2019-08-05T19:05:47+03:00
Общество

К 2027 году все остановки Петербурга «поумнеют»

В красивых павильонах будут зарядка для телефона, Интернет, видеонаблюдение и даже аппарат для активации билетов
Анна ПОСЛЯНОВА
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За пример возьмут остановку у Гостиного Двора.За пример возьмут остановку у Гостиного Двора.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ждать электробус на разбитой решетчатой остановке родом из СССР, не защищающей ни от дождя, ни от ветра, не комильфо, а потому в Петербурге разработали целую программу, посвященную павильонам и «умным» остановкам. Опытные образцы с камерами, зарядкой для мобильника, тревожной кнопкой и Wi-Fi уже ставили и у метро «Крестовский остров», и у Гостиного Двора. Но поиски идеальной остановки продолжаются.

НЕ РЕШЕТКОЙ ЕДИНОЙ

Частью «транспортной реформы» станет унификация автобусных, троллейбусных и трамвайных остановок. Все павильончики предлагают делать из металла и прочного прозрачного материала с плоской непрозрачной крышей и деревянными лавочками. Боковые и задние стенки, если нужно, можно заменить рекламными конструкциями, а внутри стоек удобно спрятать электропровода.

В ближайшем будущем все павильоны и их подобие поменяют на современные остановки пяти типов.

Тип №1. Гостеприимная. 118 штук

Подходит для мест с большим пассажиропотоком. Хороша для вокзалов, мест проведения культурно-массовых мероприятий, конгрессно-выставочных центров. По сути, на такой остановке есть почти все для жизни современного подростка (бесплатный Интернет и зарядное устройство).

Как будет выглядеть остановка. Фото: Светлана ХОЛЯВЧУК/Интерпресс

Как будет выглядеть остановка. Фото: Светлана ХОЛЯВЧУК/Интерпресс

Тип №2. Вместительная. 949 штук

Идеальна для соседства с культурными и социально значимыми объектами, крупными образовательными учреждениями. Отлично вписывается в густонаселенные жилые кварталы. Правда, в ней нет аппарата для активации билетов, видеонаблюдения, Wi-Fi, USB-зарядки и тревожной кнопки.

Тип №3. Среднестатистическая. 4141 штука

Она вполне способна пригреть или укрыть от палящего солнца средненькое количество пассажиров в день. Билетный аппарат, камера, Интернет, зарядка, тревожная кнопка отсутствуют, но информационный голод пассажиров легко утолит QR-метка, пройдя по ссылке в которой можно узнать, когда нужный автобус или троллейбус придет именно сюда.

Тип №4. Лаконичная. 414 штук

Все, что есть на такой остановке, – электронное информационное табло. Оно показывает время до прибытия ближайших автобусов и троллейбусов разных маршрутов. Работают такие табло на солнечных батареях.

Тип №5. Аскетичная. 1366 штук

Здесь отсутствует даже сам павильон. Все, что говорит об остановке, – графический информационный знак с картой и расписанием всех маршрутов. Ставить такие знаки будут там, где нормальный павильон не помещается.

КОНКРЕТНО

Всего в Петербурге 6988 остановок.

На 4117 есть павильоны, из них:

– 2966 остановок оснащены 3096 павильонами ожидания,

– 1151 – рекламными конструкциями, совмещенными с павильонами.

На 644 поставить павильон нет возможности физически.

На 1767 поставить павильон еще можно.

460 остановок нужно построить в рамках «транспортной реформы».

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Заинтересовать бизнес.

Остановки, совмещенные с рекламными конструкциями, ставят по договорам с Комитетом по печати. Предприниматели согласовывают их внешний вид с властями. За последние три года разыграли конкурсы на право поставить 1151 такую остановку. Срок действия договора – 10 лет.

2. Вернуть на остановки торговцев.

Торговые точки на остановках закрыли 15 лет назад. Теперь городские власти поменяли свое мнение: это и удобно для петербуржцев, и прибыльно для бюджета. Но сейчас вернуть нестационарные торговые объекты на остановки мешает федеральное законодательство.

ДЕНЕЖКИ

За последующие 7 лет:

– закупят и установят 4057 павильонов,

– сделают «умными» 1481 остановку,

– спроектируют 460 новых остановок.

Затраты на остановки, млн руб.

Затраты на остановки, млн руб.

В целом за 8 лет на остановки по всем статьям потратят 5,02 млрд руб.

ДОСЛОВНО

Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Петербурга:

– Внедрение «умной» остановки будет полезно не только петербуржцам, но и туристам, поскольку может предлагать информацию на пяти-шести языках. По итогам года мы ожидаем 8,5 миллиона туристов, и такие информационные стойки будут востребованы. В целом же «умные» системы позволят жителям дистанционно контролировать то, как убирают двор, во сколько вернулся из школы ребенок, кто заходил в парадное. Позволит система и опознавать людей, находящихся в розыске. Главное – соединить все это в удобную для жителей общую систему.

А КАК У НИХ?

В Москве 9000 остановок с павильонами, в том числе:

– 170 с видеонаблюдением (до конца 2019 года камерами оснастят еще 430),

– 600 с бесплатным доступом в Интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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