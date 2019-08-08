Сломать – три минуты: руферы высмеяли сигнализации на крышах домов в Петербурге

О том, что крыши в центре Санкт-Петербурга начали оборудовать сигнализациями, рассказали в среду, 7 августа, рассказали в пресс-службе Администрации Центрального района. Первопроходцем стал Жилкомсервис №1. В списке уже девять домов – два на Шпалерной улице, два на набережной Кутузова, два на улице Чайковского. И по одному на набережной реки Фонтанки, Малой Садовой улице и Невском проспекте. То есть на тех, которые особенно популярны у любителей погулять по крышам, особенно в дни больших городских праздников с салютом.

- Сигнализация – это универсальная панацея, - убеждены в районной администрации. – До этого не помогало ничего: ни металлические двери в проходе на чердак, ни замки. Доходило до того, что люди, чтобы попасть на крышу, вырезали дверные коробки.

С анонсированием немного опоздали: сигнализации сотрудники ЖКС начали ставить еще перед майскими праздниками. Как рассказали в самом Жилкомсервисе, за праздничные дни у охранной компании был неплохой «улов» - с крыш трех домов сняли восемь человек и передали в руки полиции.

- Охранные сигнализации ставились по согласованию и за счет собственников, - поясняли в ЖКС №1 Центрального района. – Чтобы посторонние не попадали в чердачные помещения, рекомендуем собственникам других домов также рассмотреть вопрос об установке подобной сигнализации.

Впрочем, самим руферам от таких сигнализаций, как они сами говорят, ни горячо, ни холодно. Для любителей крыш электронные «охранники» - не преграда.

- Система бы работала на «точечных», отдельно стоящих домах, без возможности уйти через другие крыши, - объяснил «Комсомольской правде в Петербурге» руфер, администратор группы «Открытые крыши Санкт-Петербурга» Дмитрий Иванов. – Но в историческом центре Петербурга, где все дома стоят вплотную друг к другу – это бесполезно. Человек приходит на чердак с соседней, открытой крыши, буквально за три минуты взламывает все руками. И к тому моменту, как приезжает ГБР (группа быстрого реагирования – прим. авт.), он через эту же открытую крышу убегает.

Да, сигнализацию можно починить. Но делать это дорого, а снова сломать, если верить руферам, это опять три минуты. Замкнутый круг, который упирается в деньги: вряд ли у управляющей компании есть столько лишних средств на ремонт системы.

-. Вот поэтому на части адресов их уже сломали и до сих пор не починили, - рассказывает Дмитрий. - Например, на Малой Садовой, 3/54. Руферы залезли с соседнего дома, где был ремонт кровли, руками оборвали все датчики движения, герконы и пульты управления и так же вернулись обратно через стройку. На новую сигналку денег у них нет с весны и видимо уже не будет, поэтому туда так и водят экскурсии, толпы людей ходят. Полагаю, по другим адресами ситуация такая же: Где-то сигнализация уже сломана, а где-то ее сломают в ближайшее время. Насколько я слышал, на набережной Кутузова, в одном из домов, тоже пытались сломать. Надо сходить, проверить.

КОНКРЕТНО

Какие крыши Петербурга оборудованы сигнализацией

- наб. р. Фонтанки, д.32/1;

- Шпалерная ул., д.6;

- Шпалерная ул., д.8;

- ул. Чайковского, д.2/7 лит. В;

- ул. Чайковского, д.2/7, лит. Л;

- наб. Кутузова, д.30;

- наб. Кутузова, д.32;

- Мал. Садовая ул., д.3/54;

- Невский пр., д.72.

* По данным ЖКС № 1 Центрального района на май 2019 года также сигнализации были на крышах домов по адресам: набережная Канала Грибоедова, 17 и улица Белинского 1/32