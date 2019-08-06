По городу с "американкой": Сколько будет стоить поездка на петербургском ретро-трамвае

Уже этой осенью в Санкт-Петербурге может появиться новый туристический бренд. Городская администрация и ГУП «Электротранс» работают над созданием первого регулярного маршрута для ретро-трамвая. «Комсомолка» узнала подробности проекта.

В отличие от уже существующих «музейных» маршрутов, новый планируется сделать круглогодичным. Регулярность поездок будет зависеть от его востребованности: захотят туристы и жители Северной столицы кататься по центру города семь дней в неделю – сделают семь дней в неделю, захотят по выходным – сделают только по выходным.

- Маршрут будет включать 17 остановок, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Маркова, который и стал автором идеи. – Это шесть мостов и практически все наши основные достопримечательности: Михайловский замок, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора» и так далее. Предполагается, что отправной точкой станет Василеостровский трамвайный парк на Среднем проспекте – именно из его ворот в 1907 году на улицы города вышли первые составы.

Так выглядел в свое время салон ЛМ-33. Для "музейного" маршрута его наверняка перестроят в нечто более комфортабельное. Фото: ГУП "Электротранс"

Трамвай, отметим еще раз, будет целиком и полностью экскурсионным – просто так проехаться на нем из точки А в точку Б не получится. Маршрут планируют менять в зависимости от интересов группы: для итальянцев, желающих поближе узнать архитектуру Северной столицы, его сделают одним, для китайцев другим, для детей – третьим и так далее. Попасть «на борт» можно будет как по абонементу, так и по разовому билету – его стоимость, по предварительным прикидкам, составит 100 рублей.

- На новый маршрут поставят реплику трамвая ЛМ-33 – знаменитой «американки», которая курсировала по улицам Ленинграда с 1933 до 1979 годы, - уточнили в пресс-службе. – Ее сейчас достраивают на одном из городских заводов. Снаружи трамвай будет в точности повторять исторический прототип, внутри же разместится современный комфортабельный салон со всем необходимым.

Ориентировочно маршрут заработает в Санкт-Петербурге уже этой осенью.