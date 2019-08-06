2019-08-06T19:30:04+03:00
Происшествия

Мама жестоко убитой в Санкт-Петербурге девушки просит помочь перевезти ее тело в Омск

Процедура это недешевая – сейчас до нужной суммы не хватает 60 000 рублей
Сергей ВОЛЧКОВ
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Переезд в Санкт-Петербург был для Юли заветной мечтой. Фото: ВКонтактеПереезд в Санкт-Петербург был для Юли заветной мечтой. Фото: ВКонтакте
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2 августа в квартире одного из домов на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга разыгралась кровавая драма: 26-летний мужчина из Чечни (его личность пока не разглашается в интересах следствия) 13 ударами ножа убил 27-летнюю Юлию Меркулову.

Что именно произошло в тот день – сейчас выясняют правоохранительные органы. По одной из версий, причиной для жестокой расправы стал внезапный конфликт «на почве личной неприязни». Сейчас убийца находится под стражей – ему грозит до 15 лет тюрьмы. Родные Юлии, между тем, еще не оправившись от ее гибели, столкнулись с новой бедой: на то, чтобы забальзамировать тело девушки и доставить его на малую Родину, в город Омск, нужно 120 000 рублей. Сумма немаленькая – таких денег у юлиной семьи на данный момент попросту нет.

- Я думаю, никто из нашего общего круга знакомых не сможет сказать о ней что-то плохое, - рассказала «Комсомолке» одноклассница погибшей. – Она была очень хорошим человеком – добрым, отзывчивым. Конечно, мы все стараемся помочь. На сегодняшний день удалось собрать чуть больше 60 000 рублей. Где взять остальное – пока большой вопрос.

Мама Юли, Ольга Меркулова, сейчас находится в Санкт-Петербурге. Разговаривать с журналистами женщина отказалась – случившееся стало для нее очень сильным ударом.

В родном Омске девушка работала администратором в спортивном клубе. Переезд в Северную столицу долго оставался для нее самой заветной мечтой.

- Питер ей очень нравился, - рассказала «Комсомолке» бывшая коллега Юлии Ирина Мартынова. – Она давно хотела туда переехать. Кто же знал, что так все обернется?

Сбор средств еще не окончен. Принять в нем участие и помочь маме Юли Меркуловой вернуть тело дочери в родной город может каждый. Для этого достаточно перечислить любую сумму на карточку «Сбербанка», реквизиты – 4276 4500 2140 7883. Получатель – Ольга Меркулова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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