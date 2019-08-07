2019-08-07T13:04:28+03:00
Общество

«Мы с ним изучали элементы борьбы»: В Петербурге умер друг Николая Валуева тренер Валерий Дербин

Именитый боксер рассказал «КП», как Валерий Александрович отучал молодежь от вредных привычек и как занимался с подопечныыми
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге скончался друг Николая Валуева Фото: instagram.com/nickvaluev/В Петербурге скончался друг Николая Валуева Фото: instagram.com/nickvaluev/
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В Петербурге на 64 году жизни умер заслуженный тренер России Валерий Дербин. У спортсмена остановилось сердце, когда он ехал на своем автомобиле Hyundai Tucson. Спасти его не удалось. Валерий Александрович был мастером спорта по греко-римской борьбе и самбо. Своим приемам он обучал детей и взрослых. Среди его подопечных есть чемпионы Европы и мира. Валерий Дербин также был близким другом Николая Валуева.

- Я его очень давно знаю, - рассказал «КП-Петербург» Николай Валуев. - Мы знакомы с тех пор, как я только начинал заниматься боксом, с 90-х годов. Замечательный человек, настоящий друг, отец, семьянин. Весь город его знает. Его выпускная работа из института была признана лучшей в советском союзе.

Валерий Дербин и Николай Валуев знакомы с 90-х Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Валерий Дербин и Николай Валуев знакомы с 90-хФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Валерий Дербин одно время обучал и самого Николая Валуева.

- Валерий Александрович помогал мне готовиться к боям, мы элементы борьбы изучали, - пояснил боксер. - К тренировкам он подключился, когда я уже был чемпионом. Я его сам об этом попросил. Но в первую очередь он мне друг. Основная тренерская нагрузка лежала на других. Валерий Александрович тренировал моего старшего сына.

Валерий Дербин и боксер Алексей Лебедев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Валерий Дербин и боксер Алексей ЛебедевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В последний раз Николай Валуев общался с тренером незадолго до его гибели.

- Он десантник, - пояснил Валуев. - 2 августа в День ВДВ мы с ним созванивались. Я его поздравлял. «Никогда не унывать, не гнуться под обстоятельства» - это Валерий Александрович. Жесткий, но при этом очень добрый и отзывчивый человек. Замечательный педагог. Большое количество ребят благодарны ему за то, что он подготовил их. Кому-то помог избавиться от вредных привычек. В последнее время он преподавал борьбу в «Школе Алексеева». Занимался с детьми и взрослыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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