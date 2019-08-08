Из-за родов Карина Разумовская пропустит четвертый сезон сериала «Мажор»

Вчера стало известно, что 36-летняя актриса БДТ, звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская впервые стала мамой. Своему супругу Егору Бурдину она подарила сына. Беременность тщательно скрывалась от общественности, так же как и свадьба с Егором, состоявшаяся в Петербурге в июле прошлого года.

Сегодня Карина расщедрилась и показала поклонникам в Instagram, как выглядела в период своего интересного положения.

- Эту фотографию можно было бы назвать: «угадай, где чьи руки»... Но нет она не об этом. Мы наконец дождались, теперь в нашей семье три человека. Малыш прибыл в этот мир. Спасибо всем за поздравления, - подписала она пост.

karina_razum Карина Разумовская стала мамой: Малыш прибыл в этот мир

Больше Карина никаких комментариев не дала. А вот сестра актрисы и по совместительству ее агент Любава Разумовская сообщила «Комсомолке в Петербурге» некоторые подробности:

- Никакого декретного отпуска не предполагается, поскольку у Карины очень плотный график спектаклей в театре (ближайший спектакль, в котором должна принять участие Карина, заявлен в афише БДТ на 19 сентября этого года, - прим. ред.). Из-за этого Карина не будет принимать участие в четвертом сезоне сериала «Мажор».

На вопрос, как назвали малыша, Любава ответила, что у нее нет полномочий это озвучивать. Но один из многочисленных комментаторов на страничке в Instagram Карины написал так: «Поздравляю! Будьте здоровы и счастливы. Целую новорожденного Львёнка в пяточку!»