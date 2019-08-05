Петербургское метро расширят почти вдвое: за 13 лет должны построить 29 веток

Петербургскую подземку в ближайшие годы будет не узнать: к 2032 году метров Северной столицы увеличится вдвое! Появятся более 20 новых веток. Что еще должно измениться - обо всем по порядку.

НА «ФИОЛЕТОВУЮ» НЕ ФИОЛЕТОВО

Несмотря на череду сложностей, с которыми столкнулся Фрунзенский радиус, он практически готов. Открытие «фиолетовой» троицы - «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» - обещают к 1 сентября 2019 года.

Что сделали:

- проходку

- укладку путей

- сооружение основных конструкций станций и перегонных тоннелей

- начали обкатку рельсов и проверку всех систем.

Что доделают:

- внутреннюю отделку

- монтаж кабелей

- установку оборудования

- благоустройство мест строительных площадок.

КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ НОВЫЕ СТАНЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

«Проспект Славы». Воинственный красный

В оформлении станции используют красные и белые цвета, гранит и мрамор. Главная тема одного из двух вестибюлей - пожарные, работавшие в годы Великой Отечественной (в этом станция созвучна с соседним парком Героев-Пожарных): огнеборцам посвятили центральное панно.

Эскиз вестибюля станции «Проспект Славы».

А вот подземный зал напомнит об афганцах и воинах специальных подразделений, памятники которым стоят в другом ближайшем парке - парке Интернационалистов. Платформу закрытого типа украсит карниз из цветного стекла, витражи подсветят лампами.

«Дунайская». Волнистый синий

Станцию достраивают в синем и желтом цветах, напоминающих о воде и песке. Синими будут колонны, стены и даже подвесной потолок в вестибюле, который задумали в виде волн с «пеной» светильников.

Эскиз вестибюля станции «Дунайский проспект».

У эскалаторных спусков поместили четыре мозаики с картинами из жизни дунайских регионов. Внизу станцию разделили стеной с витражами, в которых изобразили европейские города с берегов Дуная (Вену, Белград, Будапешт, Измаил, Видин, Регенсбург, Пассау, Ингольштадт) и Бухарест.

«Шушары». Неудержимый серый

В этой станции обыграют соседство ее с автомобильными заводами. Замысел дизайнеров - показать скорость во всех ее проявлениях. В ярких витражах изобразят автомобильные гонки, несущиеся поезда, скачущих во всю прыть коней.

Эскиз станции «Шушары».

В остальном же «Шушары» будут светло-серых и фиолетовых, в тон ветке, оттенков.

«ОРАНЖЕВАЯ» И «КОРИЧНЕВАЯ» СТРОЯТСЯ

В этом году подземная стройка идет не только на Фрунзенском радиусе, но и еще на двух ветках - Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской.

На «оранжевой» работают над станциями «Горный институт» («Большой проспект») и «Театральная». На «Горном институте» уже соорудили средний станционный тоннель, начали перебирать пилот-тоннели. Продолжают проходку первого пути от станции «Театральная» в сторону шахты 519 (в районе «Спасской»). Уже соорудили ствол и нижний вентиляционный уровень шахты 573 (на Матисовом острове).

На «коричневой» линии собрали конструкции горных комплексов. Идет проходка перегонного тоннеля второго пути от станции «Юго-Западная» («Казаковская») до станции «Путиловская», уже прошли 1046 метров. Началось строительство наклонного хода «Юго-Западной».

КОНКРЕТНО

29 станций, 4 вестибюля и 2 депо откроют в Санкт-Петербурге до 2032 года

До 2023 года:

«Коричневая» ветка:

- «Путиловская»

- «Юго-Западная» («Казаковская»)

«Оранжевая» ветка:

- «Горный институт» («Большой проспект»).

