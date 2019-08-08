Сергей Степашин: «Мечтаю, чтобы Петербург стал городом без коммунальных квартир»

В прошлом – глава ФСБ, министр юстиции, министр внутренних дел, председатель Правительства России, председатель Счетной палаты, а ныне – председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, Сергей Степашин побывал в гостях у радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

ПЕРВЫЕ ЛИЦА. Сергей Степашин: о том, что Борис Ельцин уволит меня с поста премьера, я узнал сначала от главы Израиля, замгоссекретаря США и от самого Владимира Путина 00:00 00:00

– Родился я в Порт-Артуре, но вся моя семья по материнской линии – из Петербурга. Поэтому с давних времен считал и считаю себя ленинградцем, – признался Сергей Степашин. – Нет, не питерцем. Не санкт-петербуржцем (выговорить сложно), не санкт-питерцем (это уже сленг какой-то). Ленинградцем. Так уж привык. Город свой люблю, всегда в отпуск сюда приезжаю. Тут у меня и мама, и сестра, и друзья, и близкие. Петербург, кстати, и сделал из меня политика: он выдвигал меня дважды. Это действительно мой город.

Говоря о Петербурге, Степашин затронул проблему расселения ветхого и аварийного жилья. По данным на 1 января 2017-го, оставалось расселить 450 домов. Фонд содействия реформированию ЖКХ был готов с этим помочь.

– Мы с Александром Дмитриевичем (Бегловым, врио губернатора Петербурга. – Прим. ред.) встречались весной этого года, обсуждали вопрос. Питерское правительство ответило, что средства в городском бюджете есть, что справятся сами, – пояснил Степашин.

Главная же беда петербургского ЖКХ, по мнению Степашина, – это коммуналки. На сегодня нерасселенными остаются восемьдесят тысяч квартир.

– Я сам вырос в коммуналке. Только не как Владимир Путин, на Васильевском, а на Загородном, в районе Пяти углов, – рассказал Степашин. – Та коммуналка, где мы жили, есть до сих пор. И мне бы очень хотелось, чтобы Петербург стал городом без коммунальных квартир. Тем более что для доходных домов в старом городе есть много вариантов использования. Они могли бы зарабатывать как небольшие частные гостиницы.

А они, кстати, пришлись бы как нельзя кстати: с октября вступить в силу запрет о хостелах в жилых помещениях. Специалисты опасаются, что из-за сложности процедуры узаконивания мини-гостиниц и сжатых сроков Петербург потеряет места для размещения небогатых путешественников и получит всплеск хостелов вне закона. Власти держат ситуацию на контроле и помогают с переводом помещений в нежилые, вот только чисто технически сделать это возможно не везде.

– Для меня совершенно очевидно, что доходные дома должны уходить от коммуналок и менять свой профиль. Обсуждали идею частных гостиниц в доходных домах с Александром Бегловым. И, по-моему, он «загорелся», – добавил Степашин. – Это главное, что нашему городу нужно в этой связи. Но важно, чтобы расселение не шло по типу реновации, как в Москве: там дома сносятся, а сносить доходные дома, рушить Петербург Достоевского и ставить новоделы – упаси господь!

Как глава Общественного совета при Минстрое, Степашин заверил, что министерство инициативу поддержит.

– Если город подготовит программу – а я знаю, что задумки есть, – мы готовы поучаствовать, – отметил Степашин. – Это потенциально интереснейший проект не только для Петербурга, но и для других городов.

КСТАТИ, О ВЫБОРАХ

«8 сентября – кстати, для нашего города это трагическая дата, начало блокады Ленинграда – будут выборы. У меня нет сомнений, чтоб победит Александр Беглов. Пусть меня за это критикуют, пусть говорят, что я тут вмешиваюсь во что-то, но я просто давно знаю этого человека: по работе в Курортном районе, по работе в роли исполняющего обязанности губернатора Петербурга, он работал еще при Гидаспове (Борис Гидаспов, первый секретарь Ленинградкого обкома КПСС. – Прим. ред.). Опытный человек, хозяйственник, толковый. А что нужно городу? Чтобы людям в нем жилось комфортно. Глава города – это, в первую очередь, хозяйственник, а уже потом политик.