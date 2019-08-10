2019-08-10T17:59:24+03:00
Общество

Несанкционированная акция в Петербурге 10 августа 2019: Задержано более 70 человек

Полицейские перекрыли Невский проспект [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На незаконной акции в Петербурге задержали 70 человекНа незаконной акции в Петербурге задержали 70 человекФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге в субботу, 10 августа, в два часа дня напротив Гостиного двора началась серия согласованных одиночных пикетов в поддержку митингов за свободные выборы, которые проходят сегодня в Москве. На старте акции на Невском проспекте в назначенном месте собрались около 200 человек. Они встали на расстоянии друг от друга с плакатами в руках. Однако уже через полчаса вокруг стали собираться люди и одиночные пикеты превратились в стихийный митинг.

Вокруг Гостиного двора дежурят сотрудники полиции и ОМОН. При попытке разогнать несанкционированный митинг, на котором уже собралось несколько сотен человек, протестующие начали бунтовать и тогда правоохранители приступили к задержанию тех, кто нарушал общественный порядок. По данным «ОВД-Инфо», в 17:30 по местному времени число задержанных уже достигло 70 человек. Участники акции в соцсетях рассказывают, что часть этих людей доставили в 16 отдел полиции.

Не обошлось и без провокаций. В толпе митингующих неизвестный молодой человек распылил газовый баллончик, чем заставил сильно покашлять собравшихся.

Также полиция временно перекрыла движение по Невскому проспекту. Автомобилисты отмечают, что по Садовой улице движение еще более затруднено.

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Задержания на несанкционированной акции 10 августа 2019 года в Петербурге
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ИСТОЧНИК KP.RU

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