Эксперты объяснили, почему Санкт-Петербург стал первым в списке самых "психически больных" городов России

В 2018 году Санкт-Петербург стал лидером среди городов нашей необъятной по количеству впервые выявленных психических заболеваний. Такие данные опубликовал недавно Минздрав России. За 12 месяцев в Северной столице зарегистрировали 4 783 новых случая слабоумия, психоза, шизофрении и других умственных и душевных расстройств. Это в 1,5 раза больше, чем в Москве, которая разместилась на второй строчке «топа».

Я ПСИХИАТРА НЕ БОЮСЬ!

Чтобы понять, что значат эти цифры, и насколько ситуация близка к критической, мы обратились к главному психиатру комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александру Софронову. Тот, оценив положение, призвал не поддаваться панике.

Санкт-Петербург и Москва - две главных "точки притяжения" для мигрантов, отмечают эксперты. Неудивительно, что год от года здесь растет количество заболеваний - причем не только психических.Фото: Артем КИЛЬКИН

- По сути, эти цифры ни о чем не говорят, - отметил Софронов. – Истинное распространение той или иной патологии можно установить только с помощью долгих, дороги и сложных эпидемиологических исследований. Ни у нас, ни в других регионах в последние годы такие исследования не проводились. К тому же 4 783 человека – это всего 0,08 % от населения Северной столицы. Согласитесь, теперь уже не так страшно?

Схожего мнения придерживается и доктор медицинских наук, профессор психиатрии Михаил Виноградов.

- У такой невеселой статистики, на мой взгляд, есть ряд простых объяснений, - объясняет он. - Для начала давайте разберемся – почему лидерами в списке Минздрва стали именно Санкт-Петербург и Москва? Да просто потому, что именно в эти два города едет больше всего людей. Несколько последних лет население обеих столиц увеличилось в основном за счет притока мигрантов – как из других регионов, так и из-за рубежа. Больше людей – больше заболеваний, причем любых, не только психических.

Второй важный момент, который отметил специалист: как правило, разного рода психические расстройства выявляются у человека тогда, когда этот человек сам, своими ногами, приходит к психиатру и говорит, что у него есть проблемы. К психиатрам в России, как известно, ходить не принято – «клеймо на всю жизнь», «что я, сумасшедший, что ли?», «упекут еще в психушку» и так далее. Но, к счастью, не везде.

Чаще всего петербуржцы страдают от неврозов и "мягких" депрессий.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Обращение к психиатру в Москве – вещь очень сложная, - констатирует эксперт. –Пациента сразу берут под наблюдение и ставят на учет. Петербург в этом отношении – город более лояльный, порядки здесь не такие строгие. Поэтому, мне кажется, разумно будет предположить, что в Северной столице к психиатрам обращаются чаще – отсюда и совсем другие цифры в статистике.

«МЯГКИЕ» РАССТРОЙСТВА

По данным Минздрава, больше половины психических заболеваний в Санкт-Петербурге приходятся на психозы и слабоумия. Этому тоже есть простое объяснение.

- За людьми, которые страдают от умственной отсталости, чаще всего ухаживают дома родные, - отмечает Виноградов. – Соответственно, ни в какие списки эти люди не попадают, ни в какой статистике не фиксируются. Если же слабоумие возникло в отчете Минздрава, да еще и в таких масштабах, значит одно: больных просто-напросто стали чаще отдавать в специальные интернаты.

Самое главное - при первых признаках психического расстройства не медлить и не бояться, а сейчас же идти к врачу.Фото: Артем КИЛЬКИН

Психозов тоже больше не стало – согласно местной статистике, заболеваемость ими в Северной столице за последние годы остается на одном и том же уровне.

- Рост идет за счет более легких расстройств, - отмечает Александр Софронов. – Это различные неврозы, мягкие депрессии и так далее. Эта группа у нас действительно выросла на 10 % за три года. Но опять же – не потому, что стало больше заболевших, а потому, что их стали лучше и чаще выявлять.

ЦИФРЫ

Тройку лидеров в отчете Минздрава замкнула Республика Татарстан: там в 2018 году зарегистрировали 2 555 новых случаев психических заболеваний. Недалеко ушла и Республика Башкортостан: 2 408 случаев. А вот меньше всего от душевных и умственных расстройств страдают жители Ненецкого автономного округа – там за 12 месяцев выявили всего 8 случаев.