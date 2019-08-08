2019-08-08T14:27:43+03:00
Происшествия

«По характеру травм произошел взрыв»: На военном объекте под Архангельском погибли два человека

Предварительно, во время ЧП в районе Северодвинска пострадали шесть человек
Роман ЛЯЛИН
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В МЧС пока не знают, под Архангельском произошел взрыв или пожарВ МЧС пока не знают, под Архангельском произошел взрыв или пожарФото: Артем КИЛЬКИН
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В Архангельской области днем 8 августа произошло ЧП на одном из военных объектов. Местные жители сообщают о том, что недалеко от Неноксы был взрыв. Возможно, он прогремел на одном из кораблей или полигоне.

- По характеру травм пострадавших в Архангельской области, действительно, произошел взрыв, - сообщил "КП-Петербург" источник в экстренных службах. - По предварительным данным, погибли один или два человека, еще 15 - пострадали. Военные или гражданские - не сообщается. Минобороны сохраняет молчание. Последствия ликвидируют они сами.

При этом в экстренных службах уточняют, что причин для паники местного населения нет.

- Пришел результат о том, что уровень радиации районе пожара в Архангельской области в норме, - добавил источник "КП".

Позже в Минобороны заявили, что пострадали не 15, а 6 человек. Погибли двое. Все они военнослужащие.

Радиационный фон в Северодвинске после ЧП в норме. Данные с www.sevmeteo.ru

Радиационный фон в Северодвинске после ЧП в норме. Данные с www.sevmeteo.ru

Военные также отметили, что на полигоне произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

К слову, жители Архангельской области после ЧП сами стали замерять радиационный фон.

- В Северодвинске все в норме, - сообщают местные жители в соцсетях.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в свою очередь заявил, что никакой эвакуации населения после пожара в Северодвинске не потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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