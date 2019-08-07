ФСИН начала проверку в изоляторе Петербурга после публикации видео с пытками арестованных

В Петербурге разгорается скандал вокруг следственного изолятора "Кресты". Общественники опубликовали видео, на котором издеваются предположительно над одним из находящихся под арестом в СИЗО-1 мужчин. Его избивают и унижают другие обвиняемые, которые тоже находятся под стражей. Жертву бьют палкой по ягодицам, при этом смеются над ним и издеваются. После этого картинка меняется. И пострадавший в темноте просит извинение на камеру у некоего оперативника.

- Источник сообщает, что в СИЗО-1 при непосредственном участии оперативников учреждения и ГОУ ФСИН были созданы 3 камеры, в которых проживали и проживают агенты оперативного управления из числа осужденных и следственно-арестованных, которым администрация СИЗО и оперативники ГОУ ФСИН передают незаконно мобильные телефоны, деревянные биты и другие запрещенные предметы, снабжают их домашней едой, создают льготные условия содержания в обмен на незаконные услуги по организации и проведению пыток к основной массе заключенных, - сообщает общественник Владимир Осечкин.

Одного из арестованных заставляют извиняться Фото: кадр из видео

Во ФСИН пообещали разобраться в опубликованном видео.

- В настоящее время назначена проверка по факту публикации в сети информации о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1, - сообщают в ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из ФСИН России в Санкт-Петербург для проверки уже вылетели московские сотрудники ведомства.

- В случае подтверждения информации материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, - добавляют в ФСИН. - Представители аппарата Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают данное учреждение. Заявлений о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1, не поступало.