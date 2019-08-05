«Эх, небоскребы, а я маленький такой»: Шнуров посвятил стихи умершему Вилли Токареву

В воскресенье, 4 августа 2019 года, после продолжительной болезни ушел из жизни известный советский и российский певец, исполнитель таких хитов как «Небоскребы», «Журавли» и «А жизнь прекрасна» Вилли Токарев. Свою скорбь по поводу кончины шансонье выразил петербургский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, опубликовав на своей странице в Instagram стихотворенье.

В нескольких четверостишьях Шнуров ударился в воспоминания о том, как еще в годы студенчества выпивал под музыку Вилли Токарева, слушая его песни на кассетном магнитофоне. А также процитировал строчку из знаменитой песни музыканта «Небоскребы».

«Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,

Студентами вино в параднике.

Аккомпанировал певец по кличке Вилли.

Кто был никто, тот стал опять никем.

В магнитофоне села батарейка,

Мотали пленку с помощью карандаша - рукой.

А ты прижавшись, мне сказала, - эй, согрей-ка.

Эх, небоскребы, а я маленький такой.»

Вилли Токарев "Небоскрёбы".

Вилли Токарев умер на 85-м году жизни в Москве. О том, что со здоровьем у музыканта серьезные проблемы, стало известно в конце мая.

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