До 2025 года:

«Оранжевая» ветка:

- «Театральная» - вестибюль № 1 (угол улицы Декабристов и улицы Глинки)

«Красная» ветка:

- «Балтийская» - вестибюль № 2 (набережная Обводного канала между торговыми комплексами «Варшавский экспресс» и «Лента»)

«Зеленая» ветка:

- «Василеостровская» - вестибюль № 2 (11-я линия Васильевского острова между домами 34 и 40)

До 2026 года:

«Зеленая» ветка:

- участок от «Беговой» до «Планерной» («Зоопарк») протяженностью 4,6 км

- «Планерная» («Зоопарк») - переход на «фиолетовую» станцию «Шуваловский проспект»

- «Туристская» («Яхтенная»)

«Фиолетовая» ветка:

- участок от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» протяженностью 2,8 км

- «Шуваловский проспект» - переход на «зеленую» станцию «Планерная»

«Оранжевая» ветка:

- участок от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» протяженностью 2,8 км

- «Кудрово».

Схема развития метро в Санкт-Петербурге: станции, которые мы так ждем.Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

НУЖНО

30 млрд рублей ежегодно, чтобы выполнить план на 2025-2031 годы

До 2028 года:

«Коричневая» ветка:

- участок от «Путиловской» до «Обводного канала» протяженностью 9,8 км

- «Боровая» («Витебский проспект»)

- «Заставская» - переход на «синюю» станцию «Московские ворота»

- «Броневая» - в будущем станет переходной на кольцевую линию

- «Каретная» («Обводный канал - 2») - переход на «фиолетовую» линию

«Зеленая» ветка:

- «Приморская» - вестибюль № 2 (улица Беринга).

До 2030 года:

«Коричневая» ветка:

- участок от «Юго-Западной» до «Сосновой Поляны» протяженностью 7,4 км

- «Брестская»

- «Улица Доблести»

- «Петергофское шоссе»

- «Сосновая Поляна»

«Красная» ветка:

- участок от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» протяженностью 3,45 км

- «Александрино»

- «Проспект Маршала Жукова».

До 2032 года:

«Коричневая» ветка:

- участок от «Обводного канала» до «Полюстровского проспекта - 1» протяженностью 7,2 км

- «Лиговский проспект - 2» - переход на «оранжевую» линию

- «Знаменская» - переход на «красную» («Площадь Восстания») и «зеленую» («Маяковская») линии

- «Суворовская-1» - переход на кольцевую

- «Смольный»

- «Полюстровский проспект - 1» - переход на кольцевую линию

Кольцевая ветка:

- участок от «Большого проспекта - 2» до «Лесной-2» протяженностью 7,4 км

- «Большой проспект - 2» - переход на «оранжевую» станцию «Горный институт»

- «Василеостровская-2» - переход на «зеленую» линию

- «Спортивная-2» - построена, переход на «фиолетовую» линию

- «Петроградская-2» - переход на «синюю» линию

- «Кантемировская»

- «Лесная-2» - переход на «красную» линию.

Депо:

- «Правобережное» - на «оранжевой» линии, обойдется в 18 млрд рублей

- «Красносельское» - на «коричневой» линии.

КСТАТИ

На сегодня по всем объектам метро, которые хотят построить до 2032 года, разрабатывают планировку территории. На подготовку такой документации нужно до полугода, на ее утверждение - минимум полтора. Исключение составляет участок «оранжевой» ветки до Кудрово: конкурс на разработку проекта планировки по нему объявили только на днях.

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

1914 вагонов сейчас служат в подземке.

74% из них (1424 вагона) - старые «синенькие»:

- 405 вагонов 1967-1980 годов выпуска

- 1019 вагонов 1977-2014 годов выпуска.

26% из них (490 вагонов) - новые, с асинхронным тяговым приводом:

- зеленые «НеВа» - выпускают с 2012 года

- красные «Юбилейные» - выпускают с 2015 года.

За первые половину 2019-го на «зеленую» и «красную» линию поставили 42 новых вагона.

И еще поставят по заключенным договорам 98 вагонов (это 13 составов), из них:

- 42 вагона (6 составов) - в 2019 году

- 56 вагонов (7 составов) - в 2020 году.

Всего нужно поставить до 2025 года (с учетом износа и открытия новых станций) более 700 вагонов.

ЦИФРА

18 млрд рублей выделили на строительство метро в 2019 году

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