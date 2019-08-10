«Зенит» везет из Москвы победу

В субботу, 10 августа, петербургский клуб провел первую в этом сезоне выездную игру в Москве. На «ВТБ-арене» зенитовцев ждал принципиальный соперник – «Динамо». В прошлом году матчи с этой командой для «Зенита» стали одними из самых сложных. В первом круге петербуржцы и вовсе уступили москвичам с минимальным счетом.

Но «Динамо» сезона 2019/20 – это уже практически другой клуб. В основу за лето уже успели прийти 10 игроков – рекорд РПЛ в этом трансферном окне.

- На мой взгляд, команда стала сильнее. Нас ждет очень тяжелый матч, - это слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака с предматчевой пресс-конференции.

Игра действительно началась на очень высоких скоростях. Атаки и контратаки следовали одна за другой. Впрочем, это не помешало футболистам «Зенита» открыть счет уже на 10-й минуте. Во втором матче подряд сработала связка Азмун-Дзюба. Сердар отдал пас вразрез Артему, выведя его на ударную позицию в штрафной соперника, и тот элегантно пробил по воротам Антона Шунина. 1:0. Этот гол вывел Дзюбу на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ.

Пока зенитовцы праздновали, хозяева поля срочно меняли вратаря – Шунин, пытаясь дотянуться до мяча, получил травму.

В дальнейшем показалось – «Зенит» осознанно отдал инициативу сопернику. Динамовцы подходили к нашим воротам чаще, но так и не смогли создать интересных моментов. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете сине-бело-голубых.

На второй тайм наша команда вышла с заменой: вместо Себастьяна Дриусси, который получил травму, в игру включился Малком. Надо отметить, что новичок команды весь тайм активно отрабатывал, как в атаке, так и в обороне.

Впрочем, практически весь второй тайм игра шла ровно, без особой остроты. Но за 10 минут до конца основного времени матча «Динамо» осталось в меньшинстве – вторую желтую и автоматическое удаление заработал Артур Юсупов за фол на Малкоме.

С этого момента атаки москвичей стали яростнее. В какой-то момент у них появилась возможность сравнять счет, но удар по воротам надежно заблокировал Андрей Лунев. А на 88 минуте зенитовцы удвоили счет. И в этом голе тоже поучаствовал Дзюба, отдав передачу Магомеду Оздоеву. 2:0.

Этот счет и стал итоговым в матче. Заработав три очка «Зенит» еще, как минимум, на неделю закрепился на первой строчке турнирной таблице. Следующий матч команда проведет дома: 17 августа мы принимаем на «Газпром-Арене» грозненский «Ахмат».

КСТАТИ

Даже на выездах болельщики «Зенита» устраивают красочные перфомансы. В этот раз его посвятили годовщине событий на подводной лодке «Курск». Ровно 19 лет назад, 10 августа 2000 года, она вышла в море для выполнения учебно-боевого задания недалеко от Кольского залива, а спустя два дня затонула. Весь экипаж – погиб.

В память об этой трагедии на гостевой трибуне растянули баннер с изображением подлодки, а также надпись: «Синее море, только море за кормой. Синее море и далёк он, путь домой».

Болельщики вспомнили трагедию на подлодке "Курск" Фото: твиттер ФК "Зенит"

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный тренер «Зенита» Сергей СЕМАК:

— Как обычно сложная, нервная игра. Счет скользкий, до конца матча присутствовала нервозность в действиях. Хорошо, что смогли забить второй мяч и более-менее закончить игру. В первом тайме много совершали ошибок технического характера, плохо выходили из обороны. Сложно сказать, с чем это было связано. Во втором тайме ошибок было меньше, был неприятный момент у наших ворот после рикошета, когда соперник мог сравнять счет. Были и у нас моменты, чтобы упрочить преимущество. В целом, считаю, что сложная игра, но заслуженная победа. Будем готовиться к следующим матчам.

Капитан «Зенита» Бранислав ИВАНОВИЧ:

- Было сложно. «Динамо» — принципиальный соперник, сегодня они прессинговали нас чуть-чуть повыше, что создавало нам некоторые проблемы. Но мы пытались с этим бороться, проходить из эти трудности. Очень довольны этими тремя очками, продолжаем дальше. Я думаю, что очень классный мяч забил Дзюба, здорово разобрался, сыграл в стенку с Азмуном, раз-два! Этот гол нам очень помог. Потом мы пытались забить еще, чтобы сломать игру. Это случилось поздновато, но все равно все довольны.