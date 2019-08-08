«Нет плохого асфальта: есть недостаток внимания»: Дороги в Петербурге смогут служить в четыре раза дольше

К 2024 году в каждом регионе России должно быть минимум 85 процентов дорог, вписывающихся в нормативы. Таков указ президента. Увы, в Петербурге на сегодня «нормальных» дорог лишь 64 процента.

Петербургские дорожники работают в незавидных условиях: тут тебе и сложная гидрогеологическая обстановка, и неполезный для дорог климат, и большое количество автомобилей.

– Сравнивать Петербург с заграницей неправильно: интенсивность движения там ниже, – отмечает начальник управления контроля качества и внедрения инноваций Дирекции транспортного строительства Петербурга Андрей Демин.

Но у города уже есть план, как сделать покрытие дорог Петербурга лучше. Он состоит из четырех пунктов: деньги, контроль, эксперименты и уход.

ДЕНЬГИ

Чтобы сделать рывок на двадцать процентов на пути к нормативу, нельзя забывать, что дороги изнашиваются. Если учесть, что каждый год изнашивается четыре процента покрытия, то до 2024 года отремонтировать придется 27,78 миллиона квадратных метров покрытия, а это 78,73 миллиарда рублей.

С помощью тестов узнать продолжительность жизни дороги можно заранее.Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый год на текущий и капитальный ремонт дорог в Петербурге выделяли в среднем 7,1 миллиарда рублей. При таком финансировании уже к концу 2024 года объем дорог вне нормы вырос бы на 2,6 процента. Чтобы приблизиться к нормативу стало реально, нужно выделять на улицы, магистрали и тротуары ежегодно по 13,2 миллиарда.

– Мы планируем увеличить объемы финансирования с пяти-семи миллиардов рублей до тринадцати, – заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Нужно увеличить срок эксплуатации дорожного полотна с трех до двенадцати лет.

КОНТРОЛЬ

– Что такое качество дорог? – рассуждает Андрей Демин. – Оно начинается с проектирования и продолжается соблюдением технологии.

Чтобы дороги прослужили двенадцать лет, нужно контролировать их строительство еще на этапе проектирования. Специально для того, чтобы следить за качеством работ, в Петербурге организовали Дорожно-строительную лабораторию.

По качеству наших асфальтобетонных смесей мы уже достигли потолка. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

– Лаборатория создавалась несколько лет. Тестируем практически все материалы, которые применяются в дорожном строительстве, – рассказывает Демин. – Проверяем асфальтобетонные смеси, лакокрасочные покрытия, арматуру, бетон. Выезжаем на объекты, проверяем качество уложенной гидроизоляции, толщину краски. За каждым объектом закреплен руководитель проекта и технический надзор.

Петербургская лаборатория – одна из самых крупных и оснащенных в стране. В распоряжении лаборантов свыше семидесяти современных приборов мирового уровня. Специалисты могут проверить мастерство рабочих и качество «ингредиентов» для дороги прямо на месте.

Документы о приемке работ подписывают только после проверки качества материалов и работ. Это обезопасит город от дорог, построенных по упрощенной технологии из некачественных материалов.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Чтобы узнать, когда придется чинить существующую дорогу или как долго прослужит улица, которую только проектируют, в ход идут лабораторные опыты. Асфальтобетон уже проложенных дорог исследуют ультразвуком, отбирают пробы готового покрытия, считают количество света, которое отражается от дорожной разметки. Опыты со смесями и дорожными конструкциями помогают предугадать, сколько лет прослужит покрытие, и подобрать наилучший состав.

Кстати, за границей предпочтение отдают бетонкам.Фото: Артем КИЛЬКИН

– На самом деле, по качеству наших асфальтобетонных смесей мы уже достигли потолка, – признается Демин. – Нет смесей плохих и хороших: есть нормативы, которые регламентируют, где какой асфальт укладывать. Разные смести используют в зависимости от вида улицы: на магистралях типа Невского и Северного проспектов применяем одну, на незагруженных улицах – другую. Тротуары везде делаются из двух типов смесей, потому что этого достаточно. Ведь все это деньги: чем смесь качественнее, тем она дороже.

