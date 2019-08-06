2019-08-06T13:00:58+03:00
Звезды

Звезда «Бригады» Ян Цапник представил на кинофестивале в Выборге новую российскую драму о спорте

Актер признался, что тоже мог стать атлетом в свое время
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Ян Цапник лично приехал в Выборг, чтобы представить картину, которая выйдет в прокат 29 августа.Ян Цапник лично приехал в Выборг, чтобы представить картину, которая выйдет в прокат 29 августа.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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На фестивале «Окно в Европу», который сейчас проходит в Выборге, зрителям представили еще один фильм о непростых буднях российских спортсменов «Команда мечты». В данном случае речь идет не хоккее или баскетболе, а о конном спорте.

В центре сюжета история спортивного комментатора Степана Вершинина, которого исполняет Ян Цапник. Его герой, лишившийся работы на телевидении, попадает на юношеские соревнования по конному спорту. Здесь он знакомится с молодыми жокеями, современными Ромео и Джульеттой, которым предстоит нелегкий выбор между победой и любовью. Вершинину тоже придется понять, что для него важнее, - карьера или родной сын.

Ян Цапник лично приехал в Выборг, чтобы представить картину, которая выйдет в прокат 29 августа. Актеру понравился сценарий, ведь тема спорта ему очень близка.

- Мамочка моя, Валентина Николаевна, серьезно занималась легкой атлетикой и тренировалась в сборной вместе с олимпийской чемпионкой Людмилой Брагиной, но пожертвовала большим спортом, чтобы родить нормального, здорового человека - меня. За что я ей очень благодарен!

По словам Цапника, его мама мечтала, чтобы он стал артистом. А отец – профессиональный актер, наоборот, хотел, чтобы сын был спортсменом. Поэтому учился он в спортивной школе и даже собирался поступать в физкультурный институт. Но актерское призвание победило.

В фильме также снимались, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Владимир Сычев, Анна Чурина, Александр Конаков, Тагир Метшин, Ксения Золотова и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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