмейкер. «Марафон желаний» для Дарьи - режиссерский кинодебют. В этой работе она приложила руку ко всему: от сценария до продюсирования. Коллеги по картине называют Дарью не иначе, как «человек-оркестр». Не собирается она оставлять в стороне и музыкальное сопровождение своего фильма.

- Думаю, что сама напишу саундтрек. Чем больше смотрю на отснятый материал, тем больше мне хочется написать симфонический, голливудский саундтрек, чтобы скрипка разрывалась, - говорит Чаруша.

Кроме исполнителей главных ролей в «Марафоне желаний» можно будет увидеть: Павла Деревянко, Яну Троянову, Марию Миногарову, Юлию Ауг, Екатерину Варнаву. Александр Гудков тоже появится в этом фильме в очень необычном образе. Картина должна выйти на большие экраны 23 января 2020 года.