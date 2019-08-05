«Эх, небоскребы, а я маленький такой»: Шнуров посвятил стихи умершему Вилли Токареву
В воскресенье, 4 августа 2019 года, после продолжительной болезни ушел из жизни известный советский и российский певец, исполнитель таких хитов как «Небоскребы», «Журавли» и «А жизнь прекрасна» Вилли Токарев. Свою скорбь по поводу кончины шансонье выразил петербургский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, опубликовав на своей странице в Instagram стихотворенье.
В нескольких четверостишьях Шнуров ударился в воспоминания о том, как еще в годы студенчества выпивал под музыку Вилли Токарева, слушая его песни на кассетном магнитофоне. А также процитировал строчку из знаменитой песни музыканта «Небоскребы».
«Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,
Студентами вино в параднике.
Аккомпанировал певец по кличке Вилли.
Кто был никто, тот стал опять никем.
В магнитофоне села батарейка,
Мотали пленку с помощью карандаша - рукой.
А ты прижавшись, мне сказала, - эй, согрей-ка.
Эх, небоскребы, а я маленький такой.»
Вилли Токарев "Небоскрёбы".
Вилли Токарев умер на 85-м году жизни в Москве. О том, что со здоровьем у музыканта серьезные проблемы, стало известно в конце мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Иду и думаю: стреляйте, сволочи, скорее!»: как Вилли Токарев четыре раза обманул смерть
Знаменитый музыкант много раз уходил от смерти, но все же скончался от продолжительной болезни (подробности)
Умер Вилли Токарев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вилли ТОКАРЕВ: досье KP.RU»