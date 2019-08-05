«Конец сезона»: Аня Чиповская вместе с женихом представила в Выборге новый фильм

В Выборге полным ходом идет кинофестиваль «Окно в Европу». 27-й по счету. За неделю публика сможет увидеть программу из 130 картин. Конкурсную часть раздела «Игровое кино. Осенние премьеры», куда вошло 11 фильмов, открыла лента Константина Худякова «Конец сезона». Сюжет строится вокруг трех сестер, две из которых влюблены. Одну пару играют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, вторую - Аня Чиповская и ее жених Дмитрий Ендальцев.

Первая звездная кинопара на фестиваль не приехала, зато вторая порадовала публику своим присутствием. Кстати, «Конец сезона» снимался, в том числе и в Выборге, поэтому после премьеры Чиповская и Ендальцев задержалась еще на некоторое время. Артисты устроили себе романтическую прогулку по городу, который успели полюбить.

На своей страничке в Instagram Чиповская опубликовала благодарственный пост, прикрепив к нему совместное фото с возлюбленным.

- Огромное спасибо Выборгу, фестивалю «Окно в Европу». Мы впервые посмотрели вместе со зрителями нашу новую картину «Конец сезона» Константина Худякова. Получили массу приятных и интересных отзывов, встретились с удивительными людьми и со старыми друзьями, в общем, провели два великолепных дня. Спасибо всем, и конечно, нашему дорогому Константину Павловичу за ещё одну возможность, которую он подарил нам в профессии. Обнимаем.

Анне и Дмитрию уже доводилось играть возлюбленных. В 2015 году на экраны вышла картина «Гороскоп на удачу», где они очень реально сыграли чувства. И это, конечно, повлияло на их взаимоотношения.