Бухгалтеры МВД обокрали отдел полиции на 70 миллионов рублей ради шуб и золотых украшений

Две ухоженные леди, на фотографиях в соцсетях - их поездки за границу, интерьеры роскошных квартир в Петербурге, луки в шикарных шубках. И самое любопытное: это вовсе не жены олигархов и не бизнесвумен, а обычные бухгалтеры из ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области. 44-летняя главбух Галина и ее 39-летняя подчиненная Людмила на работе были скромницами, считали зарплаты сотрудников, готовили отчеты и выписки. Окружающие их силовики даже не догадывались, что две красавицы гребут деньги родного отдела МВД миллионами, не стесняясь, что рядом с ними работают опытные сыщики, которые вывели на чистую воду уже десятки мошенников.

ПРИМЕРНЫЕ СОТРУДНИЦЫ

Галина пришла на работу в полицию в 2013 году. Все характеристики образцовой сотрудницы были идеальными: судимостей нет, работу делает прилежно, замужем, растит дочку. Ее подчиненная Людмила вызывает еще меньше подозрений. На свою должность, если верить ее соцсетям, женщина пришла аж в 2003 году. Как и начальница, у Людмилы семья, ребенок. А отец женщины и вовсе ветеран МВД с безупречной репутацией.

Девушки тратили миллионы на женские слабостиФото: СОЦСЕТИ

- Никаких нареканий к Людмиле и Галине со стороны начальства не было, - рассказывают коллеги бухгалтеров. - Тихо выполняли свою работу, ни с кем не скандалили.

Но эти тихони, как оказалось, могли дать фору многим мошенникам. По версии следствия, будучи гражданскими специалистами (без погон), с 2015 по 2017 год они выкачивали деньги из бюджета районного управления МВД. Обворожительные дамы решили воспользоваться доверием начальника и попросили предоставить им его цифровую подпись, якобы чтобы лишний раз не отвлекать от более важной работы.

- Каждый год на счета отдела полиции поступали деньги. Женщины подавали документы, чтобы снять их наличными. Брали сразу миллионами. Объясняли, что в районе много населенных пунктов, где участковому до ближайшего банкомата ехать тридцать километров, поэтому зарплату ему нужно выдать наличкой. Начальство входило в положение и давало разрешение, - рассказывают следователи.

«АБСОЛЮТНО НЕСКРОМНЫЕ»

Бухгалтеры не мелочились. Обналичивали, по версии следствия, сразу по три миллиона рублей. А в кассу МВД отправляли только десять процентов (всего триста тысяч)! Оставалось подделать корешок банковского чека о том, что получили совсем другую сумму наличных. И вуаля - сотрудники оставались без премии, а бухгалтеры в это время отдыхали на широкую ногу. Деньги, к слову, тратили со вкусом.

- Обе наши обвиняемые - дамы, и у них, конечно, есть свои женские слабости, - делятся в следствии. - Бухгалтеры покупали себе дорогие шубы, золото и туристические поездки в экзотические страны для всей семьи.

Девушки успели купить себе четыре квартиры в Петербурге

Часть денег Людмила и Галина вложили в недвижимость - купили четыре квартиры в Петербурге.

- Приобретали жилье на имя дальних родственников, а потом переводили их себе или мужьям через договор дарения, - удивляются наглости двух подружек силовики. - Дамы, конечно, оказались абсолютно нескромными. Из 84 миллионов, выделенных на нужды отдела полиции, они похитили более 70 миллионов! При этом наличными у них во время задержания нашли небольшую сумму. Все остальное они успели потратить.

КСТАТИ

Бизнес на дому

После задержания Галина стала все отрицать. Заявляет, что денег она не брала. А вот ее подчиненная отпираться не стала и подробно рассказала, как они с начальницей похищали деньги.

С работы ушлых бухгалтеров уволили, квартиры, приобретенные нечестным путем, отобрали. Людмила теперь зарабатывает услугами по наращиванию волос, чем занимается ее бывшая подруга - неизвестно. Впрочем, вполне вероятно, что гулять на свободе женщинам осталось не долго. Суд уже идет, и обеим грозит до десяти лет колонии за мошенничество.

С прессой все герои этой истории общаться отказываются.

- Никто не обязан свидетельствовать против себя или своих родственников, - сослался на статью Конституции отец Людмилы.