В лаборатории могут испытывать компоненты дорог на соответствие и национальным стандартам, и европейским и американским. В перспективе лаборатория превратится в полноценный исследовательский центр для отработки инновационных дорожных методик.

ЧТО В ЛАБОРАТОРИИ ДЕЛАЮТ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ?

Пропускают через вальцы

Вальцы имитируют уплотнение смеси во время дорожных работ. Плиты, прошедшие через вальцы, исследуют на колейность при температуре шестьдесят градусов в сухой и влажной среде и распиливают на балочки для низкотемпературных и усталостных испытаний.

Нагружают и скребут зимней резиной

Специальные установки моделируют реальный жизненный цикл участка улицы, причем погоду и характеристики трафика можно задать любые. Комплекс экспериментов проверяет смесь и щебень на устойчивость к истиранию зимней шипованной резиной, на растрескивание при низких температурах и упругость.

Уплотняют

В дополнение к стандартному гидравлическому прессу, есть в лаборатории и гиратор. Он «давит» образец смеси со всех сторон. Смесь, прошедшая через такую проверку, гарантированно не будет дробиться на зерна.

Морозят, греют и гнут

Весь второй этаж лаборатории посвящен свойствам вяжущих, от которых во многом зависит поведение смести в целом. Чтобы изучить характеристики битума, смеси «старят» под высокой температурой и давлением, замораживают до температуры до минус сорока градусов и изгибают в разных направлениях.

УХОД

Построить дорогу качественно и из качественных материалов – это еще полдела: важно продлить срок ее службы. А для этого улично-дорожной сети нужен уход.

– Если новую машину регулярно возить на ТО, то она прослужит не три года, как заверяет производитель, а дольше. Если в дороге вовремя заделывать ямки, трещинки и колеи, то она прослужит и двенадцать лет, и дольше, – поясняют специалисты. – Конечно, поддержание в хорошем состоянии – это затратно. Но это не значит, что никакие работы делать не нужно. Ну, сделал подрядчик ремонт, прошел гарантийный срок – а дальше все зависит только от ухода: одним асфальтом качественнее дороги не станут.

Лаборатория тестирует практически все материалы, которые применяют в дорожном строительстве. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жизнь петербургским дорогам укорачивают не только климат, но и шипованная резина (финны подсчитали, что каждый шип выбивает из километра почти десять граммов асфальта!), и хрупкие инженерные коммуникации, из-за которых дороги приходится часто вскрывать.

– Водопровод, канализация, радио- и телефонная сети идут под дорогой, и перенести их невозможно: прокладывать коммуникации под зданиями – это еще хуже, – рассуждает Демин. – Но вскрытую дорогу, увы, заделать так, чтобы была, как новая, невозможно.

Бояться заплаток не стоит. Главное делать их правильно и вовремя.Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одна беда петербургских дорог – нехватка капитального ремонта: порой латать старые улицы и переулки бессмысленно. Но, к слову, бояться ямочного ремонта как такового не стоит.

– Его проводят по всему миру. В американских фильмах все дороги в заплатках, – отмечает Демин. – Когда появилась ямка, не надо ждать, пока она станет ямой размером с машину.

СКАЗАНО!

Андрей ДЕМИН, начальник управления контроля качества и внедрения инноваций Дирекции транспортного строительства Петербурга:

– Часто бываю в других городах, вижу ужас, который творится там с дорогами. А потом возвращаюсь в Петербург, езжу и радуюсь: помню времена, когда ямка на ямке была, но за последние пять лет Петербург просто преобразился. Конечно, какие-то негативные моменты есть и сейчас. Но, уверен, мы с ними разберемся.

КОНКРЕТНО

5 млрд руб. выделили на адресный ремонт дорог в 2019 году. На эти деньги проведут работу по 119 адресам, в том числе починят:

– 95 дорог площадью 2,1 млн м2 и протяженностью 120 км (4,6 млрд руб.),

– 6 км трамвайных путей (371,2 млн руб.),

– 20 утраченных посадочных площадок (12,23 млн руб.).

Еще 2,4 млрд руб. выделили дополнительно.