2019-08-05T13:38:53+03:00
Общество

Лето заканчивается, так и не начавшись: Синоптик рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на август 2019 года

Доставайте пальто и убирайте купальники: жарких дней в Северной столице ждать не стоит
Лилия КОЗЛОВААлеся КРУПАНИНА
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Август в Петербурге будет холодным, максимум 17-19 градусов теплаАвгуст в Петербурге будет холодным, максимум 17-19 градусов теплаФото: Олег ЗОЛОТО
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Минувшие два месяца лета 2019 года в Санкт-Петербурге замучили жителей города постоянными погодными «качелями». Продолжительные, пасмурные, холодные и дождливые недели резко сменялись необычным маревом. В этом году синоптики зарегистрировали самый жаркий июньский день в истории Северной столицы – плюс 30,8 градусов. В конце июля в город на Неве снова заглядывала духота, но всего на пару дней. Но по большей части лето в Петербурге очень быстро превратилось в осень. Погреться в лучах жаркого солнца в августе петербуржцам уже вряд ли удастся.

Первые дни августа 2019 года выдались в Петербурге очень холодными. Температура поднималась не выше плюс 12-14 градусов. Но и на остаток месяца не стоит надеяться. По словам синоптиков Северной столицы, про лето можно забыть.

- Должен огорчить дорогих жителей города. Еще во время празднования Дня Военно-Морского флота я сказал, что лето заканчивается, так и не начавшись. Это действительно так, - с грустью объявил Радио «КП-Петербург» доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Синоптик отметил, что июль оказался холоднее нормы Петербурга на 3-4 градуса. Было всего несколько теплых дней. И в августе этих теплых дней тоже фактически почти не будет.

- Температура ближайшую неделю чуть-чуть повысится до 17-19 градусов. И на таком фоне она будет идти дальше весь месяц. Иногда волны небольшого тепла будут сменяться волнами холода. В среднем такая температура будет до 20 чисел августа, - неутешительно сообщил Валерий Малинин.

БАБЬЕ ЛЕТО

В сентябре традиционно приходит потепление. В Петербурге тоже еще будут солнечные деньки, однако его нельзя сравнить с жарким летом. Впрочем, бабье лето в Северной столице будет точно таким же, как само августовское лето.

- Если будет 15 градусов в конце сентября, то сами понимаете, для сентября это хорошо, а в целом ничего хорошего. Лета-то нет, - заключил петербургский синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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