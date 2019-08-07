Первый в мире: Петербуржец на трицикле обогнул Землю за 49 дней

Бывший замдиректора агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры по Петербургу, 51-летний Ян Зингер отправился в кругосветку на трицикле – трехколесном мотоцикле с автомобильной посадкой. Чтобы обогнуть земной шар, у байкера ушло 49 дней. Получилось бы быстрее, но помешали стихия, дороги и законы.

– Поскольку никто в мире этого не делал, я подумал: почему нет? – поделился накануне старта Зингер. – 44 тысяч километров. 44 дня прямого движения, перелет и паром. Китай, Корея, Америка, Канада, Мексика и вся Европа. Это будет первое кругосветное путешествие на трицикле в мире.

Верным спутником Яна стал Дырчик, так трицикл из-за шума мотора прозвали дети байкера – Ариша и Родик. Кстати, сын, дочка и супруга сопровождали вояжера на протяжении всего пути: их фото Зингер прикрепил на приборную доску. Кроме портрета любимых, путешественник захватил с собой «черный ящик» с аптечкой, одеждой и запасными деталями и мягкую игрушку по имени Барсик.

Сын, дочка и супруга сопровождали вояжера на протяжении всего пути. Фото: @yan_zinger_world_trip

15 июня Зингер стартовал с площади Ленина в Петербурге. На следующий день он уже был во Владимире, на третий – в Челябинске, на четвертый – в Новосибирске. Ночевал в гостиницах, питался на автозаправках. А спустя полторы недели байкер домчался до Владивостока.

– Всего с момента старта – 39 остановок ГАИ, – отметил Ян.

Когда первый материк на пути байкера закончился, ему пришлось пересесть на паром до Кореи. Дырчик отправился вслед за ним в качестве груза. Несмотря на спешку, путешественник успел прогуляться по Сеулу и полюбоваться достопримечательностями.

На 20-й день Ян был уже на Аляске, туда он добрался на самолете. Дырчик летел отдельно, на грузовом. Сложности с его транспортировкой начались еще на Дальнем Востоке: изначально Ян думал заехать в Китай, но столкнулся с тем, что получить разрешение на ввоз транспорта в Поднебесную очень сложно. Но на Аляске за трицикл пришлось сражаться целых два дня: поначалу его просто не хотели отдавать из-за отсутствия экологического сертификата, а затем хозяин доказывал, что машина и правда сделана в США.

В Канаде приключения байкера продолжились.

– Животных встречал много, разных, но чаще всего бизонов и медведей, – рассказал Зингер. – Купил даже два баллончика для отпугивания медведей. Один выпускает очень жгучий газ, метров на пять, второй громко гудит. К счастью, пользоваться не пришлось.

Каждый день байкер проезжал примерно по тысяче километров. Фото: @yan_zinger_world_trip

На 24-й день Зингер вновь очутился в США. Там он прошел через испытание ливнями и лютой жарой.

– Проехал по Tail of the Dragon, или Хвост Дракона. Одна из самых опасных дорог мира, на каждом километре погиб как минимум один человек, – поделился впечатлениями Ян. – Горный серпантин, извилистый и опасный, с предупреждением в начале и памятником, собранным из разбившихся мотоциклов, в конце.

Пару дней в Америке Дырчик провел на ТО. На 33-е сутки вояжер прилетел в Европу, а вот трицикл пришлось оставить за океаном на трехдневный карантин: таковы правила. Но на деле продолжить кругосветку Ян смог только спустя полторы недели. Дырчика задержали в Майами из-за ошибок в документах, в итоге Яну пришлось доказывать, что это действительно его машина.

На каждом километре этой трассы погиб минимум один человек. Фото: @yan_zinger_world_trip

Наконец, на 49-й день Зингер на всех парах пересек российско-финляндскую границу. Вечером 2 августа он финишировал на той же площади Ленина. За плечами у байкера осталось тридцать тысяч километров.

– Уставал ли я? Бывало, – признался Зингер. – Иногда настолько сильно, что просто падал без сил. Но одновременно с этим мой безумный трип принес столько новых эмоций, новых мест, новых людей! Это главный источник вдохновения.