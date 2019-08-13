Полная красота: Как модель plus size из Петербурга стала звездой Инстаграма

В Инстаграме у Каталины Горских 130 тысяч подписчиков, и девяносто процентов из них - мужчины. А сама девушка рассказывает о том, как полюбить себя и путешествовать почти бесплатно.

«ПОЙМИ, ЧТО ЖИЗНЬ ОДНА»

Каталине 26 лет. Моделингом она занялась, когда ей было шестнадцать. Тогда в России еще не было понятия модель plus size.

- Меня нашла девушка в Интернете, предложила работу в одном проекте. Потом я начала ходить на показы, съемки. Зарабатывала по тем временам неплохие деньги - по тридцать тысяч рублей в месяц, да и конкуренции особо не было, - рассказала «Комсомолке» Каталина.

Настоящая русская красота / Фото: Instagram @katalina_gorskikh

В качестве модели Горских покорила подиумы не только в России, но и в Европе, Таиланде и Японии. Чаще всего она рекламировала одежду. А потом взяла в руки фотоаппарат и поняла, что фотосессия для полной девочки - это не просто съемка, а целый психологический сеанс. Ведь все хотят почувствовать себя красивыми и обрести счастье в своем теле.

- Меня часто спрашивают, как принять себя. Главное, что надо понять, - жизнь одна. И все. Всегда есть выбор: либо ходить и ныть, либо жить счастливо и совершенствоваться, - уверена модель.

«БОДИПОЗИТИВ ИНОГДА ПЕРЕГИБАЕТ ПАЛКУ»

Модный журнал Cosmopolitan в июне этого года назвал обложку с самой толстой моделью в мире (155 килограммов) лучшей за год. 34-летняя Тесс Холлидей замужем за красавцем, у нее двое детей и прекрасная карьера. Она часто говорит о том, что нужно просто любить себя такой, какая ты есть. Но у Каталины другая история. Быть моделью (даже моделью-пышкой) - значит все время заниматься спортом и сидеть на диетах.

В качестве модели Горских покорила подиумы не только в России, но и в Европе. Фото: Instagram@katalina_gorskikh

- Мне кажется, что бодипозитив иногда перегибает палку. Особенно ужасен тот вид, в котором он пришел в Россию: с кучей складок, волосатыми частями тела, - морщится Горских. - Идея бодипозитива в том, чтобы следить за собой, вместо того чтобы комплексовать. И уж тем более странно любить свое тело и при этом постоянно есть булочки, картошку фри, бургеры, запивая диетической колой.

Конечно, девушкам с комплексами не так легко принять свое тело. Однако Каталина считает, если что-то не устраивает в себе, надо просто меняться: худеть, толстеть, оттачивать фигуру.

«ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ»

В Сети модель представляет себя еще и как пышку-путешественницу, которая объездила 63 страны с 15-килограммовым рюкзаком за плечами. При этом Каталина не катается по дорогим курортам на деньги спонсоров, а покупает и оформляет все сама.

- Я хочу показать людям, что путешествовать реально. Если такая толстуха, как я, может, то остальные уж и подавно, - уверена Горских.

Петербурженка любит быть в центре внимания. Фото: Instagram@katalina_gorskikh

Началось все, как ни странно, с пингвинов. Окончив университет, Каталина пошла учиться на океанолога. Девушка думала, что там будет что-то про рыбок, водоросли, моря-океаны, поездки, в которых можно обнять тех самых пингвинов. А там оказалось пять пар физики и шесть пар высшей математики. Забрав через полгода документы, Горских слетала в Египет, потом на Кипр и подумала, что отдыхать в отелях, где все включено, слишком просто. Тогда она и спланировала свое первое самостоятельное путешествие.

- Я поехала по России на 21 день по каучсерфингу (сервис для бесплатного жилья. - Прим. ред.). Мне был 21 год. Киев, Воронеж, Рязань и Ростов-на-Дону, - вспоминает Каталина. - Потом я летала в Бали за 8300 рублей, в Китай туда-обратно за десять тысяч, за пять полетов по Европе отдала тоже десять тысяч от силы. В Японию отправилась за тринадцать с половиной...

Секрет девушки прост: следить за предложениями авиакомпаний, которые частенько предлагают дешевые билеты, и вместо дорогих отелей снимать квартиру или пользоваться каучсерфингом.

- Я всегда говорю своим подписчикам: главное - не бояться. Берешь рюкзак и вперед! - уверена Каталина.

ТТХ КАТАЛИНЫ ГОРСКИХ

Каталина любит себя такой, какая она есть! И остальным советует. Фото: Instagram@katalina_gorskikh

Рост - 175 см

Объем груди - 112 см

Объем талии - 94 см

Объем бедер - 142 см

Вес - 100 кг